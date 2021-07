Rengeteg cég kaphatott kellemetlen levelet az első új EU-pályázat sokkja után

A rendkívül tágra nyitott pályázási feltételek miatt a Portfolio információi szerint hétfő reggel 8 óra előtt mintegy 4500 cégnek volt már feltöltve a projektje a rendszerbe a Ginop Plusz 1.2.1. kódszámú első új uniós pályázatnál, aztán valójában csak bő 4 percig volt nyitva a pályázat, nem pedig bő 14 percig és összességében 1137 cég projektjét fogadta csak be a rendszer. Sokan csak tegnap este/ma reggel szembesültek egy minisztériumi emailből azzal, hogy a sikerrel beadottnak hitt pályázatuk végül nem "ment be", mert a pályázatot már hamarabb felfüggesztették, mint ahogy erről a határozatot ki tudta adni közleményként a minisztérium.

A 2021-2027-es uniós ciklus első pályázata hétfő reggel 8-kor nyílt meg, előtte a kitöltő program segítségével már mintegy 4500 cég projektjét töltötték fel a rendszerben és várták, hogy elteljen a 8 óra és egy gombnyomással be tudják adni sorozatosan a cégek a projekteket. Amint arról már tegnap déli cikkünkben beszámoltunk: a nagy terhelés miatt akadozott a rendszer, és sokan emiatt eleve nem is tudták beadni a projektjüket, majd 8 óra 14 perckor a hivatalos uniós pályázati oldalon megjelent a pályázat felfüggesztéséről szóló határozat.

Sok cég emiatt úgy hihette, hogy bár nem kapott még a rendszertől sorszámot (a befogadott pályázat fontos jele), de mégis „valahogy” bement a rendszerbe a projektje. Aztán tegnap délután/estétől elkezdtek kimenni a minisztérium felől azok az elutasító levelek (ld. alább a szerkesztőségünkbe is eljutott közlemény kulcsmondatát), amelyek arra figyelmeztették a projektek gazdáit, hogy a keret túlfutása miatt valójában nem fogadták be a pályázatukat.

Az Ön által benyújtott „A XY Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztéseinek támogatása” című pályázata az automatikus felfüggesztést követően érkezett rendszerünkbe, így azt a rendszer nem tudta befogadni, kérelme ez okból pályázati számot nem kapott.

Azt nem tudjuk, hogy a 4500 körüli próbálkozó és az 1137 sikeresen benyújtó pályázó közötti bő 3 ezer céges körből hányan voltak olyanok, akik abban a hitben voltak tegnap negyed 9-től a minisztériumi levélig, hogy végül valahogy sikerült beadniuk a pályázatot és minden rendben. De az biztos, hogy sok-sok százan, inkább 1-2 ezren lehetnek most emiatt csalódottak, dühösek.

A zűrzavar egyik oka tehát az, hogy nagyon tág volt a pályázat jogosultsági feltételrendszere, illetve nagyon gálás volt a támogatási szabályrendszer, így a most megnyitott 100 milliárdos (30%-os túligénylésig engedett) keretet pillanatok alatt túligényelték. A másik oka pedig az volt, hogy ennek a túligénylésnek (tehát a 130 milliárdos keret elérésének) a bekövetkezte már valamikor 8 óra 4 perc 30 másodperc körül megtörténhetett, nem pedig 8 óra 14 perc 30 másodperc körül, noha csak utóbbi időpontban jelent meg a hivatalos pályázati oldalon a felfüggesztésről szóló tájékoztató.

Így tehát bő 14 perc helyett valójában csak bő 4 percig volt nyitva a pályázat és emiatt még többen lehetnek most dühösek, hogy nem tudtak beférni ebbe az időablakba.

Az egyik névtelenséget kérő pályázati forrásunk úgy fogalmazott üzenetében: „Tegnapi napon a 8 bekészített pályázatunkból 6 pályázat "Beküldött" státuszba került a pályázói EPTK rendszerben. Eléggé elkeseredettek voltunk, de beszélve további pályázatírókkal, kiderült, hogy mi még igen jó arányt produkáltunk. A többieknek a legjobb arány is 50% volt, de gyakori volt a 30%-os, illetve a 0%-os arány is. Ez az információ kicsit átformálta a kedvünket. Inkább örültünk, hogy bement az a 6 pályázat. (Igen sok embernek, igen sok átéjszakázott napja volt a 8 pályázatban).”

A minisztérium tegnap délután azt közölte, hogy a most 100 milliárdos kerettel megnyitott, 130 milliárdig engedett pályázatból a „további két kör legkésőbb 2021 októberében és 2022 januárjában várható 50-50 milliárd forintos keretösszeggel”.

Mostantól az az érdekes kérdés, hogy a most hoppon maradt több ezer cég egy őszi, illetve januári újabb 50-50 milliárdos keretet hány perc alatt igényel túl. Emiatt pedig az a kérdés is felmerül, hogy az uniós forrásokért való kiegyenlített, fair verseny megvalósul-e (vagy csak a sávszélesség, illetve a vakszerencse dönt), továbbá az is felmerül, hogy az egyébként is árgus szemekkel figyelő Európai Bizottságnak lesz-e kifogása az ilyen pályázati események láttán.

