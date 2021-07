Már kétszer törölték Ursula von der Leyen budapesti útját - Leghamarabb szeptemberben startolhat a helyreállítási programunk

Az utóbbi időszakban már kétszer is törölték Ursula von der Leyen Budapestre beütemezett útját, hogy egy közös sajtótájékoztatón jelentsék be Orbán Viktor kormányfővel a magyar helyreállítási program brüsszeli jóváhagyását – tudta meg a Politico bizottsági illetékesektől.

A Bizottság elnöke eddig minden tagállam fővárosába ellátogatott, amelyek programját már elfogadta a testület, hogy hasonló eseményeken demonstrálják a program jelentőségét és a Bizottság szerepét. Legutóbb most hétfőn Prágában járt az elnök, azaz a cseh helyreállítási tervre is rákerült a bizottsági pecsét, pedig tudomásunk szerint ott is voltak feszültségek a háttérben a bizottsági stáb és a cseh kormány között a cseh program tartalmáról.

Az, hogy kétszer is törölték Ursula von der Leyen útját Budapestre, megerősíti azokat a korábbi értesüléseinket, hogy már nagyon közel járt a bizottsági stáb és a magyar kormány ahhoz, hogy a háttérben megegyezzenek a 2511 milliárd forintnyi támogatás folyósításáért vállalt itthoni intézményrendszeri és antikorrupciós keretekről is, de aztán többek között a magyar gyermekvédelmi törvény miatti feszültség eltávolította a feleket a megegyezés lehetőségétől.

Tegnap Didier Reynders uniós biztos konkrétan ki is mondta, hogy egyelőre felfüggesztették a magyar helyreállítási program elfogadását és azt is kimondta, hogy addig nem is fognak utalni EU-s pénzt Magyarországra, amíg két területen nem lép előre a magyar kormány.

A Politico szerint a két budapesti út törlése arra utal, hogy működik az Európai Parlament felőli kemény nyomásgyakorlás, hogy a Bizottság addig ne adja áldását a magyar programra, amíg maga a Bizottság írja le például a tegnap közzétett jogállamisági jelentésben, hogy rendszerszintű gondok vannak Magyarországon. Emellett július elején egy erős állásfoglalást is elfogadott öt párt az EP-ben, ami nemcsak a helyreállítási alap elfogadásának blokkolására szólította fel a Bizottságot, hanem a 2021-2027-es programok elfogadásának blokkolására is mindaddig, amíg jogállamisági és emberi jogi kifogásokat lát Magyarországon.

A lap a kétszer törölt budapesti út és a közelgő brüsszeli nyári leállás miatt most azt valószínűsíti, hogy ha addig lenne előrelépés a Bizottság által kifogásolt ügyekben Magyarországon, akkor leghamarabb szeptemberre csúszhat a magyar helyreállítási alap elfogadása és Ursula von der Leyen budapesti útja.

Címlapkép forrása: Ursula von der Leyen Twitter-fiókja