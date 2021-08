Már csak három nap van a nagy uniós K+F-pályázat előminősítésének beadására (2.)

Augusztus 13-án bezárul a lehetőség, azaz már csak három napja van a vállalkozásoknak arra, hogy az előminősítési kérelmüket benyújtsák a GINOP PLUSZ-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése című pályázatra. Ez az első kör a forrás elnyeréséhez vezető úton és Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója arra számít, hogy „több száz, akár 700-800 között lehet a pályázatot benyújtók száma”.Frissítés: Szerdán délelőtt érkezett a hír , hogy átdolgozzák a pályázatot és miután az új verziót közzéteszik, még ahhoz képest két hétig folyamatosan nyitva lesz az előminősítés beadhatósága az NKFIH felé.

A cég közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy az említett felhívás szakpolitikai felülete július 23-án nyílt meg és már csak 3 napig, augusztus 13-án délig fogadja be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) véleménykérő felülete a kérelmeket. Fontos tudni, hogy a támogatási kérelemnek az Irányító Hatósághoz (Pénzügyminisztériumhoz) történő benyújtáshoz szükséges előfeltétele, hogy a kérelemmel érintett projekt rendelkezzen az NKFI Hivatal által kiadott támogató szakpolitikai véleménnyel.

Az a pályázó, akinek az NKFI minimum 80 pontot ítél meg az előminősítés során, 2021. október 18-tól adhatja be a pályázatát.

A pályázat célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A projektek kapcsán elvárás, hogy jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezzenek és a fejlesztés eredményeként piacképes terméket, technológiát vagy szolgáltatást hozzanak létre.

A 136 milliárd forint keretösszegű pályázatra akár 300-400 milliárd értékű kérelemre számít a Via Credit szakértője. Az elmúlt évek tapasztalata alapján az NKFIH akár két-háromszoros túljegyzést is megenged, hiszen statisztikákkal igazolható, hogy a legkiválóbb 40-50 százalék szokott megfelelni a magas elvárásoknak. Ezzel egyidőben rendelkezésre állnak a jelentkezői kör előtt a Magyar Multi Program és Zöld Nemzeti Bajnokok pályázati kiírások – emlékeztet a cég. A két kiírásnál ugyanúgy lehet kísérleti-fejlesztési költséget elszámolni, akár 300 millió forintig. A Magyar Multi Program és Zöld Nemzeti Bajnokok keretösszege 130 milliárd forint, így bőséges forrás áll rendelkezésre azon jelentkezők előtt, akik komplex beruházási tervet szeretnének megvalósítani.

„A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vállalatok nagy érdeklődést mutatnak a kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségekre. Arra számítunk, hogy magas lesz a jelentkezők száma. Viszont azt is látjuk, hogy a Magyar Multi Program és Zöld Nemzeti Bajnokok pályázatai olyan értékajánlattal rendelkezik, hogy alapos megfontolás igényel a jelentkezők részéről, hogy ki tudják választani legmegfelelőbbet. A három pályázat együttvéve is több mint 266 milliárd forint forrást allokál a pályázni vágyóknak.” - emelte ki a Via Credit ügyvezető igazgatója

A szakértő mindenkit arra buzdít, hogy méresse meg magát, ugyanakkor hozzátette, hogy a GINOP PLUSZ 2.1.1-21 felhívásnál kizárólag a legkiválóbb pályázatokat támogatják; az NKFIH a legjobb ötleteknek biztosít pozitív szakpolitikai véleményt. Ennek eléréshez nemzetközi szintű téma és potenciál, kiváló szakmaiság és meggyőző tapasztalat szükséges a vállalkozások részéről. A Via Credit statisztikái alapján a szigorú szabályok ellenére is több ezer ilyen vállalkozás működik Magyarországon, így biztosan elfogy majd a felkínált keret.

