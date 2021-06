Kiszivárgott: ősszel fontos levelet kaphat Magyarország az EU-s pénzek ügyében Brüsszelből

Éppen akkor, amikor az Európai Parlament perrel fenyegeti az Európai Bizottságot, hogy június 1-ig nem lépett semmit az EU-s pénzek jogállamisági feltételrendszere miatt Magyarországgal és Lengyelországgal szemben, kiszivárgott, hogy ősszel végrehajtási szakaszba léphet az egész mechanizmus és ennek jegyében 9 uniós tagállamnak fontos levelet küldhet a Bizottság. Ennek előfutáraként az is kiderült, hogy már a jövő héten elküldi a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a mechanizmus alkalmazásához szükséges iránymutatások első tervezetét. Mivel egyelőre nem tudni, hogy az Európai Bíróság mikor hoz ítéletet a jogállamisági rendeletről, ezért lebegtetheti az egész témát a Bizottság, mégis nagyon úgy tűnik, hogy az iránymutatások első tervezetének átküldésével igyekszik „leszerelni” a Parlamentet, hogy az ne indítson pert őszig a Bizottság ellen.

Az EU Monitor összefoglalója szerint az EU költségvetési biztosa (lásd fenti képünkön) kedden nem erősítette meg, de nem is cáfolta azt a kiszivárogtatást, miszerint a Bizottság egy belső dokumentumban kilenc uniós tagállamot tartalmazó listát állított fel, amely alapján ősszel kilenc ország számíthat megkeresésre a jogállami feltételrendszer keretében.

Az információt állítólag Johannes Hahn maga közölte egy képviselőkkel tartott bizalmas megbeszélésen, amelyről kiszivárgott a kilences lista. Konkrét neveket ugyan nem közöltek, de általános várakozás szerint Magyarország is azon országok közé tartozhat, amelyeknek ősszel levelet hozhat a posta Brüsszelből. Bizottsági források korábbi közlése szerint ez még nem lenne a hivatalos eljárás része, ugyanakkor a költségvetési biztos kedden már arról beszélt, hogy

„ősszel végrehajtási szakaszba léphet” a kifizetések és a jogállami elvek tiszteletben tartása között kapcsolatot teremtő eszköz.

A brüsszeli lap cikke szerint az osztrák nemzetiségű biztos egy, a listára vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva annyit árult el, hogy a Bizottság az éves jogállami jelentés alapján készített egy informális dokumentumot annak feltérképezésére, hogy mely országok esetében lehet szükséges a megkeresés. „Ha úgy tetszik ez egy tájékozódás, előrejelzés” – tette hozzá Johannes Hahn, aki azt is elmondta, hogy elkészült azoknak az iránymutatásoknak az első, nem hivatalos tervezete, amelyekben Brüsszel pontosítani fogja az új jogállami fék alkalmazását. Ebből „egy belső szakértői véleményt" készít a testület, amelyet a biztos szerint a Tanács rendelkezésére bocsátanak.

Utána megvárjuk a szükséges belső döntéseket annak érdekében, hogy ősszel eljárhassunk

– szögezte le Johannes Hahn.

A biztos szavaiból kiderült, hogy az általa informálisnak nevezett tervezettel a Bizottság be kívánja vonni a Tanácsot és az EP-t az iránymutatások elkészítésébe, amelyeket a legkorábban őszre várt európai bírósági ítélet figyelembevételével véglegesítenek majd, amennyiben szükséges. De

ősszel elindítjuk az első lépéseket, a végrehajtás szakaszába lépünk

– tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a jogállami feltételrendszer alkalmazásához fűződő eljárás az elejétől a végéig 9 hónapot vehet igénybe.

A fentiek alapján tehát nagyon úgy tűnik, hogy az EP bevonásával igyekszik azt is elérni a Bizottság, hogy ne indítsa el a Parlament a június 1-jei határidő letelte után két hónapon belül a pert a Bizottság ellen. Ebben segíthet, ha az eddig a nagyon a háttérben kidolgozott végrehajtási iránymutatások tervezetét átküldi a két társintézménynek. Az ügy magyar szempontból azt jelenti, hogy várhatóan ősszel megkapja az első levelet a magyar kormány a jogállamisági mechanizmus keretében (vagy annak előfutáraként?) és utána legalább 9 hónapig eltart majd a levelezgetés. Így amint azt valószínűsítettük: EU-pénzeket érintő szankciós döntés, például a pénzek kifizetésének befagyasztása, nem tud megszületni a jövő áprilisi parlamenti választásokig, kivéve, ha a Bizottság a belengetett „előcsapásként” már a jogállamisági eljárás elindítása kezdetén blokkolja a pénzek kifizetését mindaddig, amíg el nem dől az ügy a 9 hónapos eljárás során.

Ha a jövő héten megjelenő első iránymutatás már afelé mutat, hogy a Bizottság erre az „előcsapásra” készül, akkor az azt jelentené, hogy ha őszig kijön a Bíróság ítélete, akkor ősztől elképzelhető, hogy szankciók érhetik a brüsszeli EU-s kifizetéseinket. Amint hétvégén megírtuk: a 2014-2020-as ciklusból még 9,5 milliárd eurót nem folyósított a Bizottság, és szeptember körül utalná a helyreállítási alap első 326 milliárdos előlegét is, továbbá a 2021-2027-es keretet is érinthetné a szankció. Mindez a már most elszálló idei államháztartási hiány mellett érdekes kilátás, de persze egyelőre nem tudhatjuk a kifutását.

