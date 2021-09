Pest megye lesz a legnagyobb nyertese a friss brüsszeli döntésnek

Az Európai Bizottság a minap jóváhagyta Magyarország új, 2022-2027 időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét, ami alapján 2022. januártól nem lesznek többé hátrányban a Pest megyei cégek, sőt, ők lesznek a legnagyobb nyertesei a pályázati rendszernek – hívja fel a figyelmet a friss brüsszeli döntés kapcsán a Via Credit.

Az Európai Bizottság 2021. április 19-én fogadta el a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási iránymutatások felülvizsgálatát és ennek alapján - amint azt a Portfolio is megírta - szeptember 16-án az első tagállamok között fogadta el Magyarország regionális támogatási térképét is – emlékeztet közleményében a Via Credit.

A regionális támogatás célja az egyes régiók gazdasági leszakadásának megakadályozása, felzárkóztatásuk elősegítése. A térkép meghatározza a regionális állami beruházási támogatásra jogosult, leghátrányosabb helyzetben lévő magyar régiókat és azok támogatási mértékét.

Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy

ez egy rendkívül fontos változás, aminek az előszele már a 2021-ben megjelenő pályázatoknál is észlelhető.

Míg a vállalkozások számára szóló egyik legfontosabb program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) pályázataiból teljesen kizárták a Pest megyében működő cégeket, addig a folytatásának tekinthető, 2021-2027-es ciklusban elérhető Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP PLUSZ) már eltörölték ezt a korlátot. Igaz, 2021-ben továbbra sincs lehetőség, vagy csak bizonyos pest megyei településeken regionális támogatást igényelni.

2022. január 1-től viszont bátran pályázhat bármely Pest megyében működő vállalkozás és ahogyan a lenti táblázatból is látható; a projekt teljes elszámolható beruházási költségeinek akár 70 százalékát is állhatja az unió.

A szakértő szerint komoly dilemma elé állíthatja a pályázókat, hogy a kiírás alatt lévő és megjelenő pályázatokon induljanak vagy várják meg inkább a kedvezőbb feltételekkel megjelenő jövő év januárját.

A keleti országrészben a támogatási intenzitás nem változik.

Marad minden az eddigi gyakorlat szerint, jelentős felzárkóztatásra van továbbra is szükség a Bizottság felmérése alapján.

A Közép-Dunántúl régióban eddig az alaptámogatás 35 százalék volt, ami 30 százalékra csökken, ennek nem fognak örülni a Székesfehérváron, Veszprémben vagy Esztergomban működő eddig is aktívan pályázó cégek - mutatott rá.

Amennyivel romlik a Közép-Dunántúl, annyival javul a Nyugat-Dunántúl (Győr-Szombathely-Zalaegerszeg tengely) támogatási százaléka. Budapestet követően a nyugati régiótól voltak leginkább megvonva a támogatások az előző ciklusban.

A nagy nyertes egyértelműen Pest megye, aminek természetesen a támogatási térkép szerint Budapest nem része. Több település, akik eddig kizártak voltak a támogatási rendszerből hamarosan akár 70 százalékos támogatásra lesznek jogosultak.

Ez nem kis dilemma elé állítja a vállalatvezetőket, hogy a nagyobb beruházásaikat hogyan időzítsék. Ma nulla támogatás mellett vagy jövőre akár 70% támogatásért cserébe

-veti fel a kérdést a Via Credit ügyvezető igazgatója.

A szakértő hozzátette, hogy nem arról van szó, hogy most a cégek pályázzanak-e, ha van rá bármilyen lehetőség – a válasz egyértelműen igen -, hanem arról, hogy ahol most nem érhetők el olyan mértékben a támogatások, mint ahogyan jövőre, ott érdemes megfontolni, hogy várjanak-e a jövő év eleji pályázatcunamira.

Címlapkép forrása: MTI/Balazs Mohai. Az Eurovelo 6 kerékpárút új Szob és Ipolydamásd közötti szakasza Ipolydamásd közelében az átadás napján, 2021. június 21-én.