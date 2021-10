Kiderült: hétfőn reggel jön a nagy bejelentés a 3-11 milliós támogatást kínáló lakossági napelemes pályázatról

Hétfőn reggel 8-kor mutatja be az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 3-11,5 milliós vissza nem térítendő támogatást kínáló lakossági napelemes és elektrifikációs uniós pályázat szabályrendszerét – jelezte egy más témában tartott péntek délutáni sajtóeseményen Steiner Attila, a tárca illetékes államtitkára. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd. Egyelőre még nincsenek meg a legvégső keretei a pályázatnak, most is dolgozik rajta a tárca.