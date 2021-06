Kiszivárgott, mit tervez az EU-pénzek szankciójánál Brüsszel, de ez inkább csak az időnyerésre jó

Egyre nagyobb a feszültség és a frusztráció az Európai Parlamenti képviselők között, mert azt látják, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó fellépni a január óta hatályos jogállamisági rendelet alapján a renitensnek gondolt tagállamok EU-pénzei terén. Ezért a múlt héten már odáig jutottak, hogy egy állásfoglalást is elfogadtak, amelyben rögzítették: ha két héten belül nem tesz hathatós lépéseket a Bizottság, akkor be fogják perelni az Európai Bíróságon kötelezettségszegés miatt.

A Bizottság persze nem véletlenül "tétlen", mert a tavaly decemberi EU-csúcs alkuja éppen az volt, hogy addig nem lép fel Magyarországgal és Lengyelországgal szemben (illetve más tagállamokkal szemben sem), amíg az Európai Bíróság ítélete meg nem születik a jogállamisági rendeletet támadó perben. Az alku szerint addig csak dolgozgat a jogállamisági mechanizmus alkalmazási szabályain a Bizottság és miután az ítélet ismertté válik, annak tartalmát beépítve a szabályrendszerbe, nekiláthat megindítani a 7-9 hónapos eljárásokat azon tagállamokkal szemben, amelyekben a rendelet alapján alá tudja támasztani a kritikáit.

Múlt héten az EP-állásfoglalás mellett annyi történt még, hogy az Európai Bíróság bejelentette: gyorsított eljárásban fog ítéletet hozni, de az első meghallgatást a perben csak október közepére tette. Mindez azt jelenti, hogy leghamarabb csak november-december körül lehetne meg a bíróság ítélete és csak azután tudná elkezdeni Magyarországgal szemben az eljárást a Bizottság. Így egyértelműen túlnyúlna az eljárás végén az esetleges EU-pénzes szankció lehetősége a 2022. áprilisi magyar parlamenti választásokon, de a kampányt persze befolyásolhatja maga a téma.

A Bizottság is nehéz helyzetben van, mert ez az időhúzó ígéret vette rá a magyar és lengyel kormányt, hogy adja fel a vétóját és támogassa a 2021-2027-es uniós költségvetést, illetve a helyreállítási alapot.

Így tehát érthető, ha különböző időnyerő taktikákkal próbálja elérni, hogy úgy tűnjön kifelé: igenis próbálkozik a már hatályos jogállamisági mechanizmus végrehajtásával.

Ha az EP komolyan gondolja a fenyegetőzést, akkor augusztus végéig van ideje elindítania a pert a Bíróságon és a jelek szerint éppen ezt próbálná elkerülni a Bizottság azzal, hogy megosztotta a jogállamisági mechanizmus alkalmazási szabályairól szóló első változatot, ami 28 oldalas lett, de a Politico és a megszólaltatott EP-képviselők szerint az anyag inkább csak megismétli a mechanizmusban már egyébként is rögzített szempontokat, elveket és kevés konkrétumot tartalmaz. Éppen ezért inkább az időnyerést szolgálhatja, hátha "leszereli" vele a Bizottság a Parlamentet és a Tanácsot azzal, hogy azt kommunikálja: mivel az EU-pénzes szankció éles fegyver, így alaposan át kell gondolni, és ehhez várja a képviselők és tagállamok véleményét, hogy azokat be tudja csatornázni a végső anyagba.

Az időnyerés egyébként valószínűleg kifizetődő lesz a Bizottság politikai vezetése számára, mert ha november-decemberben megjön a Bíróság ítélete a jogállamisági rendelettel kapcsolatos perben, addig még nem tud véget érni az a per, amit a Parlament indítana augusztus körül a Bizottság vezetése ellen a tétlenkedése miatt. Így tehát utóbbi per akár okafogyottá is válhat majd és valószínűleg éppen erre a minél kisebb presztízs veszteségre játszik most a Bizottság (ha meg is indul ellenük a per, akkor se legyen valós politikai következménye, például a Bizottság munkájának ellehetetlenítése és így lemondásra kényszerítése).

Az egész ügy (jogállamisági rendelet, per, EU-pénzes szankciók kérdése) szempontjából egyébként kifejezetten érdekes lesz, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök a következő időszakban minden tagállamba ellátogat a helyreállítási tervek ürügyén, így Magyarországra is, és Orbán Viktor kormányfővel is tud majd újra szűk körben tárgyalni (leszámítva a mostanában sorozatosan zajló EU-csúcsokat).

Legutóbb április végén volt egy vacsora Brüsszelben, ami után végül bejelentette a kormány, hogy egyelőre elengedi a helyreállítási program hitel lábát:

