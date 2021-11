Fél évvel meghosszabbította Brüsszel az állami támogatások ideiglenes szabályait

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy jövő június 30-ig meghosszabbítja az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatályát, mely 2021. december 31-én járt volna le – jelentették be Brüsszelben. A döntést azért hozta meg a Bizottság, hogy előmozdítsa a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos gazdasági helyreállítást és ezzel párhuzamosan arról is döntött, hogy újabb korlátozott időtartamra két új intézkedést vezet be, hogy közvetlen ösztönzőket teremtsen az előretekintő magánberuházási és fizetőképesség-támogatási intézkedésekhez.