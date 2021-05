Hat napja maradt Ursula von der Leyennek, hogy lépjen a magyar és lengyel jogállamiság ügyében

Ha június 1-ig nem küld írásos értesítést az Európai Bizottság Magyarországnak, vagy Lengyelországnak a jogállamisági problémák miatt, akkor az Európai Parlament augusztus végéig be fogja perelni a Bizottság elnökét kötelességszegés miatt – áll abban a többpárti európai parlamenti tervezetben, amelyet megmutattak a Politico -nak.

Az EP és a Bizottság közötti összefeszülésnek már volt előzménye, hiszen a tavaly decemberi EU-csúcs alkuja alapján 2021. januártól már hatályos és alkalmazni kellene az EU-pénzekhez kapcsolódó jogállamisági mechanizmust, de éppen az EU-csúcs alkuja miatt a Bizottság egyelőre nem kezdte el alkalmazni. Az alku szerint ugyanis addig nem véglegesíti a mechanizmus alkalmazási kézikönyvét/irányelveit a Bizottság, amíg az Európai Bíróság ítéletet nem hoz magáról a jogszabályról (amit Magyarország és Lengyelország közösen megtámadott) és a Bizottság elnöke a decemberi alku keretében írásba adta, hogy tartani fogja magát ehhez a feltételhez. Ez azt jelenti, hogy „hiába” hatályos 2021 elejétől a jogállamisági mechanizmus, és „hiába” kellene azt alkalmaznia az összes EU-pénzre (tehát a 2014-2020-as ciklus forrásaira is) a Bizottságnak, a testület mégsem lép, mert várja a Bíróság ítéletét és egyébként sem tudni, hogy hogyan áll a lépéshez szükséges alkalmazási irányelvek véglegesítésével (az Európai Parlament álláspontja szerint ezzel szabotálja a számára előírt feladat teljesítését).

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 17. Jóváhagyta a hadüzenetet az EP - Két tűz közé került a Bizottság a jogállamisági rendelet alkalmazásánál

A tavaly év végi alku során Magyarország és Lengyelország feladta vétófenyegetését jórészt amiatt, mert sikerült kicsit felpuhítani a mechanizmust egy 4 oldalas anyaggal, amit az összes tagállami vezető támogatott és így lényegében időt nyert Magyarország és Lengyelország (is), hogy az új EU-ciklusbeli pénzköltést már a jogállamisági szempontból kevésbé kockázatos keretek között kezdje el bonyolítani.

Az EP már két hónapja felszólította a Bizottságot, hogy június 1-ig kap időt arra, hogy elkezdje alkalmazni a jogállamisági mechanizmust, mert különben beperli az Európai Bíróságon, most pedig az EP-képviselők írásos előterjesztésében pont ez van benne, hogy a határidő vészesen közeleg. A néppárti, szocialista, zöld és Renew Europe-képviselők által jegyzett előterjesztés utal az uniós alapszerződés 265. cikkére, miszerint ha elmulasztja egy uniós intézmény a jogi kötelezettségét, akkor más uniós intézmény beperelheti emiatt, ha előtte két hónappal felszólította. A keresetet augusztus végéig lenne lehetősége benyújtania az EP-nek a Bíróságra.

Az egyre nagyobb nyomás alatt lévő Bizottság illetékese az elmúlt hónapokban több figyelmeztetést is küldött például Magyarországnak, hogy akár sok EU-pénzt is blokkolhat majd, ha alkalmazni kezdi a jogállamisági mechanizmust.

Fontos szál az egész ügyben az, hogy a jogállamisági mechanizmust rögzítő rendeletet Magyarország és Lengyelország perre vitte a Bíróságon március közepén (ezt előre megígérték, mert vitatják a rendelet jogszerűségét) és mivel a Parlament társjogalkotóként érintettje a jogszabálynak, ezért volt arra is joga, hogy sürgősségi ítélethozatalt kérjen a Bíróságtól, amit a közelmúltban meg is tett. Nem tudni, hogy ezt a gyorsítási kérvényt egyáltalán befogadja-e a Bíróság és ha igen, akkor mikor hozna ítéletet (a befogadást követően elvileg 4-9 hónapon belül megtörténhet), de még legalább néhány hónapra vagyunk az ítélethozataltól.

Erre mutogatva a Bizottság elvileg továbbra is tartózkodhat attól, hogy véglegesítse a jogállamisági mechanizmus alkalmazási szabályait, miközben a Parlament a mostani fenyegetésével azt követeli, hogy június 1-ig foglaljon állást a Bizottság a két ország jogállamisági helyzetében és küldjön írásos értesítést a két országnak.

Jól látható tehát az összefeszülés a két uniós intézmény között,

Esélyes, hogy ez az egész vita úgy fut ki, hogy az EP nyáron beperli kötelességszegés miatt a Bizottságot (és annak elnökét), utóbbi intézmény viszont kivárja, hogy a Bíróság majd valamikor döntsön az alap ügyben (a mechanizmus jogszerűségéről). Ez a döntés akár nyár-ősz körül is jöhet, így esélyes, hogy megelőzi a kötelességszegési ügybeli döntést (ott valószínű nem lesz sürgősségi ítélethozatal), így utóbbi okafogyottá is válhat.

Valójában tehát nagyobb a füstje, mint a lángja a mostani EP-fenyegetésnek, inkább csak politikai nyomásgyakorlást szolgál a Bizottságra, persze nyilván erodálja a Bizottság elnökének tekintélyét, megítélését, amelyet az uniós vakcinabeszerzési viták is rontottak és ezt próbálja részben helyrehozni az uniós vakcinaigazolvány gyors bevezetésének követelésével. Emellett azért az is fontos, hogy egy kötelezettségszegési ügybeli peranyagot lobogtathat az EP akkor, amikor esetleg további nyomást akar gyakorolni az Európai Bizottságra és annak elnökére, mert akár ürügyet is szolgáltathat ahhoz, hogy bizalmatlansági indítványt indítson Ursula von der Leyen ellen, vagy egyéb módon nehezítse a Bizottság dolgát (pl. esetleg az uniós költségvetési zárszámadás megtagadásával lemondásra kényszerítse a Bizottság elnökét).

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala