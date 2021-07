Kövér László elmondta, meddig marad az EU-ban Magyarország

Magyarország az unió tagja marad, ameddig az össze nem omlik - jelentette ki Kövér László házelnök a Mandinernek adott interjújában. A politikus majdnem biztosnak tartja, hogy ezt megéli, mert szerinte a közösség fenntarthatatlan pályán mozog gazdasági, társadalmi, szellemi és erkölcsi értelemben egyaránt.

Elsősorban a magyar jogszabályról kérdezte a lap, ami az Európai Bizottság elnöke szerint sérti az LMBTQI-jogokat. Kövér László irracionálisnak tartja azt a dühöt, amit a nyugat-európai politikusok jelentős köréből kiváltott ez a magyar jogszabály.

Az unióból érkező kritikák ellenére ugyanakkor kijelentette: "Magyarország az unió tagja marad, ameddig az össze nem omlik". Kövér László majdnem biztosnak tartja, hogy ezt megéli, mert szerinte a közösség fenntarthatatlan pályán mozog gazdasági, társadalmi, szellemi és erkölcsi értelemben egyaránt.

Ugyanakkor úgy vélekedett: az Európai Unió a magyar nemzeti érdekek képviseletére évszázadok óta a legelőnyösebb feltételeket, legnagyobb mozgásteret kínáló konstrukció. De már egyre kevésbé, mivel egyre erőszakosabban, gyorsuló ütemben próbálják egyfajta atlanti birodalommá alakítani - tette hozzá.

Az európai jobboldali reneszánsz esélyeiről azt mondta: európai szinten meg fognak változni az erőviszonyok az olaszországi jobboldal győzelmével, de szerinte Franciaországban is a jobboldal nyeri a következő választásokat. Mindez szerinte nemcsak az európai intézményeket, hanem az egész politikai klímát befolyásolja majd.

Arra a kérdésre, munkáját folytatná-e államfőként, azt felelte: nem látja, hogy ennek most realitása lenne, de ha a megfelelő időben felkérést kapna arra, akkor sem lenne nagyon lelkes, "bennem ilyen típusú ambíció soha nem volt". Megjegyezte ugyanakkor: Áder János is azért vállalta a feladatot, mert úgy érezte, ez kötelessége, és becsülettel teljesítette is azt. "Ha szembe kell nézni valamivel, nem térünk ki a feladat elől" - fogalmazott.

