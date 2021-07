Kiszivárgott az új brüsszeli anyag, ami indokot adhat az EU-pénzeink halasztására

Nem kellően hatékonyak Magyarországon az uniós pénzosztási kontroll mechanizmusok, illetve nem elégséges a korrupció elleni küzdelem, továbbá a bíróságok függetlensége terén is vannak kérdőjelek – lényegében ezeket tartalmazza az az éves jogállamisági jelentés, amelyet ma hoz nyilvánosságra Brüsszelben az Európai Bizottság, és a Politico , illetve a Financial Times már lehetőséget kapott az előzetes betekintésre. Az anyag tehát a tavalyihoz hasonlóan most is fokozottan kritikus többek között Magyarországgal szemben, ami a lapok megjegyzése szerint indokokat adhat ahhoz, hogy a Bizottság késleltesse a magyar helyreállítási terv elfogadását, illetve az egyéb EU-pénzek terén is nyomást tudjon gyakorolni a kormányra. Hivatalosan persze a jogállamisági jelentés és az EU-pénzeket érintő jogállamisági mechanizmus között nincs direkt kapcsolat.

A bő 7 milliárd eurónyi támogatást tartalmazó magyar helyreállítási terv késlekedő brüsszeli elfogadása kapcsán exkluzív információink alapján már korábban megírtuk, hogy a halasztás összefügghetett a mára időzített jogállamisági jelentés tartalmával is az elégtelen magyar kormányzati intézkedések mellett. Ez azt jelenti, hogy a helyreállítási program elfogadását azért is csúsztatta a Bizottság, hogy bevárja a saját maga által készített éves jogállamisági jelentést, mert annak kritikus tartalmával indokot ad a saját kezébe arról, hogy miért késleltesse a magyarországi EU-pénzek kiutalását (illetve ezt megelőzően a helyreállítási terv és az új Operatív Programok elfogadását). Az Európai Parlament július eleji kemény tartalmú állásfoglalása egyébként is arra szólította fel a Bizottságot, hogy addig ne fogadja el a magyar és lengyel helyreállítási terveket, illetve ne utaljon ki pénzeket a két országnak, amíg a jogállamiság, illetve az emberi jogok terén mutatkozó hiányosságokat nem rendezik megfelelően.

Így tehát most a Bizottság újabb jogállamisági jelentésének tartalma kulcsfontosságú, mert ez indokot adhat ahhoz, hogy még jó ideig ne jöjjenek uniós kifizetések Magyarországra.

Ennek lehetőségére már Varga Mihály pénzügyminiszter, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is utalt. Előbbi azt vázolta, hogy a magyar államháztartás arra a forgatókönyvre is fel van készülve, hogy év végéig akár egyetlen centnyi brüsszeli átutalás sem érkezik, míg utóbbi azt, hogy akár másfél-két évig is eltarthat a megegyezés a Bizottsággal és mi türelmesek vagyunk.

Ebben a keretben értelmezve a ma nyilvánosságra kerülő anyagot, látszik, hogy a tartalmának súlya van, mert sok milliárd eurónyi forrás jóváhagyására, és majdani átutalásának blokkolására szolgáltathat alapot. A Politico és a Financial Times hétfőn betekintést kaphatott az új jogállamisági jelentésbe, amelyből az alábbi főbb információk rajzolódnak ki:

Az anyag Magyarországgal foglalkozó részében benne van például az, hogy

„A független kontroll mechanizmusok elégtelen hatásosságúak maradtak a korrupció ellen. Továbbra is megmaradtak az aggodalmak a vagyonok és érdekeltségek bevallásának rendszerszintű ellenőrzési és felügyeleti rendszerével kapcsolatban.”

Az anyag szerint bár az utóbbi évben indultak magasszintű korrupciós esetekben eljárások és a vádemelési ráta is magas (az OLAF által javasolt ügyekben itthon –a szerk.), de összességében az elmúlt éveket tekintve a magasszintű hivatalnokokkal és követlen köreikkel szembeni nyomozati cselekmények továbbra is korlátozottak voltak.

A kapcsolatokon alakuló eljárások kockázata, az előnyben részesítés, a rokonok megbízása a magasszintű közigazgatási beosztásokban, illetve az üzleti és politikai szereplők közötti összefonódások kockázata nincs kellően kezelve az anyag szerint. Emellett az antikorrupciós intézkedések elégtelenek és a magyar médiapiac állapota is problémás a jelentés szerint.

Az FT összefoglalója szerint a jelentés „komoly aggodalmakat” fogalmaz meg a magyar és lengyel bírósági rendszer függetlenségével kapcsolatban, és emlékeztet rá: Paolo Gentiloni uniós gazdaságpolitikai biztos múlt héten azt vázolta: még legalább néhány hétig nem fogja elfogadni a Bizottság a magyar helyreállítási tervet.

A magyar fejezetben Varga Zsolt András Kúria elnöki kinevezését is felhozza a Bizottság, mint a bírósági rendszer függetlenségével kapcsolatos komoly kockázatot, mivel emlékeztet rá, hogy az Országos Bírósági Tanács, mint a szakma önigazgatási szerve, nem javasolta őt a magas posztra kellő tapasztalat hiányában. A lengyel bírósági rendszer függetlenségi problémái kapcsán az anyag többek között azt hozza fel, hogy itt az igazságügyi miniszter egyben a legfőbb ügyész posztját is betölti.

Az anyag egyébként Ausztria és Bulgária kapcsán is megemlít korrupciós kockázatokat, illetve Csehországban magasszintű összeférhetetlenségi kockázatokat (Andrej Babis miniszterelnök agrárérdekeltsége és mostani posztja között), igaz a cseh helyreállítási tervet a Bizottság éppen tegnap elfogadta.

Az anyag közös témaként minden tagállamban végigveszi a média helyzetét és számos tagállamban ráirányítja a figyelmet a média függetlenségével és finanszírozásával kapcsolatos kockázatokra, amely különösen nőtt a koronavírus-válság hatására. Emellett újságírók elleni támadásokra is ráirányítja a figyelmet, legutóbb egy holland újságírót gyilkoltak meg, ezért a Bizottság az újságírók biztonságos munkakörülményeire különösen figyel.

Vera Jourová uniós jogi biztos a Politico-nak azt mondta: a mostani anyag tapasztalatai segítik a Bizottságot abban, hogy egy minden tagállamnak szóló ajánlást tudjanak kidolgozni az újságírók biztonságát célozva. Azt is mondta Jourová, hogy a Bizottság elkezdte kidolgozni a média szabadság jogszabály javaslatot, de ennek tartalmáról egyelőre keveset lehet tudni.

