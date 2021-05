Ismét lehet jelentkezni az egészségipari EU-pályázat előminősítésére

Ma reggel 9-től május 31-én éjfélig újra megnyílt az előminősítés lehetősége az egészségipari célú EU-pályázati programban, amelynek köszönhetően a közeljövőben akár 50 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Magyarországon – hívja fel a figyelmet szerda reggeli közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A koronavírus-járvány harmadik hullámának letörésében nagy szerepe volt annak, hogy az elmúlt egy évben a hazai egészségipar számos termékből önellátóvá vált, ezzel biztosítva a lakosság és a kórházak ellátását. Ilyen termékek például a sebészeti és egyszerű maszkok, az arcpajzs, a fecskendő, a különféle fertőtlenítőszerek és a magyar fejlesztésű lélegeztetőgépek is – emlékeztet a tárca közleménye szerint György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.

Úgy fogalmazott, hogy nem dőlhetünk hátra, készen kell állnunk, hogy a magyar ipar bármikor csatasorba állítható legyen és most itt a lehetőség, hogy a magyar egészségipari termékek kikerüljenek a nemzetközi piacokra is. Ezt segíti a 23 milliárd forint keretösszegű egészségipari támogatási program is, amelynek előminősítésére május 31-ig ismét lehet jelentkezni.

A GINOP-1.2.15-20 kódszámú uniós pályázat keretében az egészségipari vállalkozások 30 millió és 2 milliárd forint közötti feltételesen visszatérítendő támogatásra pályázhatnak, 35-80 százalékos támogatási intenzitás mellett. Az előleg mértéke 100 százalék. A támogatható tevékenységek között szerepel új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, gyártási licenc és know-how beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruházás, valamint tanácsadási és képzési szolgáltatások igénybevétele.

Annak érdekében, hogy az egészségipari védekezést leghatékonyabban szolgáló fejlesztések valósuljanak meg, a pályázás előminősítési tanúsítvány meglétéhez kötött. Az előminősítési informatikai rendszerben a regisztrációra és az alapadatok benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. oldalán 2021. május 26-án 9 óra és május 31-én 23:59 óra között van lehetőség. További részletek és regisztráció az egip.ifka.hu oldalon érhetők el.

Az EU-pályázat első körére a támogatási kérelmeket 2021.04.15-től 2021.05.21-ig lehetett beadni egy minapi módosítás nyomán és a hivatalos pályázati adatbázis szerint 72 támogatási kérelem futott be a rendszerbe 25 milliárdos keretösszeggel. Egyelőre nincs még nyertes kihirdetve az idő rövidsége miatt.

