Bár a hétfő reggelre ígért sajtótájékoztató elmaradt , de a lakossági uniós napelemes pályázat lebonyolítására létrehozott kormányzati oldalon felbukkant hétfőn délután a végleges szabályrendszert rögzítő átdolgozott kiírás, ami az eddigi 71 oldalról 68 oldalasra csökkent. Ebből kiderült, hogy továbbra is két célra lehet 2,9 millió forinttól 11,3 millió forintig terjedően 100%-os támogatást nyerni (tehát picit változtak az összeghatárok). Az egy főre számított jövedelmi korlát összege (4,85 millió forint) nem változott, de közben egy új pontrendszer is bejött a képbe, amely már az adott ingatlanba bejelentett gyermekek számát is figyelembe veszi.