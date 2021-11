Kiderült: még 40 milliárd forintnyi EU-pénzt kap Magyarország a járvány hatásainak helyreállítására

A REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) a NextGenerationEU csomag része, és folyó árakon 50,6 milliárd eurónyi kiegészítő finanszírozást biztosít a tagállamok által vitt kohéziós politikai programokra 2021-ben és 2022-ben, amelyet 2023 végéig kell felhasználni. A teljes keretet két részletben bocsátják a tagállamok rendelkezésére: 2021-ben mintegy 40 milliárd eurót adnak, amelyből 36,6 milliárdot már le is kötöttek különböző intézkedésekkel, főleg a válság kezdetén hozott sürgősségi intézkedések és a hosszú távú válságelhárítás közötti szakadék áthidalására használták fel.

Ebből a közel 40 milliárdból 881,2 millió eurót kapott Magyarország és mostanáig ebből viszonylag keveset, csak 411,5 millió eurót használt fel (társított hozzá programokhoz) a magyar kormány.

A fennmaradó közel 11 milliárd eurónyi forrást most osztották fel. A juttatások az országok GDP-jén, munkanélküliségén és ifjúsági munkanélküliségén alapulnak. Emellett a bontás figyelembe veszi a koronavírus-világjárványnak a tagállamok gazdaságaira gyakorolt hatását a 2021. október 19-i statisztikai adatok szerint. Mindezek alapján a 2022-es évre 104,4 millió eurónyi forrás jut Magyarországnak.

A további REACT-EU források birtokában a tagállamok további helyreállítási intézkedéseket hajthatnak végre – javítva az egészségügyi ellátórendszerek és a vállalkozások ellenálló képességét és növelve a legkiszolgáltatottabb csoportok támogatását–, egyúttal pedig elősegíthetik a zöld és digitális prioritások megvalósítását annak érdekében, hogy intelligens, fenntartható és kohéziót erősítő helyreállítás valósuljon meg.

Címlapkép forrása: Portfolio