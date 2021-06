Eldőlt: gyorsított eljárásban hoz ítéletet a magyar-lengyel vétót generáló ügyben az Európai Bíróság

Az Európai Bíróság befogadta az Európai Parlament, mint alperes azon kérését, hogy gyorsított eljárásban hozzon döntést abban a perben, amit a magyar és a lengyel kormány felperesként kezdeményezett, hogy megtámadja az EU-pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló uniós rendeletet.

Fontos döntés, ami gyorsítja a vita végső kifutását

Ennek a rendelettervezetnek a végsőkig támadása volt az oka annak, ami miatt tavaly télen a két kormány az uniós költségvetés és a helyreállítási alap vétóját csaknem meglépte, de végül elállt attól, mert a decemberi EU-csúcson egy kompromisszumos megállapodás született a jogállamisági mechanizmus ügyében. Ennek lényege az volt, hogy az Európai Bizottság addig nem kezdi el alkalmazni az egyébként 2021. január elsején hatályba lépett rendelet alapján a jogállamisági mechanizmust, amíg magáról a rendeletről nem hoz ítéletet az EU Bírósága a magyar és a lengyel kormány beadványában. Ezzel párhuzamosan egyébként a 27 tagállamból csak a magyar és a lengyel kormány vétózta meg a végső szavazáskor a jogállamisági rendeletet a tagállamokat tömörítő Tanácsban. Ez azonban azért nem blokkolta a jogszabály elfogadását és hatályba lépését, mert ennél elegendő volt a minősített többség, nem kellett az egyhangúság (mint a két költségvetési ügyben).

Az, hogy a Bíróság gyorsított eljárásban, azaz néhány hónapon belül hoz ítéletet, végig benne volt a levegőben, mert az EP (mint a rendelet társjogalkotója) már régóta jelezte, hogy gyorsított eljárást kér. Nem lehetett azonban biztosra venni, hogy valóban gyorsított eljárás lesz, mert a Bíróság ebben a kérdésben is önállóan, függetlenül dönt. A jelek szerint úgy ítélte meg az EP beadványa alapján a luxemburgi testület, hogy ez az ügy nem tűr halasztást, és gyorsított eljárásban kell ítéletet hoznia.

Mi lesz ezután a menetrend?

Amint ítéletet hoz a Bíróság, várhatóan őszig, utána az Európai Bizottság gyorsan véglegesíti a jogállamisági mechanizmus alkalmazásának iránymutatásait és a célkeresztben lévő 9 tagállam, vagy egyik-másik ellen elindíthatja a jogállamisági eljárást. Arra, hogy ezeknek az iránymutatásoknak a kidolgozásával halad a Bizottság, egy e heti hír már utalt, hiszen az illetékes uniós biztos elárulta, hogy az első verziót a jövő héten már meg is osztja az EP-vel.

Amint rámutattunk: a Bizottság ezzel akarja "leszerelni" az EP-t, amely a szerinte késlekedő fellépés miatt perrel fenyegeti a Bizottságot és erről tegnap EP-állásfoglalás is született. Ha a Bíróság őszig ítéletet hoz, és utána ősztől a Bizottság fel is lép a jogállamisági szempontból problémás tagállamok ellen, akkor ezzel valójában az EP által augusztusig kezdeményezendő per okafogyottá válik.

A Bíróság ítélete tehát ősszel megszülethet és utána rövid idővel elindulhat a 7-9 hónapig tartó jogállamisági eljárás várhatóan Magyarország ellen (is), amelyet megtámogathat még az európai bizottság júliusban megjelenő újabb éves jogállamisági jelentésének tartalma is.

Így a 2022-es parlamenti választások időszakában éppen ennek az eljárásnak a végső kifutása zajlik majd, igaz az EU-pénzeket érintő esetleges szankciós döntés várhatóan jövő április utánra csúszik a tagállamokat tömörítő Tanácsban .

A magyar és a lengyel kormánynak, mint felperesnek nem állt érdekében az, hogy a Bíróság a gyorsított eljárás mellett döntsön, mert így az eljárás a választások időszakában éppen nagyobb figyelmet kap. Erre utalt az is, hogy a lehető legkésőbbre húzta a két kormány magának a pernek a megindítását is (március 11-én tették meg) és ehhez képest éppen 3 hónapra érkezett a Bíróság döntése, hogy gyorsított eljárásban fog ítélkezni. Emellett az is lényeges hogy ha a Bizottság az eljárás kezdetén "előcsapásként" már végrehajtja az EU-pénzes szankciót (pl. blokkolja a kifizetéseket), akkor a kemény fellépésnek már rövidebb távon is lehet anyagi következménye.

Ezt idehaza a közbeszédben "betakarhatja" ezen a héten bejelentett, februárban érkező szja-visszatérítés kérdése, mert abból sokan azt érezhetik majd, hogy az EU-pénzek (egy részének) esetleges blokkolása mellett is van pénze az államnak és ebből ad is az embereknek.

Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-posztban reagált pénteken a Bíróság gyorsított ítélkezéssel kapcsolatos döntésére, amelynek tartalma szintén arra utal, hogy nem ezt a kimentetet preferálta a kormány. Szerinte

Abszurd, hogy a Sargentini-szavazás következtében felmerült egyszerű eljárásjogi kérdésben közel 3 év alatt tudott csak dönteni a testület, most azonban az Unió történetének egyik legfontosabb és legbonyolultabb jogi kérdésére mindössze pár hónap döntési időt szán.

Itt arra a témára utalt a miniszter, miszerint múlt héten ítéletet hozott az EU Bírósága a Magyarország ellen 2018 őszén a Sargentini-jelentés elfogadásával elindított 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárásban, pontosabban arról, hogy jogszerűen hagyták-e ki a végső EP-szavazáskor a tartózkodó szavazatokat (igen).

Varga Judit úgy fogalmazott: "Régóta tudjuk, hogy a brüsszeli balliberális politikusok képtelenek elviselni, hogy vannak tagállamok, melyek a szuverén, önálló nemzetállamok Európájában hisznek, és elutasítják a migrációt. A mostani eljárás is ékes példája az ellenünk folyó politikailag motivált koncepciós eljárásnak."

