Kiszivárgott: nekimegy a napokban Magyarországnak és Lengyelországnak az Európai Bizottság

A jogállamisági mechanizmus a tavaly decemberi vétócsata után január 1-től hatályos az egész EU-ban, és olyan esetekben ad a pénzek visszatartásával, vagy levágásával kapcsolatos szankciós lehetőséget az EU kezébe egy 7-9 hónapig tartó eljárás után, amelyekben az EU-pénzek felhasználásával kellően szorosan összefüggő jogállamisági problémák merülnek fel (pl. igazságszolgáltatás függetlensége).

A vétóalku betartása érdekében eddig ódzkodott konkrét, hivatalos lépést tenni az Európai Bizottság a mechanizmus keretében bármely tagállammal szemben, mert márciusban az Európai Bíróságon támadta meg a magyar és a lengyel kormány magát a mechanizmust rögzítő jogszabályt. A tavaly decemberi vétóalkunak ugyanis az lett a lényege, hogy csak a bírósági ítélet után véglegesíti a Bizottság a szankciós mechanizmus alkalmazási szabályait és csak ezután indulnak meg a konkrét lépések (azért, hogy így a 7-9 hónapig tartó eljárás miatt kitolják az EU-pénzekkel kapcsolatban esetleg megszülető szankciós döntés dátumát a Tanácsban a 2022. áprilisi magyar választások utánra).

Mivel októberben megvolt a nyilvános tárgyalás a luxemburgi bíróságon, december elején pedig már a főtanácsnoki indítvány is kijön, azután pedig a Bloomberg jelzése szerint várhatóan az év elején a bírósági ítélet is megszületik, így kézzelfogható közelségbe került, hogy az ítélet alapján a Bizottság véglegesíthesse a szankciós szabályrendszert. Éppen ezért küldi ki most ezeket a leveleket 8 hetes válaszadási határidővel. Ennek célja az is, hogy ne az ítélet megszületése után kezdjen levelezgetésbe, hanem nyerjen egy kis időt, hogy az ítélet birtokában már legyen a tagállamoktól beérkezett válasza a felvetett problémáira.

Ezután pedig a beérkezett magyar-lengyel válaszok és a bírósági ítélet iránymutatása tükrében tudja véglegesíteni a mechanizmus alkalmazási kézikönyvét. Az eljárás további fázisait pedig a magyar és lengyel válaszok tükrében, a tagállamok felhatalmazása alapján tudja majd folytatni (pl. második levélküldés, majd a válasz alapján EU-pénzes szankciós javaslat a Tanács felé várhatóan leghamarabb jövő nyár körül).

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar és lengyel kormány felé való levélkiküldés éppen azután történik meg, hogy hosszas vívódás/kivárás után az Európai Parlament végül beperelte az Európai Bíróságon a Bizottság elnökét tétlenség miatt, azaz amiatt, hogy a január óta hatályos jogállamisági mechanizmusban eddig semmi konkrétat nem tett. A Bizottság év eleje óta végig csak annyit ismételgetett, hogy egyetlen pénzfelhasználási visszás esetet sem felejtenek el, mindent feljegyeznek és most a fenti levélben pont ilyen eseteket írnak majd le, amelyekre várják a magyar és lengyel kormány válaszát.

A Bloomberg tudomása szerint rövidesen

más tagállamok is fognak ilyen információkérő leveleket kapni a jogállamisági mechanizmus égisze alatt, tehát nemcsak a magyar-lengyel páros van „kipécézve”.

Érdemes megjegyezni, hogy tegnap és ma éppen Budapesten tartózkodik a jogállamisági ügyekben illetékes és végig keményvonalas álláspontot képviselő Didier Reynders uniós biztos. Az általa most begyűjtött információk is biztosan fontos inputot jelentenek majd ahhoz a stratégiához, ahogy a Bizottság haladni akar a jogállamisági mechanizmus alkalmazása során.

