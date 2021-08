Késnek a Magyarországnak szánt uniós pénzek - Hogyan készülhet fel erre a kormány?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A magyar helyreállítási alap körül elhúzódó viták befolyásolhatják a magyar költségvetés egyenlegét és az államadósság mértékét is, azonban a kockázat kezelhető - jutott erre a következtetésre az OTP Bank elemzőcsapata, akik arra számítanak, hogy legrosszabb esetben is jövő nyárra megállapodhat a kormány az Európai Bizottsággal a feltételekről. Legújabb elemzésükben a közgazdászok azt mutatják be, hogy a kormánynak mekkora mozgástere van az idei költségvetésben és hogy miként reagálhatja le a csúszó uniós kifizetéseket.