Lakossági napelem pályázat: fontos bejelentést tett a minisztérium

Már elérhető annak a több, mint 600 kivitelezőnek a listája a lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázatnál, akik egyikével előzetesen szerződést kell kötni ahhoz, hogy december 6-tól be lehessen adni a támogatási kérelmet a 2,9-11,3 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatásra – hívta fel a figyelmet péntek délutáni közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A hivatalos napelemes pályázati oldalon emellett két másik friss dokumentum is felbukkant. A minisztérium a közleményében arra is utal, amit a Portfolio elsőként írt meg a minap, hogy különösebb hírverés nélkül a katás vállalkozók jövedelmére is kiterjesztették a jogosultsági feltételeket.