Sorozatos magyar vétók után beleálltak a németek: meg kell szüntetni az egyhangú döntéshozatalt az EU-s külpolitikában

A jelek szerint besokallt az elmúlt hetek sorozatos magyar vétóitól a német külügyminiszter, mert a mai berlini nagyköveti értekezleten szokatlanul kemény hangnemben beszélve leszögezte: meg kell szüntetni az egyhangú döntéshozatalt, azaz a minden tagállam számára adott vétó lehetőségét az EU-s külpolitikai döntéshozatalban, mert ha ez így folytatódik, akkor az veszélybe sodorhatja az EU egységét.

Heiko Maas a tárca 19. nagyköveti konferenciáját megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy Németország nem kíván új hidegháborút, de úgy véli, szorosabbra kell fonni a liberális demokráciák szövetségét, és észre kell venni, amikor "mások" megkérdőjelezik ezt a fajta berendezkedést, például azzal, hogy

a rendszerek közötti versengéssé stilizálják a maszk-, vagy vakcinaszállításokat.

A liberális demokráciák ellenálló képességét meg kell erősíteni, és ehhez az is szükséges, hogy a vétó intézményének felszámolásával megerősítsék az EU "külpolitikai cselekvőképességét"

- közölte.

Az utóbbi hónapokhoz képest "nagyobb egység" szükséges az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban napirendre kerülő szankciók ügyében is - tette hozzá.

A Reuters szerint Heiko Maas szokatlanul kemény stílusban fogalmazott és azt is mondta:

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan emberek ejtsenek túszul minket, akik a vétóval akadályozzák az európai külpolitikát. Ha megengedjük, akkor előbb-utóbb az európai kohéziót sodorjuk veszélybe. A vétónak mennie kell még akkor is, ha az azt jelenti, hogy még minket is le lehet szavazni.

Magyarország egyedüliként megvétózta májusban az EU azon közleményét, amiben elítélte volna a kínai állam Hong Konggal kapcsolatos lépéseit (nemzetbiztonsági törvény), majd az EU hosszú évekig előkészített Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetével kötendő kereskedelmi megállapodását vétóztuk meg, aztán az izraeli-palesztin tűzszünetre felszólító közleményt is megvétóztuk.

Arra, hogy változóban van a német politikai vezetés hozzáállása a vétófenyegetéssel tarkított közös külpolitikai döntéshozatal ügyében, egy májusi berlini parlamenti fejlemény alapján már felhívtuk a figyelmet. Amint megírtuk: „Az egyre inkább önös érdekeiket követő tagállamok a vétón keresztül szétzilálják az uniós intézményekben a döntéshozatalt. A döntések gyakran a nemzeti érdekekkel vannak összhangban, nem pedig a közjóval”, ezért szükség van több erőt adni az EU-nak, hogy az gyorsan és erőteljesen tudjon fellépni a globális kérdésekben, és „az emberek egyébként is olykor többet várnak az EU-tól, mint amit a jelenlegi szerződések megengednek” – gyakorlatilag ezeket tartalmazza a német Bundestag által május elején este elfogadott javaslat, amely az EU jövőjével kapcsolatos, május 9-én kezdődő konferenciasorozatra időzítve összegzi a németek álláspontját.

A Hong Konggal kapcsolatos uniós állásfoglalás megvétózása után Heiko Maas már nyilvánosan elégedetlenségének adott hangot, akkor azt mondta, hogy a magyar kormány álláspontja a tartalmát tekintve „teljességgel érthetetlen”, és árt az egységes uniós fellépésnek, ami hasznos lenne az EU-nak és emberi jogi szempontból is indokolt lenne.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kínával szembeni vétók kapcsán, illetve múlt pénteken a magyar Kormányzati Tájékoztatási Központ a Reutersnek ugyanazt az érvelést hangsúlyozta: értelmetlen kiadni ilyen nyilatkozatokat, mert úgysem változik semmi, eddig is sok ilyen nyilatkozatot kiadott már az EU és mégsem történt semmi változás.

Miután múlt héten harmadszorra is megvétózta a magyar kormány a Hong Konggal kapcsolatos uniós állásfoglalást, múlt pénteken a német külügyi tárca államtitkára a Twitteren fogalmazott meg nyilvános kritikát, miszerint a vétóra építve nem lehet uniós kül -sé biztonságpolitikát csinálni és felvetette, hogy meg kell változtatni a vétó lehetőségét a külpolitikában, meg kell fontolni a minősített többség melletti döntéshozalt.

Ilyen előzmények után jött tehát hétfőn Maas konkrét javaslata, hogy tényleg változtatni kell az uniós külpolitikai döntéshozatal szavazási módján.

A javaslat pikantériája, hogy az egyhangú döntéshozatal megszűntetéséről is csak egyhangúan lehet dönteni, azaz az uniós alapszerződés módosításába minden tagállamnak, beleértve a magyart is, bele kell egyeznie. Nagy kérdés, hogy ezért cserébe akár Magyarország, vagy más kisebb tagállam milyen engedményeket kér más területeken. Amint nemrég rámutattunk: lehet, hogy az engedményért cserébe bizonyos területelen a nemzetállami kompetenciák erősödnének meg, így egyszerre lépne a centralizált döntéshozatal és közben a nemzetállami kompetenciák megerősítése felé is az EU.

A május 8-tól egy éven át zajló konferenciasorozat az EU jövőjéről bizonyára ezt a fenti külpolitikai döntéshozatali témát is ki fogja majd tárgyalni, és éppen ezért sem valószínű, hogy rövid távon bármi is változna a szavazási módban. Mindenesetre az, hogy az EU az erő sugározása helyett egy-egy tagállam vétója miatt képtelen bizonyos ügyekben gyorsan és határozottan fellépni, látthatóan egyre jobban idegesíti a legnagyobb és legbefolyásosabb gazdaság politikai vezetőit.

