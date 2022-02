Nagy lehetőség a cégeknek a munkaerőhiány mellett: újranyílik egy képzési EU-pályázat, jóval kedvezőbb feltételek vannak

Február 15-én újranyílik egy bértámogatási és képzési EU-pályázat a tavaly őszi fordulónál jóval kedvezőbb feltételekkel, ami hatalmas érdeklődést is generálhat a vállalati körben főleg amunkaerőhiány miatt.

Szerda este bukkant fel a kormány hivatalos pályázati oldalán az a hír, amely szerint február 15-től módosított feltételekkel ismét megnyílik „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú felhívás. A rövid közlemény rámutat, hogy a módosítások a továbbadott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeit érintik és a változások részletei megjelentek a munka.hu oldalon a Munkaerő fejlesztési támogatás menüpont alatt megjelenő Hirdetményben.

A pályázat keretében továbbra is az ország egész területéről, így tehát Pest megyéből és Budapestről is indulhatnak cégek és a módosítások között lényeges, hogy a kkv-k már 50 helyett akár 75 millió, a nagyvállalatok pedig 100 helyett akár 150 millió forintig terjedő támogatást is kérhetnek az elszámolható költségek módosított táblázata mellett.

A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben nehéz megfelelően képzett munkaerőt találni, így kiemelten fontos, hogy a felhívás kedvező módosításainak köszönhetően egyedülálló lehetőséghez jutnak a cégek munkavállalóik képzésére

– mutatott rá a pályázat fontos előnyére Zsuffa Ákos, a Felnőttképzők Szövetségének elnöke egy szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A szakember ebben rámutat arra, hogy a most megnyílt pályázatot sokkal kedvezőbb feltételekkel írták ki, mint az „elődjeit”, hiszen

Elszámolhatóak a projekt előkészítés és a projektmenedzsment költségei

Megemelték a támogatási összegek felső határait, magasabbak a létszámok és óradíjak, illetve könnyebben teljesíthetők az indikátorok

Nemcsak a kkv-k (maximum 75 millió forintig), hanem a nagyvállalatok is pályázhatnak akár 150 millió forint támogatásra

Akár online is elvégezhetőek a képzések

Lehetőség nyílik előleg lehívására.

Megjegyezte azt is, hogy a támogatás összege az alábbi képzési területekre használható fel:

Kompetenciafejlesztés, azaz soft skill tréningek (csapatépítés, kiégés kezelése, kultúra-erősítés/váltás stb.)

Infó Kommunikációs Technológiával (IKT) kapcsolatos képzések

Idegen nyelvi képzések

Szakmai képzés, részszakma, egyéb szakma-specifikus ismeretek bővítése.

Ő a fentiek alapján úgy fogalmazott:

Várakozásaim szerint a pályázók kimerítik majd a 15 milliárdos keretet, mivel a HR költségek növekedése és a versenyképesség erősítési kényszere miatt a munkaerőre bevonható források felértékelődnek, illetve sokkal jobbak a pályázati feltételek, mint ősszel.

Zsuffa Ákos szerint akár 1000 pályázó cégre is számítani lehet, hiszen nagyon kedvező módosítások történtek a kiírásban, de megjegyezte, hogy akinek esetleg most nem jut a pályázati keretből, az se csüggedjen, mert a 2021.2027-es uniós fejlesztés ciklusra összesen 66,5 milliárd forint áll rendelkezésre céges képzési

Mindezek alapján a Learning Innovation Kft ügyvezetője a pályázni tervezőknek az alábbiakat javasolja:

Célszerű megvizsgálni az utolsó teljes (pl. Covid előtti) gazdasági év felnőttképzésre és belső képzésre fordított kiadásokat, a szakmai (tovább)képzéseket, nyelvtanfolyamokat, vezetői és soft skill képzéseket.

Érdemes átgondolni a tapasztaltabb vagy speciális szaktudással rendelkező kollégák által tartott vagy spontán formában megvalósuló belső képzéseinek potenciális költségeit (pl. szenior szakember képzi a juniorokat) is a projekt elszámolható elemei között szerepelhetnek.

Lényeges, hogy az eddig forrás hiányában elmaradt, de a jövőben szükséges képzések is bevonhatóak a projektbe (drága képzés és/vagy új technológia és/vagy belső átképzés miatt).

