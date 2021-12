EU-pályázati cunami söpört végig idén a magyar vállalati szektoron, csak kapkodtuk a fejünket

2021-ben több mint egy tucat olyan érdekes uniós pályázat nyílt meg Magyarországon, amely a vállalkozások széles körét megmozgatta, hiszen több mint 12500 cég adott be támogatási kérelmet és az ipari vállalkozások számára megpályázható összeg elképesztően magas, bő 700 milliárd forint volt – mutat rá év végi összesítésében a Via Credit. Mivel a 2014-2020-as ciklus pályázatai mellett már meghirdettek néhány olyat is, ami a 2021-2027-es időszakhoz tartozik, ezért a pályázati tanácsadó úgy fogalmaz, hogy pályázati cunami söpört végig idén a vállalati szektoron, amelynek várakozásai szerint lesz még 2022-ben is egy hasonlóan izgalmas hulláma, de utána alábbhagy a pályázati dömping.

Arra, hogy kitört a pályázati láz Magyarországon és jelentős összegű kiírások sora várható, egy júniusi elemzésünkben már előre felhívtuk a figyelmet. Aztán ez a második félévben be is következett, hiszen több jelentős kiírás határozta meg a mögöttünk hagyott hónapokat. Ezek közül hétnek foglalta össze a részleteit az alábbiakban a Via Credit pályázati tanácsadó és néhányhoz saját szakmai kommentárt is fűzött:

1.) A legnagyobb port kavaró kiírás eredeti verziója még egy évvel ezelőtt jelent meg VINOP név alatt (ez a név nagyon gyorsan cserélésre került a GINOP Plusz névre), aztán ez GINOP Plusz-1.2.1-21 kódjelet kapott. A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása elnevezésű pályázatról van szó.

A tanácsadó cég úgy fogalmaz, hogy szintén az egész ország ennek a pályázatnak az előkészítésén dolgozott, ami nem véletlen, hiszen 200 milliárd forint keretösszeggel kiváló pályázatról van szó. A támogatási kérelmek megcélzott száma: 1.000-3.000 darab volt és az eredeti terv az volt, hogy négy benyújtási szakaszban lehet majd pályázni. A pályázat azért volt népszerű, mert a támogatható tevékenységek komplex fejlesztések összeállítását tették lehetővé. Igazi hiánypótló konstrukcióról volt szó. Egy kisebb, néhány fős cég is kaphatott 100 millió forintos projektre 70%-os támogatást.

A tanácsadó cég az igen kedvező feltételek miatt már előre látta, hogy az első szakaszra felajánlott összeg nagyon gyorsan el fog fogyni. Sajnos ez is okozta a legfőbb bonyodalmat, mert a beadás első perceiben le is fagyot a pályázatokat kezelő informatikai rendszer, ami miatt nagy port kavart a kiírás beadásának folyamata - emlékeztetnek. Végeredményben – véleményük szerint remek problémakezelés mellett – minden elkészített pályázatot befogadott a támogató hatóság, így a négyre tervezett pályázati beadási szakasz egyre szűkült. A felkínált keretösszeg többszörösére, 465 milliárd forintnyi keretre 4.804 jelentkező adott be támogatási kérelmeket 2021. júliusban. Mivel az átlagosan kért támogatás még a 100 millió forintot sem érte el, pedig a legmagasabb elkérhető támogatás akár 629 millió forint is lehetett volna, ez is jól jelezte, hogy a kisebb, 100 millió forint alatti projektek generálták a nagyobb igényt – mutatnak rá.

A támogató hatóság az első körre felajánlott keretösszeget 200 milliárd forintra emelte és nem érkezési sorrendben, hanem a legmagasabb pontszámot elérő pályázóktól visszafele haladva adta a támogatást, amit a tanácsadó igazságosnak tart. Bár a pályázati kiírásban már 40 pont is elég lehetett volna a győzelemhez, mégis a magas túljegyzés miatt 64 pont vagy több kellett a biztos nyeréshez. Végeredményben 1.721-en nyertek több mint 211 milliárd forintot, ami 123 millió forintos átlagos támogatási összeget hozott.

Via Credit észrevétel a pályázattal kapcsolatban:

széles körben felkínált pályázatnál talán nincs szükség több százmillió forint támogatást felajánlani, hiszen úgyis rengeteg jelentkező lesz és látszik, hogy az átlagos támogatási igény jóval alatta volt;

a 40 pontos pontküszöb túl alacsony volt, ez is okozhatta, hogy rengeteg pályázat érkezett be;

alapvetően nagyon sikeresnek tekinthető a komplex beruházási fejlesztést lehetővé tevő pályázati konstrukció, így bizonyosnak tűnik, hogy lesz folytatása.

2.) Nehezen indult, de annál nagyobb siker lett a GINOP-1.2.9-20 kódszámú pályázat, amely a Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása címet viseli. Az eredetileg 5 milliárd forint keretösszeggel megnyílt pályázatra mára 63 milliárd forintot meghaladó igény érkezett 6.865 pályázótól a 2021. decemberi határidőre. A keretemelést követően jelenleg 33 milliárd forint áll rendelkezésre, így a túljegyzés közel kétszeres.

A pályázatnak van néhány különlegessége, ami az indulói kört szabályozta. Ilyen, hogy a 2021 decemberi körre kizárólag mikrovállalkozások pályázhattak. Csak az 5.000 fő alatti településeken vagy szabad vállalkozási zónákban lehetett kérelmet benyújtani. A pályázatban kötelező előírás, hogy a költségek fele eszközbeszerzés vagy ingatlanfejlesztés legyen. A fennmaradó részben lehetett elszámolni például a dolgozók bérköltségét vagy informatikai beszerzést vagy képzést, webfejlesztést és akár projektmenedzsmentet is. Szóval meglehetősen széles körű az elszámolható költségek köre, igaz mindez bele kell férjen a 10 millió forintos támogatási összegbe, ami 70 százalékos támogatásnak minősül.

Via Credit észrevétel:

a pályázatot nem függesztették fel idő előtt, minden jelentkezőt bevártak, az informatikai rendszer jól vizsgázott;

úgy tudják, hogy aki megfelel a pályázati kiírásnak, számíthat a támogatásra, de ehhez a 33 milliárdos keretet majd meg kell emelni, amihez minden esély megvan;

ez egy igazán széles kört megszólító és tudatosan a kisebb cégeket megcélzó pályázat, aminek bizonyos, hogy lesz folytatása.

3.) Magyar Multi Program: GINOP Plusz-1.1.2-21 kódszámmal. A felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása. A pályázat keretösszege 100 milliárd forint és ez lehetővé teszi, hogy igazán nagy, akár 2,5 milliárd forint támogatást lehessen kérni. A pályázatokat kettő körben lehet elnyerni. Első ízben az IFKA-hoz szükséges a szakmai tervet beadni, és csak a pozitív elbírálást követően lehet a megszokott pályázati felületen benyújtani a támogatási kérelmet. Az IFKA-hoz 2021. szeptembertől lehetett a kérelmeket beadni (most is), amit egy szakértői bizottság tárgyal meg.

Ez a pályázat mind összetételében, mind lehetőségében kiemelkedő, mert az eszközbeszerzés mellett a projekt tartalmazhat építési beruházást, ami a teljes projektérték 70 százaléka is lehet - jegyzi meg a Via Credit. Az elmúlt években hiányzott a pályázati rendszerből azon pályázatok köre, ahol egyáltalán ingatlan fejlesztést lehetett volna végezni. Emellett lehetőség van a pályázatban kutatás-fejlesztéssel összefüggő béreket elszámolni, ahogyan külső szakértői tanácsadási költség, képzési költség is elszámolható. Ezen felül elszámolható még a megújuló energia alapú energiaellátást biztosító eszközök, berendezések beépítése és komplett informatikai rendszerek, és hálózatok is kiépíthetők.

A pályázatban minden benne van, ami egy nagy horderejű fejlesztés részeként igényelnénk. Ennek megfelelően a szakmai zsűri elszánt és jól átgondolt projektjavaslatokat vár. A havonta ülésező bizottság meglehetősen alapos, ami örvendetes a Via Credit szerint. Emiatt több kérelmező is projektfejlesztésre visszakapta szakmai tervét, amiben a szakmai anyag javítását kérte az IFKA. A kijavított koncepciót utána újból be lehet küldeni és ezt ismét megtárgyalja a bizottság. A pályázatkezelő honlap információi alapján jelenleg 11 darab pályázó adott be kérelmet 6,5 milliárd forint értékben, így az átlagos igény valamivel 600 millió forint alatti. A támogatási intenzitás maximum 50% lehet.

Via Credit észrevétel:

a szakmai zsűri alapos, nem enged át minden kérelmet, a javítandó kérelmeket projektfejlesztésre visszaküldi a jelentkezőknek.

olyan cégek jelentkezését várják, amelyekben benne van a potenciál a növekedésre, terjeszkedésre belföldön vagy külföldön egyaránt;

a felkínált 100 milliárdos keretösszeg még egész biztosan néhány hónapig elérhető lesz.

4.) Zöld nemzeti bajnokok: GINOP Plusz-1.3.1-21 kódjelű pályázat célja a zöldgazdaság területén működő vállalkozások technológiafejlesztésének támogatása. A pályázat energiahatékonysági gyártókapacitás fejlesztését, vízfelhasználás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó gyártókapacitás fejlesztését, elektromobilitáshoz kapcsolódó gyártókapacitás fejlesztését, hulladékból alapanyaggyártást, vagy egyszer használatos műanyagok kiváltására szolgáló termékelőállítást támogat.

A Via Credit úgy látja, hogy a program példamutató fejlesztéseket támogat, ahol a kisebb projektekkel ugyanúgy lehet indulni, 20 millió támogatási igénytől, a nagyobb volumenű kapacitások kidolgozásáig, azaz 1,5 milliárdos támogatási igényig. A támogatás maximum 50 százalékot biztosít és 2021. októberében lehetett először beadni az IFKA kérelmeket. A pályázati pénzt hasonló komplex módon lehet elkölteni akár kizárólag építési beruházásra és eszközberuházásra, de lehetőség van az innovációval kapcsolatos költségelszámolásra, IT rendszerek és szoftverek kiépítésére és képzési, szaktanácsadási szolgáltatások igénylésére.

A magyar multi pályázathoz hasonlóan ebben az esetben is az IFKA adja ki a tanúsítványt, amellyel a szokásos pályázati felületen lehet beadni a hivatalos kérelmet. A program kb. egy hónapos eltolással indult a magyar multihoz képest, és minden bizonnyal 2022-ben folytatódik. A 30 milliárd összegű keret nem fogyott el teljes egészében, összesen 57 pályázó adott be 21 milliárd értékben támogatási igényt. Eddig az átlagos pályázati érték kb. 370 millió forint.

5.) Budapesten kívüli kutatás-fejlesztési pályázat: A GINOP Plusz-2.1.1-21 kódjelű pályázat hasonló elven működik, mint a magyar multi program. Egy komplex szakmai terv pozitív elbírását követően nyílik lehetőség a pályázatkezelő rendszeren keresztül a támogatási kérelmet beadni. Az első körös kérelmeket 2021. augusztusában volt lehetőség beadni. Egyrészt nagyon népszerű pályázatról van szó, amit minden évben jelentős érdeklődés övez, másrészt soha nem látott keretösszeggel, azaz 136 milliárd forinttal került kiírásra. Az első fordulóban azon cégek jutnak tovább, akiknek az ötlete kellően innovatív és ezt szakmailag is alá tudják támasztani.

A beadási határidőig 535 cég jelentkezett 165 milliárd forint összesített igénnyel, azaz pályázónkként 306 millió forintos átlagos igénnyel. Az egy pályázat által kérhető maximális támogatás 1 milliárd forint lehet, ami igen vonzóvá teszi ezt a kiírást. A pályázat keretén belül lehetőség adódik munkabérek és járulékainak az elszámolására, anyagköltség és eszközberuházás vagy külső szolgáltatás vásárlására. A támogatást arra adják, hogy az innovatív dolgot kidolgozzák, piacra vigyék, így ennek megfelelően, az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése a pályázat alapja.

Via Credit észrevétel:

az első körös eredményhirdetés után 254 cég kapott 91 milliárd forint értékben támogató véleményt;

a korábbi statisztikáknak megfelelően a pályázatok fele érte el a támogatáshoz szükséges küszöbértéket;

45 milliárd forint szabad keret maradt, a pályázat új fordulóval folytatódhat.

6.) Budapest területén megvalósuló kutatás-fejlesztési pályázat: A 2021-1.1.3-PIACI KFI pályázat nagyon hasonló a GINOP Plusz-2.1.1-21 Budapesten kívüli K+F pályázathoz, lényegében minden pontjában megegyezik vagy nagyon hasonló. Erre mondják, hogy tükörpályázat, csak eltérő megvalósítási helyszínnel. Eleve Budapesten kevesebb pályázati pénz kerül elosztásra, talán igazából ezen a pályázaton kívül szinte széles körben semmi – jegyzik meg. Ennek megfelelően a keretösszeg is lényegesen alacsonyabb, 35 milliárd forint lett előirányozva 2021-ben.

Ez a pályázat is, ahogy a nagyobb programokra jellemző, kétkörös, első körben a szakmai koncepció és ötlet kerül validálásra, majd második körben a pályázati kérelem végleges formájában kerül ellenőrzésre. 2021. szeptember hónaptól lehetett beadni a kérelmeket, aminek keretén belül a felajánlott keret kb. kétszeresen lett lejegyezve: 196 kérelmező 63 milliárd forintot igényelt, ami átlagban 321 millió forintos igényt jelent. A pályázati felhívás szerint 100-800 millió forint támogatást lehet igényelni a maximum 4 évig terjedő projektek megvalósítására.

7.) A tudományos közösség pályázata: 2020-ban kísérleti jelleggel jelent meg a Gyorsítósáv elnevezésű pályázat. Lényege, hogy akár frissen megalapított céggel lehet akár 150-200 millió forint támogatást igényelni egy jó ötlettel és vízióval. Egy igen fontos feltétel került beépítésre az indulói feltételekbe – egy olyan személy kell legyen legalább a 25%-os tulajdonos, aki valamely államilag elismert tudományos szervezet dolgozója (egyetem, kutatóhely). Emiatt nagyon élénk volt az érdeklődés a tudományos közösségen belül, hiszen az eddig ismert pályázatok szigorú gazdasági feltételeket támasztottak az indulók elé, amit itt teljes egészében törölt a támogató. A másik nagyon fontos körülmény, hogy az induló körből kizárták a cégeket, ahol nem volt a tulajdonosok között akadémiai hátterű személy. A felajánlott keretösszeg 8 milliárd forint, amire több mint 26 milliárd forint értékű pályamű érkezett 2021. decemberben.

Via Credit észrevétel:

a tanácsadó cég bízik benne, hogy lesz keretemelés, mert nagyon valószínű, hogy a beérkezett kérelmek több mint a 70 százaléka kiváló minősítést fog kapni.

8.) Közel sem teljes a lista: 2021-ben lehetett élelmiszeripari, egészségipari, energetikai, építőipari, képzési, nagyvállalati kapacitásfejlesztési pályázatokon is indulni, amiknek az összesített keretösszege kb. további 150 milliárd forint volt.

+1 Vidékfejlesztési program: Az agráriumban szépen csendben, különösebb felhajtás nélkül mindeközben több mint 8.000 jelentkező adott be kérelmet 1.000 milliárd (ezer milliárd) értékű fejlesztésekre. Többek között kertészeti üzemek, terménytároló, digitális átállás vagy élelmiszeripari üzemek fejlesztésére.

