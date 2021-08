Itt a hatalmas lakossági napelemes pályázat: 3-11 millió közötti ingyenpénzt osztanak

Közzétették a lakosságnak szóló hatalmas uniós napelemes pályázat tervezetét, amelyet két hétig bárki véleményezhet, ősztől pedig meg is nyílik. A tervezetből kiderül, hogy háromféle konkrét beruházási célra összesen 3-11 millió forint közötti, 100%-ban vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el az országos átlagjövedelemnél kevesebbet kereső háztartások. Megyénként lehet majd pályázni 4 szakaszban, várhatóan november 15-től. Mindezt a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében tervezi megvalósítani a kormány, hogy akár 35 ezer háztartás energiahatékony ingatlanban tudjon élni és így növekedjen az ő körükben az ellenálló képesség a jövedelmi, energiaárakbeli és éghajlati változásokkal szemben.

Mi ez az új pályázat?

A májusban Brüsszelbe kiküldött magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) kapcsán azt jelezte a kormány, hogy legkésőbb július végéig tervezi meghirdetni a lakosságnak szóló nagy napelemes pályázatot, most tehát kis csúszással ennek az első konkrét lépése történt meg. Aztán várhatóan november 15-től majd megyénként eltérő időpontokban be is adhatják a jogosultak a támogatási kérelmüket négy pályázati szakaszban.

A gyermekvédelmi törvény körüli viták miatt egyelőre az Európai Bizottság nem fogadta el a magyar HET-et, szeptember végéig meghosszabbították a tárgyalásokat róla, de benne van a pakliban, hogy végül a terv elfogadása átcsúszik a 2022 tavaszi választások utánra. A kormány azonban minél hamarabb szeretné elkezdeni a HET-ben vázolt sokféle intézkedés megvalósítását, akár tisztán a magyar költségvetés kockázatára is, és ennek jegyében fontos kományhatározatok születtek. Mindezek mentén tette most közzé a napelemes pályázat társadalmi egyeztetési verzióját is a kormány.

Ennek kapcsán ma azt jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikárét felelős államtitkára egy hétfői budapesti sajtótájékoztatón az MTI tudósítása szerint, hogy szeptember 12-éig lehet véleményezni a lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatásáról szóló pályázati tervet.

Hangsúlyozta, hogy a napelemes és fűtési rendszerek támogatásáról szóló pályázat lesz az első nagyszabású, lakosságnak szóló klímavédelmi pályázat a magyar Helyreállítási Terven (HET) belül. A pályázat keretösszege több mint 201 milliárd forint és számítások szerint ez mintegy 35 ezer háztartást érintene, és alapvetően a családosokat, és

az országos átlagjövedelemnél kevesebbet kereső háztartásokat céloznák meg.

Kiemelte, hogy a jelenleg uniós jóváhagyásra váró magyar HET energia komponensén belül az átviteli hálózat megerősítésére 103,734 milliárd forintot, a lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatására 158,750 milliárd forintot szánnak, amit még a nemzeti költségvetés 42,864 milliárd forinttal kiegészítene és így jönne ki a fent jelzett 201 milliárdos teljes támogatási keret a napelemes pályázatban.

Hozzátette, a pályázat eredményeként azt várják, hogy Magyarországon 175 megawatt beépített új napelemkapacitás létesüljön, ez egynegyedével növelné meg a háztartási erőművek kapacitását, harmadával emelné a megújuló energiát termelők háztartások számát, és 50 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkenéssel járna.

Bárki hozzószólhat a tervekhez

A tájékoztatóval párhuzamosan megjelent a hivatalos uniós pályázati oldal HET aloldalán a napelemes pályázat lakosságnak és kivitelezőknek szóló pályázatának társadalmi egyeztetésre szánt verziója. Itt rögzítik: a felhívás célja, hogy minél több, az országos átlagjövedelemnél alacsonyabb jövedelmű család számára is elérhetővé tegye a megújuló energia hasznosítását, illetve fűtésük átalakítását alacsonyabb felhasználású, így alacsonyabb károsanyag kibocsátású rendszerre.

A kiírók a felhívás véglegezése során figyelembe szeretnék venni a lakossági és a potenciális kivitelezői véleményeket, így

bárki hozzászólhat még a két tervezethez az itt leírt feltételek mentén. A véleményezéshez regisztrálni kell az oldalon.

A lakosságnak szóló terv lényege

A lakosságnak szóló tervezet itt érhető el és kiderülnek belőle többek között az alábbiak:

Támogatás 3 műszaki tartalom egyikére igényelhető: (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése VAGY (2a) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel VAGY (2b) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval

Pályázók köre: a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkező, a 2020. évben jövedelemmel rendelkező (jelen pályázati felhívás szempontjából a nyugdíj is jövedelemnek minősül) magánszemélyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 és 4.850.000 forint közé essen. Ez tehát azt jelenti, hogy a havi átlagjövedelem egy főre számítva nem lehet több havi 404 ezer forintnál (kétkeresős családban ha az egyik fél alacsonyabb keresettel rendelkezik, és a másik magasabbal, akkor a kettejüknél átlagosan kell nézni, hogy átlépi-e a 404 ezres korlátot).

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100%.

Elnyerhető támogatás legfeljebb az (1) esetén bruttó 2.896.108 Ft, (2a) esetén bruttó 9.368.464 forint, (2b) esetén bruttó 11.559.214 Ft

Támogatásban várhatóan 34.920 család részesül.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani. Az első beadás várhatóan 2021. november 15-étől kezdődik megyénként ütemezetten.

A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images