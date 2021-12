Újabb kölcsönt kért Magyarország a koronavírus-válság miatt, Brüsszel pedig rábólintott

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Ennek nyomán most azt javasolja a Bizottság a tagállamokat tömörítő Tanácsnak, hogy ők is hagyják jóvá a kedvezményes kölcsön folyósítását célzó a magyar kérelmet. A jóváhagyás esetén az ország teljes támogatása 651 millió euróra emelkedne a SURE keretében. Az első két folyósításról a híreink:

A SURE a koronavírus-világjárványra adott válaszként a munkahelyek és a munkavállalók védelmére irányuló átfogó uniós stratégia kulcsfontosságú eleme. E kölcsönök segítséget nyújtanak Magyarországnak a koronavírus-világjárványra válaszul bevezetett új önálló vállalkozói jövedelemtámogatási rendszerrel és a vállalatoknak a munkavállalók megtartása érdekében nyújtott adókedvezmények kiterjesztésével kapcsolatos költségek fedezésében.

A Magyarországgal kapcsolatos fejlemény egyébként nem egyedi kérés, hanem a hetedik a tagállamok sorában. Előtte Belgium, Ciprus, Görögország, Lettország, Litvánia és Málta is azon felüli hitelkeretet kért, mint amennyit tavaly megállapítottak számukra a SURE programon belül.

A teljes 100 milliárd eurós SURE-keretből eddig a Bizottság már 89,6 milliárd eurót folyósított 19 tagállamnak, és a fennmaradó hitelfelvételi műveleteket 2022-ben kívánja végrehajtani. Ezzel párhuzamosan a 100 milliárdos keretből az igénylések együttes volumene a magyar kéréssel együtt 94,4 milliárd euróra emelkedett, így tehát még további 5,6 milliárd eurónyi keretet igényelni.

Címlapkép forrása: Getty Images