A brit kormány elismerte, hogy hazudott: soha nem akarta végrehajtani a brexit-megállapodást

A brexit-alku részeként az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország az uniós közös piac része maradt, vagyis a területre ellenőrzés nélkül érkezhetnek áruk és emberek Írország felől a brexit után is. A rendelkezésre azért volt szükség, hogy az Ír-sziget egysége ne sérüljön, amelyet a Nagypénteki Egyezmény garantál.

A brit kormány illetékes minisztere szerint viszont London egyoldalúan felmondhatja az északír megállapodást, ha nem tárgyalják azt újra.

David Frost azt mondta, Brüsszel arra használja az ügyet, hogy megtámadja a kilépésről tartott népszavazás eredményét.

“Úgy érezzük, hogy az EU Észak-Írországot felhasználva bátorítja a brit politikai erőket a népszavazás eredményét felülírására, de legalább arra, hogy szoros kapcsolat maradjon fenn az EU-val. Az az egyezség akkor született, amikor az Egyesült Királyság keze meg volt kötve, az EU pedig túllépte a hatáskörét. Ez nem maradhat ebben a formában” – mondta David Frost, a brit kormány brexitért felelős tagja.

Valójában semmilyen jel nem mutatkozik arra, hogy az Európai Unió a brit kilépés visszafordítására törekedni, az EU-s szervek és tagállamok vezetői ugyanis az első perctől kezdve tiszteletben tartották a Brexit-ügyi népszavazás eredményét. Ezzel szemben az Egyesült Királyság láthatóan - és most már nyíltan elismerve is - azért vállalata a rá nézve kifejezetten hátrányos északír-protokollt, hogy elérje a kevésbé fájdalmas kilépést az EU-ból, miközben az északír-brit tengeri határra felhúzott vámhatárt soha nem volt szándékában végrehajtani, most pedig a felmondásával fenyeget.

Brüsszel szerint azonban valójában London szabotálja az északír egyezmény alkalmazását, és hallani sem akar arról, hogy az északír-egyezményt újratárgyalják. David Frost most azt is elismerte, annak ellenére egyeztek bele bizonyos pontokba a brexit-alku során, hogy nem értettek egyet velük.

“A protokoll néhány részletéről 2019 októberében, a megegyezés során is tudtuk, hogy problémás. És magunk sem támogattuk ezeket. Azért fogadtuk el őket, mert az országnak általánosságban ez állt az érdekében a tágabb politikai értelemben és teljesíteni kellett a brexit ügyében. Kiderült, hogy igazunk volt és ezek kockázatos javaslatok voltak.”

