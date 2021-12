Nagy tervek jöttek Brüsszelből a 2030-as klímacélhoz: figyeljenek a gáz, a karbon- és az ingatlanpiac szereplői

Ma hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság a júliusi klímacsomag folytatását, amelyek a gáz-, a karbon-, illetve az ingatlanpiac szereplőit érintik majd, és azt célozzák, hogy az EU 2030-ra valóban el tudja érni az 55%-os kibocsátás-csökkentési célját az 1990-es bázishoz képest. Ha pedig ez a cél magabiztosabban elérhető, akkor azzal a 2050-es nettó zéró karbonkibocsátási célját is nagyobb eséllyel el tudja érni az uniós közösség.

Itt a második felvonás, újabb viták jöhetnek

Az Európai Bizottság a július 14-i első klímacsomagjában már többek között arra tett javaslatot, hogy terjesszék ki a széndioxid-kvóta piacát a közlekedésre és az ingatlanszektorra, illetve arra, hogy 2050-re eltűnjenek a belső égésű motorok az EU területéről, így már ezt megelőzően 2035-től betiltanák az új hagyományos meghajtású autók értékesítését a közös piacon.

A tervek nagy feszültségeket generáltak a tagállamok közvéleményében, hiszen nagy változásokat követelnek meg teljes ágazatoktól, a lakosságtól, végső soron a teljes uniós közösségtől. Részben ezek miatt például a magyar kormány az október EU-csúcson igyekezett fékezni azt a tervet, hogy a széndioxid-kvóta rendszerét kiterjesszék a lakossági ingatlanokra és a közlekedésre.

Ma viszont további nagyratörő tervekkel állt elő a Bizottság, amelyek az élet további területein vázolnak komoly átalakulást azért, hogy a 2030-as, azon keresztül pedig a 2050-es klímacélok elérhetőbbek legyenek. A Bizottság jogszabály-javaslatairól egy hosszas egyeztetés kezdődik a tagállamokat tömörítő Tanácsban, illetve az Európai Parlamentben is, amíg majd kialakulnak a végső keretek és össze nem áll az Európai Zöld Megállapodás minden darabja jogszabályi szinten is.

Mit tartalmaznak az új javaslatok?

Az egyik javaslatcsomag az uniós gázpiac átalakítását, szén-dioxid mentesítését, tehát a hagyományos gáz visszaszorítását és például a hidrogén (vezetékrendszerbeli) előretörését célozza. Emellett a Bizottság a gázárak elszállása és például a spanyolok szorgalmazására beemelte azt is a javaslataiba, hogy a tagállamok akár közösen is szerezhetnek be és tárolhatnak gázt a versenypiaci szabályok betartása mellett, hogy ezzel fékezzék a saját ellátásbiztonsági kockázataikat, és a túl magas árakból fakadó gazdasági következményeket.

A javaslatnak az is fontos része, hogy a metánszivárgás jelenségét igyekszik minél inkább visszaszorítani. A metán ugyanis sokkal erősebb üvegházhatást okoz a légkörben, mint a széndioxid, és az energiahordozók végfogyasztókhoz eljuttatása során, például a vezetékrendszerekből rengeteg metán szivárog a légkörbe, és éppen ezt igyekszik minél inkább visszaszorítani az új jogszabályi javaslat. Mindez azután érkezett javaslatként, hogy az ENSZ glasgowi klímacsúcsán novemberben mintegy 100 ország kötelezte el magát a metánszivárgás fékezésére, a kibocsátás 30%-kal csökkentésére 2030-ig.

A második javaslatcsomag az ingatlanok felújításával kapcsolatos energiahatékonysági és klímavédelmi terveket rögzíti, hiszen az épületek üvegház-hatású gázkibocsátása (a legtöbbet fosszilis energiával fűtik-hűtik) is fontos téma akkor, amikor a 2030-as és 2050-es klímacélokról beszélünk. Ennek kapcsán a Bizottság egy olyan ellensúlyozási karbon piac kialakítására tesz javaslatot, amely abban segít, amikor egy adott ingatlannál nem lehetséges tovább csökkenteni az ühg-kibocsátást, de egyéb projektekbe való beszállással (pl. technológiai megoldásokkal, vagy erdőtelepítésekkel) el lehet érni az ühg-kibocsátás ellensúlyozását, kvázi nettó zéró szintre csökkentését.

A harmadik javaslatcsomag a szén-dioxid légkörből való kivonásának növelését, a kivont CO2 különböző alapanyagokban való újrahasznosítását, illetve a fenntartható tárolását célozza meg. A csomag központi eleme tehát a technológiai, mező- és erdőgazdasági, és egyéb tevékenységeken, a biodiverzitás növelésén keresztül a légkörből való minél több CO2-eltávolítás, illetve annak ellenőrizhető keretek közötti (igazolt) újrahasznosítása. Ebben a témában a Bizottság majd 2022 végéig jön ki egy jogszabályi kerettel, ami a karboneltávolítás tanúsítási rendszerének kereteit is világosan lefekteti.

Egy negyedik javaslat áttételesen klímavédelmi célú, ugyanis a környezetkárosítás ellen céloz hatékonyabb, egységes uniós fellépést. A cél érdekében a Bizottság új uniós környezetvédelmi bűncselekményeket határoz meg, például az illegális fakereskedelmet, a hajók illegális újrahasznosítását vagy az illegális vízkivételt említi meg. Emellett pontosítja a környezettel kapcsolatos bűncselekmények fogalommeghatározásait, és arra is javaslatot tesz, hogy EU-szerte határozzanak meg egy közös minimum bázist a környezeti bűncselekmények szankcióira.

