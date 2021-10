Csúszik a nagy uniós K+F-pályázat megnyitása, amit nagyon várnak a cégek

Több ponton is módosította a kiíró a GINOP Pluszban a vállalati kutatást, fejlesztést és innovációt ösztönző, 136,67 milliárd forintos keretösszegű 2.1.1-es pályázatot – tudta meg a Világgazdaság . Ezek közül a legfontosabb most az, hogy nem egy-, hanem kétszakaszos lesz a beadás és a beadhatóság kezdete nem november 2-án nyílik meg, hanem csak december 13-án, így az első szakasz január 5-ig tart, a második pedig március 1-jétől 30-ig.

A módosítások között tisztázták, hogy aki már kedvező elbírálásban részesült az első pályázati körben, az a másodikban nem jelentkezhet, így ez arra utal, hogy a második kör márciusi megnyitásáig már kaphatnak valamiféle visszajelzést a cégek. Lényeges, hogy pályázatot adhat be mikro-, kis- és középvállalkozás (katás vállalkozó nem), illetve nagyvállalat, kutatóhely, kutató-tudásközvetítő szervezet, sőt, a kérelmet konzorciumi formában is be lehet nyújtani.

Fontos, hogy csak azon szervezetek indulhatnak, amelyeknek van legalább két lezárt üzleti évük és három alkalmazottjuk és eleve csak azok pályázhatnak, akik előtte megszerzik a szakpolitikai támogató véleményt az NKFIH-tól.

Lényeges pontosítás, hogy a résztvevők munkaköri leírásának részletesen tartalmaznia kell a munkavállaló projektben teljesítendő tevékenységeinek felsorolását és fontos, hogy részben a felsővezetők bére is elszámolható a pályázat keretében (ha a cégjegyzék szerint is vezetők, illetve a munkaszerződésük tartalmazza ezt).

A GINOP Pluszban volt már egy nagyobb pályázat az 1-es prioritásban, amelyben immár eredményt is hirdettek. Amint megírtuk Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése alapján: a 200 milliárdos keretre kissé ráemelve végül 211,4 milliárdos támogatási összeget ítéltek meg 1721 cégnek a technológiaváltó támogatási programként ismert 1.2.1-es konstrukcióban.

