Fontos kockázat jár a regionális támogatással - Már két munkahely megszűnése is leépítésnek minősülhet

A regionális támogatások háttere

Az Európai Unióban egy állami támogatásnak olyan módon kell egy adott gazdasági tevékenység fejlesztésére irányulnia, hogy a támogatás regionális fejlődéshez való hozzájárulása felülmúlja a tagállamok közötti kereskedelemre és a versenyre gyakorolt negatív hatásait.

A támogatásból származó előnyök és a kapcsolódó versenytorzító, kedvezőtlen hatások összevetése az Európai Bizottság feladata. A Bizottság mérlegeli az előnyöket és a hátrányokat, majd döntést hoz egy adott tevékenység támogathatóságáról. A támogatás odaítélésekor nem szükséges az Európai Bizottság jóváhagyása, amennyiben a támogatás nyújtására elfogadott támogatási program alapján kerül sor. (Például összhangban van a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU RENDELET előírásaival.)

A támogatási tilalom alóli mentesítés egyik lehetséges oka, hogy az állami támogatás hátrányos helyzetű régiók problémáinak orvosolására irányul, azaz a tagállamok és az Európai Unió egészének gazdasági, társadalmi és területi kohézióját mozdítja elő. Ezek az úgynevezett regionális támogatások.

Magyarországon a termelést érintő beruházások - például új létesítmények létrehozatala vagy kapacitásbővítés - tipikusan regionális beruházási támogatásból biztosítottak, legyen szó akár vissza nem térítendő készpénztámogatásokról, vagy társaságiadó-kedvezményről (fejlesztési adókedvezmény).

A regionális támogatási kategória alapján a bejelentési kötelezettség alól mentesített programok aránya kiemelkedő, 2019-ben elérte az összes állami támogatás 36,5%-át.

Magyarországon a regionális támogatások széles körű alkalmazhatósága kézenfekvő: a regionális támogatási kategória kedvezőbb feltételeket biztosít szinte bármely más támogatási kategóriához képest (magas támogatási intenzitás, flexibilitás a támogatási programok kialakításakor), és itthon széles körben hozzáférhető, mivel a magyar régiók az EU átlagához képest (Budapest kivételével) fejletlenebbek.

A regionális támogatás elnyerésének azonban van egy feltétele, amelyről a legtöbb kedvezményezett nem tud, vagy a szabályt nem kellő mélységben ismeri, és emiatt úgy vesz igénybe állami támogatást, hogy egy alapvető jogosultsági feltétel sérülhet.

Az áttelepítési szabály és annak gyakorlati kihívásai

A relatív fejlettebb tagországok nyomására a 2014-2021-es programozási időszaktól jelent meg az úgynevezett áttelepítési szabály. Ennek lényege, hogy regionális támogatásként nem mentesíthető egy támogatás az Európai Bizottság felé történő előzetes bejelentési kötelezettség alól, amennyiben azt egy gazdasági tevékenység Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) belüli áthelyezésére használják fel (vagyis az egyik tagállam munkahelyteremtésével párhuzamosan a másik tagállamban leépítések történnek).

Emiatt – itthon is – a pályázók minden regionális támogatási konstrukció esetén nyilatkoznak arról, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben nem hajtottak végre áttelepítést valamely EGT tagállamból abba a létesítménybe, ahol a beruházást végre fogják hajtani, illetve nyilatkozatot tesznek, hogy a beruházás befejezését követő két éven belül sem terveznek hasonlót.

A fenti korlátozás első olvasásra jogosnak tűnhet: a döntően nyugat-európai tagországok úgy érezték, hogy az ő jóváhagyásukkal (ráadásul adott esetben az általuk biztosított forrásokból) olyan dél- vagy kelet-európai tagországok beruházásait támogatják, ahol a munkahelyteremtés éppen az adott nyugat-európai ország kárára történik. A helyzet persze sosem fekete és fehér: jogosan vetődött fel az ellenérv, miszerint, ha egy globális cégcsoport az alacsonyabb bérköltségek miatt leépít egy tevékenységet Nyugat-Európában, akkor miért jobb az Európai Uniónak, hogy a kedvezőtlen támogatási szabályok miatt versenyhátrányba hozza a relatív fejletlenebb EU-s régiókat az EU-n kívüli, jelentős állami támogatást biztosító versenytársaikkal szemben.

Függetlenül azonban a fenti pro és kontra érvektől,

az áttelepítési szabály esetén nem is feltétlenül magával a probléma felvetésével volt a gond, hanem sokkal inkább a szabály gyakorlati alkalmazásával.

Az alábbiakban négy olyan problémát vázolok, amely bármely multinacionális hátterű hazai vállalatnál releváns lehet a legutóbbi, 2014-2021-es programozási időszak tapasztalatai alapján.

A leépítés fogalma meglehetősen általános. A leépítést az adott lokáción dolgozó munkavállalók létszámával lehet mérni, azonban a leépítésnek nincs minimális korlátja. Ez azt jelenti, hogy elméletileg akár kettő, az általános műszaki fejlődésből (például automatizálás) adódó munkahely megszűnése is leépítésnek minősülhet, ha olyan tevékenységgel kapcsolatban valósul meg, ahol a tevékenység TEÁOR száma azonos a támogatott tevékenységgel. Ahogy akár az is áttelepítés lehet, ha a TEÁOR szerint azonos tevekénységet végző külföldi gyáregységben, vagy akár a tulajdonosi központban, a gyártástól, az alaptevékenységtől teljesen független adminisztrációs munkaköröket racionalizálják és két munkatárssal kevesebb dolgozik ezentúl. Azaz a magyar vállalatvezetőnek nem csak a cégcsoportot érintő, jelentős, publikus forrásokból is megismerhető gyárbezárásokról, hanem a kevésbé jelentős leépítésekről (például automatizációs projektek) vagy leépítési tervekről is tudnia kell, amennyiben nem szeretné kockáztatni az elnyert támogatás jogszerűségét. Az áttelepítési szabályt cégcsoport szinten kell vizsgálni. Azaz egy új beruházás esetén (mondjuk egy egyszerű kapacitásbővítés) minden olyan ügylet „áttelepítés-gyanús”, ahol a támogatott tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenység leépítésére kerül sor (szűnik meg vagy csökken), a teljes cégcsoporton belül, bárhol az EGT területén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy magyar vállalatvezetőnek már a támogatási kérelem benyújtásakor - vagyis a beruházáshoz kapcsolódó munkálatok megkezdése vagy bármely jogi elköteleződés előtt - tudnia kell arról, ha a cégcsoport mondjuk Spanyolországban, Olaszországban vagy Németországban, a közelmúltban vagy a jövőben (például egy hároméves beruházás esetén akár az elkövetkező öt évben), azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg vagy csökkent, vagy legalábbis tervez hasonlót. A gyakorlatban ez az információ jellemzően nincs meg helyben, ami különösen azokban az esetekben problémás, ahol jelentős számú a cégcsoport EGT érdekeltségeinek száma, így vélhetően van „áttelepítés-gyanús” leépítés. Az áttelepítési szabály olyan esetekre vonatkozik, amikor az új tevékenység „azonos vagy hasonló” a részben vagy egészben leépített vagy leépíteni tervezett tevékenységgel. Annak eldöntésére azonban, hogy mi „azonos vagy hasonló”, csak a TEÁOR szám első négy számjegye alapján kell döntést hozni. A TEÁOR szám első négy számjegye meglehetősen általános: a 26.11-es kód (elektronikai alkatrészek gyártása) magába foglalja a LED-ek gyártását és egyes számítógépes perifériák kábeleinek a gyártását éppúgy, mint a mikroprocesszorok vagy csatlakozóaljzatok (konnektor) gyártását is. Vagy a 10.86-os kód (homogenizált, diétás étel gyártása) egyaránt jelentheti az anyatejpótló-tápszerek, a gluténmentes élelmiszerek vagy az intenzív izomkifejtéshez szükséges (testépítők által fogyasztott) élelmiszerek gyártását is, amelyek természetüknél/piacuknál fogva teljesen különböznek egymástól. Azaz a fenti döntéshozónak nemcsak azt kell tudnia, hogy voltak-e, vagy középtávon várhatóak-e leépítések a cégcsoport bármely, EGT-n belüli leányvállalatánál, hanem pontosan tisztában kell lennie azzal is, hogy az érintett leépítések milyen TEÁOR számú tevékenységeket érintenek. A gyártott termékek jellemzőinek vagy piacainak különbözősége nem elegendő, ebben a tekintetben a TEÁOR számok első négy számjegye számít. Nem elég a múltat vizsgálni. A támogatási folyamat során a kedvezményezett társaságnak nyilatkoznia kell arról, hogy léteznek-e a fentieknek megfelelő leépítési tervek a cégcsoporton belül a beruházás befejezését követő két éven belül. Gyakran felmerül, hogy hogyan lehet alátámasztani azt, hogy valamiről nincsenek tervek – egy újabb kihívás a vezetőség számára.

Fontos hangsúlyozni, hogy az EU állami támogatási szabályai nem tiltják akkor sem a regionális támogatás odaítélését, ha a támogatott ügylet áttelepítés-gyanús, de ezeket az eseteket minden esetben külön be kell jelenteni az Európai Bizottság felé. Azaz egy áttelepítés-gyanús beruházás csak akkor támogatható, ha az adott támogatást az Európai Bizottság hivatalos bejelentési eljárással jóváhagyja.

A bejelentési eljárás viszont egy meglehetősen összetett és bonyolult folyamat, így a gyakorlatban a legtöbb „gyanús” esetben a potenciális támogatott inkább lemond a támogatásról.

Az Európai Bizottság ezekben az eljárásokban ugyanis nem csak azt vizsgálja, hogy az áttelepítés-gyanús ügy tényleges áttelepítés-e (ténylegesen azonos-e a gyártott termékek köre, piaca, azonosak-e az érintett gépek stb.), hanem vizsgálja például az ösztönző hatás meglétét is, azaz, hogy mennyiben befolyásolja kedvezően a helyszíndöntést a támogatás odaítélése, illetve támogatás nélkül is megvalósult volna-e a beruházás. Végül az Európai Bizottság vizsgálja azt is, hogy a támogatás regionális fejlődéshez való hozzájárulása felülmúlja-e a támogatás kereskedelemre és a versenyre gyakorolt negatív hatásait.

Mindezek fényében a multinacionális hátterű cégcsoportok regionális támogatással érintett hazai beruházásai esetén alaposan vizsgálni kell a cégcsoport EGT-n belüli leépítési terveit.

Egy nem kellően alapos vizsgálat nemcsak a támogatás visszafizetésével járhat, de negatív sajtóvisszhangot is eredményezhet.

Az Európai Bizottságnak pedig számos olyan publikus forrás áll rendelkezésére, amiből a megvalósult leépítések utólag könnyen azonosíthatóak – a tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran egy gyors internetes keresés is több lehetséges találatot eredményez a legtöbb, jelentős EGT kapacitásokat kiépítő multinacionális cégcsoportnál éppúgy, ahogy a külföldön terjeszkedő hazai tulajdonú vállalatoknál is.

