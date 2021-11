Vad viták után közelebb kerültünk az új közös agrárpolitikához

A digitalizáció és adatvédelem körüli viták árnyékában talán kisebb hangsúlyt kapott az európai zöldprogram egy fontos eleme: hogyan alakul át a mezőgazdasági támogatások rendszere. Pedig ezen a területen is vad viták dúltak, sokan az élelmiszerellátást féltették a „túl zöld” szabályozástól, míg mások már-már környezetromboló mezőgazdaságot vizionáltak. Most úgy tűnik, létrejött a kompromisszum.

Az Európai Parlament maga se volt egységes, noha a Tanácsnál talán zöldebb. Egyik követelésük például a biológiai sokféleség védelme volt – a mezőgazdasági lobbi szerint ez megdrágítja majd a termelést. Végül azonban a szakbizottság után a plenáris ülés is megszavazta a létrejött kompromisszumot. A Tanács jóváhagyása után életbe léphet az új európai agrárpolitika.

Igaz, a 2021-27-es költségevetési időszak már megkezdődött, de 2022 végéig ideiglenes szabályok alapján történnek a kifizetések. Ennek megfelelő az új rendszer, amely három rendeletből: a stratégiai tervekről, a közös piacszervezésről szóló, valamint az úgynevezett horizontális rendeletből áll. Ez utóbbi rögzíti a finanszírozás, az irányítás és a monitoring szabályait. A közös piacszervezésről szóló rendelet nem egy komplett új rendelet és módosítja nem csak a piacszervezésről, hanem a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségi rendszeréről, a borászati termékekről és egyes speciális területek (a legkülső régiók és a kisebb Égei tengeri szigetek) támogatásáról szóló szabályokat is.

A parlament hangsúlyozza, hogy sikerült elérni a sokféleség védelmét és a klímavédelmi szempontok érvényesülését.

Emellett a támogatások legalább 10%-a kell jusson a kis és közepes gazdaságoknak és három százaléka a fiatal gazdálkodóknak. Az előző költségvetési ciklusban kifizetett támogatások nyolcvan százaléka ugyanis a legnagyobb területen gazdálkodó 20%-nak jutott, és ha nem is fordul meg ez az arány, most talán javulni fog. Emellett folyó áron 450 millió euró kerül egy alapba, amely pedig áringadozások esetén segíti a gazdákat.

Ahogy azt a késedelem is mutatja, heves vitákban formálódott a megoldás. Májusban már egyszer meg is szakadtak a tárgyalások, mert úgy tűnt, hogy nincs remény a megegyezésre. Nem kis összegről van szó, 2027-ig 270 milliárd euró folyik a mezőgazdaságba az EU, egész pontosan az uniós polgárok pénztárcájából. Ebből végül egy bizonyos összeg (a nagyobbik csomag, a közvetlen kifizetések 25%-a, a kisebbik, vidékfejlesztési büdzsének pedig 35%-a) lesz környezetvédelmi feltételekkel elköltve. Ugyanakkor a gazdálkodók képviseletei felhívják a figyelmet arra, hogy a többletköltségeket még így sem fedezik száz százalékban a támogatások – ezzel a környezetvédők pedig azt állítják szembe, hogy az új előírások nem mennek elég messzire, és a mezőgazdaság változatlanul nagymértékben fogyasztja a természetes környezetet.

A mezőgazdasági termelés, különösen a tömegtermelés nem túl jövedelmező amúgy sem, a többletköltségeket tehát nem szívesen vállalják, míg a fogyasztók, különösen a mai inflációval fenyegető időkben, nem hajlandóak elfogadni az áremeléseket. A Tanácsban helyet foglaló minisztereknek figyelemmel kell lenniük mindkét rétegre, mint szavazókra, míg az euroképviselők, köztük a zöldek – akikre az eddiginél nagyobb szükség van, különösen ha a nagy képviselőcsoportok nem egységesek, ebben a témában pedig sok „kiszavazóra” kellett számítani –, jobban ambicionálják a környezeti szempontokat. Itt pedig nem csak a széndioxid-kibocsájtásról, meg a vegyszerekről van szó, hanem például a biológiai sokféleségről is.

Pont ebben az utóbbi ügyben egyébként érdekes kompromisszum született. A változatosság egyik eszköze évszázadok, ha nem évezredek óta a vetésforgó, amely lehetővé tette, hogy ne kelljen területeket parlagon hagyni, amíg termőképességük visszaáll.

A vetésforgó eddig 30 hektáros birtokméret felett kötelező volt. Most az EP kénytelen volt ennek tételes előírását feladni, hogy más klímavédelmi területeken engedményeket érjenek el.

„Ez volt a végleges megállapodás” – mondta el Pascal Canfin francia képviselő a Politico-nak. Egyébként pont a francia mezőgazdasági kormányzat és lobbi ellenezte leghevesebben a kötelező vetésforgót. A vetésforgót az egyes országok engedélyezhetik.

Nem független az ellenállás attól, hogy az európai gazdák között nincs sok fiatal, az agrárszféra nem volt nagyon lelkes, hogy a környezet- és klímavédelem szempontjait az eddiginél jobban kell érvényesíteniük. Persze vannak kivételek: egy flamand farmerről szintén a Politico ír, aki már most megpróbál úgy gazdálkodni, ahogy az új szabályok szerint majd kelleni fog, és ezzel akarja elérni, hogy majd az unokái is sikeresen gazdálkodjanak a tőle örökölt földön. Nem mindenki ilyen lelkes: az Euronews egy belga biofarmert és fiatal gazdálkodókat idéz, akik csalódottak: szerintük semmit nem hoz nekik a változás.

Nemcsak a környezetvédelem generált vitákat: a mezőgazdasági dolgozók munkaügyi védelme és a korrupció és a csalárd támogatási kérelmek megelőzése – lehetőleg a bürokrácia növelése nélkül – is érzékeny terület volt. A kifizető ügynökségek jobban együttműködnek a munkaügyi hatóságokkal, és így a munkaügyi szabályok megsértése a támogatásokon keresztül is szankcionálható lesz a remények szerint.

Létrehoznak egy olyan adatbányász eszközt, amellyel a végső kedvezményezettek felderíthetők és ez is hozzájárulhat a csalások elleni küzdelemhez.

A stratégia tervezési rendelet néppárti jelentéstevője, Peter Jahr szerint a papírmunka is csökkenni fog. A másik két rendelet jelentéstevői (egy szocialista és egy, a liberálisokból alakult „Megújulás” frakcióhoz tartozó képviselő) is optimistán nyilatkoztak. A Tanács jóváhagyása után (miután a Parlament a Tanács, a Parlament és a Bizottság háromoldalú tárgyalásai során létrejött kompromisszumos szövegről szavaz, ez szinte biztosra vehető) a felkészülési időszak következik, és 2023 január elsején életbe lép az új rendszer.

Ezzel azonban remélhetőleg nem zárul le ez a fejezet: októberben elfogadták az európai törvényhozók a „termelőtől a fogyasztóig” (angolul „farm to fork”, mondhatnánk a termőföldtől a tányérig) stratégiát a teljes európai élelmiszerrendszerről. Ez kijelöl egy utat, figyelembe véve a termelés, a környezetvédelem, de a jó minőségű élelmiszerellátás és az egészséges táplálkozás követelményeit is. Nem várható, hogy mindenkinek ugyanaz az érdeke, de talán ez út lehet egy jó kompromisszum felé.

