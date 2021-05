Önálló régió lett Pest megye és ezért felrobban az elérhető EU-támogatások összege

Egy sokéves folyamat vált valóra azzal, hogy a relatív alulfejlett Pest megye levált az EU-átlagnál fejlettebb Budapestről és önálló régióvá vált 2021-től, amelyet már az Európai Bizottság is jóváhagyott, emiatt megváltozott a regionális támogatási térkép is és mindezek nyomán a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusban Pest megye már önálló régióként jogosult uniós forrásokra, amelyek volumene drasztikusan megnő – hangzott el egy szerda délelőtti budapesti sajtótájékoztatón.

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára az MTI tudósítása szerint azt mondta, hogy a 2014-2020-as ciklusban Pest megye - a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program révén - 69 milliárd forinthoz jutott, amit a kormány kiegészítet egy 80 milliárd forintos magyar költségvetési támogatási kerettel, és a 2021-2027-es ciklusban csupán a települési önkormányzatokat fejlesztő operatív programban a tervek szerint 140 milliárd forint fog jutni a Pest megyeiek részére.

A fent jelzett 69 milliárdos támogatás valószínűleg csak az önkormányzatokra értendő, ugyanis a kormány hivatalos pályázati oldalán elérhető adatbázis alapján a 290 milliárdos VEKOP-keret teljes egészére kötelezettséget vállaltak már a Pest megyében megvalósuló projektekre (projekthelyszín), illetve idáig már 224 milliárd forintot ítéltek meg Pest megyei székhelyű pályázóknak. Mindenesetre az biztos, hogy a 140 milliárdos keret már önmagában is érzékelteti, hogy valóban sokkal több forrásra számíthatnak az új ciklusban a Pest megyei cégek és intézmények, hiszen több más Operatív Program is van, például a GINOP Plusz, amelyben valóban jelentős, az eddigi 0% helyett 50-70%-os támogatási intenzitás ígérete mellett indulhatnak a kkv-k is a különböző pályázatokon.

A tudósítás szerint Vitályos Eszter rámutatott: azzal, hogy a Pest önálló régióvá vált, a megyei emberek, vállalkozások, önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek számára is megnyílhatnak az uniós pályázati lehetőségek. Úgy fogalmazott: "ez azért történelmi siker", mert a Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest megyére jóval kedvezőbb európai uniós feltételek lesznek érvényesek a 2021-2027-es időszakban, és az érintettek nagyságrendekkel nagyobb forráshoz juthatnak majd, mint valaha.

Vitályos Eszter azt mondta:

bíznak benne, hogy a Pest megyeiek számára óriási lehetőségeket fog biztosítani ez a "nyitás", és a 2021-2027-es időszak "igazi sikertörténet" lesz.

Az államtitkár kiemelte: Pest megyében 187 településen 18 járásban több mint 1,3 millió ember él. Magyarország területének mintegy 7 százalékát foglalja el, s népességének körülbelül 12 százalékának ad otthont a megye. A regisztrált vállalkozások száma több mint 230 ezer, ez az országban regisztrált vállalkozások 12,8 százaléka; a nonprofit szervezetek - amelyek számára szintén megnyílik a pályázati lehetőség a 2021-2027-es időszakban - száma több mint 6300, ez az ország összes nonprofit szervezetének 10 százaléka.

Amint az alábbi legfrissebb, sajnos csak 2019-ig elérhető Eurostat regionális adatsorokon látszik: a bőséges EU-támogatások ellenére az ország legtöbb régiójának gazdasági fejlettsége (egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson) nem közeledett érdemben az utóbbi években az EU-átlaghoz, inkább csak kicsi javulás (pl. Észak-Alföld), vagy stagnálás volt, sőt relatív süllyedés is látszik (Nyugat-Dunántúl). A központi régióban látszik némi megugrás, de azt kettébontva Budapestre és Pest megyére az is látszik, hogy csak Budapest fejlettsége lódult meg 2016-2019 között az EU-átlag 138%-áról 2019-re 151%-ára, mert közben Pest megye fejlettségi szintje csak 56%-ról 58%-ra tudott felkapaszkodni. Éppen ezt a Budapest relatív túlfejlettségéből adódó uniós forrástorzítási hatást (alig jutott EU-pénz 2014-2020 között a régiónak, miközben Pest megye igencsak rászorult volna) hivatott kezelni az, hogy kettévált a régió az új uniós ciklusra és a relatív alulfejlett Pest megye így önállóan is jogosult már uniós forrásokra.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a 2007-2013-as időszakban Pest megyében az uniós fejlesztési forrásokból 380 ezer forint jutott egy emberre, míg a fővárosban csaknem 900 ezer forint. Kiemelte: óriási források kellenek Pest megyében oktatásra, egészségügyre, szociális ellátásra, óvodákra, bölcsődékre, utakra, járdákra. Elmondta, a több mint 180 Pest megyei település közül 86 TÖOSZ-tag, s örömét fejezte ki, hogy a következő időszakban a fejlesztési források nagysága 700-900 ezer forint lehet fejenként.

Szabó István (Fidesz-KDNP), a Pest Megyei Közgyűlés elnöke a tudósítás szerint többek között azt mondta: a megye három járása felkerült a legelmaradottabbak listájára és Pest megye ezen leszakadó perifériájában mintegy 500 ezer ember él. Az ő erősítésüket is jelentheti a jövőben a fejlesztési források növekedése - értékelt Szabó István, aki - utalva a pandémiás helyzetre - azt hangsúlyozta:

újra kell indítani az országot, újra kell indítani a megyét,

ehhez óriási lehetőséget jelent az uniós forráskeret.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart Szentendrén 2020. november 13-án. 4,5 milliárd forintból felújítják a 11. számú Budapest–Esztergom–Tát főút 7 kilométeres szakaszát.