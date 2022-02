A válság mellett ugrott Észak- és Kelet-Magyarország fejlettségi szintje, fejlődési csapdában Nyugat-Magyarország

Egy százalékponttal 74%-ra emelkedett Magyarország fejlettségi szintje az EU átlagában a koronavírus-válsággal tarkított 2020-as évben, ami úgy jött össze Észak- és Kelet-Magyarország térségének fejlettségi szintje 2-2%-ponttal ugrott, míg a fejlettebb nyugati térségeké inkább stagnált – derült ki az Eurostat által hétfőn nyilvánosságra hozott adatokból . Külön érdekes és egyúttal szomorú, hogy a nyugat-dunántúli régió fejlettségi szintje 7 év alatt semmit sem közeledett az uniós átlaghoz, sőt az utóbbi években távolodott attól, ami az Európai Bizottság által is emlegetetett fejlődési csapda lehetőségére utal. Pest megye fejlettsége is lényegében stagnált az uniós átlaghoz képest 2013 óta, de ott legalább a Budapesttől leválása és a meglóduló EU-források ezt remélhetőleg elkezdik majd megváltoztatni.

Az uniós statisztikai hivatal rövid összefoglalójának egyik látványos ábrája azt mutatja, hogy a 2020-as évben az egyes NUTS2 régiók (Magyarország szintjén 3-3 megye) bruttó hozzáadott értéke hogyan alakult a megelőző évhez képest és amint látjuk: Magyarország mindegyik régiójában 5% körüli volt esés mértéke.

A 2020-as évi gazdasági teljesítmény alapján az is érdekes, hogy hogyan állt az egyes régiók egy főre jutó fejlettségi szintje az EU27 átlagához képest vásárlóerő-paritáson. Az alábbi ábra a színkódok segítségével érzékelteti, hogy a magyar régiók az 50-75%-os fejlettségi sávba tartoztak (kivéve Észak-Alföldet, ami 49%-ra emelkedett, lásd alább).

Érdemes az egyes régiók uniós átlaghoz képest mért fejlettségi szintjét idősorosan is bemutatni, mert ez érzékelteti azt, hogy van-e érdemi felzárkózás a fejlettebb térségekhez, pontosabban az EU mindenkori átlagához képest. Az Eurostat részletes adatai azt mutatják, hogy

vegyes a magyar felzárkózás képe: attól függ, hogy melyik térségről beszélünk.

Amint ugyanis az alábbi táblázat és grafikonok mutatják: míg az uniós átlagnál egyébként is fejlettebb Budapest még fejlettebbé vált az utóbbi években (az EU-átlag 153%-ára ért), aközben a legfejlettebb régiónk, Nyugat-Dunántúl, fejlődési pályája gyakorlatilag elakadt: ugyanott tart a fejlettségi szintje az EU átlagához képest, mint 2013-ban volt (70%). Ráadásul az utóbbi években az EU-átlagtól 6%-ponttal távolodott is a fejlettségi szintje. Ezzel párhuzamosan Közép-Dunántúl fejlettségi szintje 67%-on stagnált és mivel 2018-ban, illetve előtte 2015-2016-ban is 66%-on állt, így lényegében hosszabb ideje nem beszélhetünk érdemi felzárkózásról.

Mindez arra utal, amire az Európai Bizottság minap kiadott kohéziós jelentése is felhívta a figyelmet: bármely fejlettségi szinten előfordulhat, hogy egy régió fejlődési csapdába keveredik, ráadásul akár hosszú évekre is így történhet, amire sajnos rengeteg példa van az EU egész területéről és a magyar régiókból is. Erről részletesen a minap írtunk:

Közben örvendetes, hogy a legszegényebb régióink felzárkózása új lendületet vett az Európa-szerte válsággal tarkított 2020-as évben, hiszen Észak-Magyarország és Észak-Alföld uniós átlaghoz mért fejlettségi szintje 2-2%-ponttal 50%-ra, illetve 49%-ra ugrott, Dél-Alföldé pedig 1%-ponttal szintén 54%-ra nőtt.

Külön érdekes a fenti táblázat utolsó oszlopa:

Míg 2013-hoz képest Nyugat-Dunántúl fejlettsége nem közeledett az uniós átlaghoz, addig Észak-Magyarországé 8%-ponttal, Észak-Alföldé és Dél-Alföldé 6-6%-ponttal.

A legnagyobb fejlődést viszont az eleve legfejlettebb Budapest produkálta: 10%-pontos növekedéssel. Pest megye mindeközben csak 1%-ponttal közeledett az EU-átlaghoz, igaz úgy, hogy a vizsgált időszak közepén távolodott attól, majd újra elindult a felzárkózás útján. Remélhetőleg idéntől ennek további lendületet ad az, hogy Budapest és Pest megye közigazgatásilag szétvált és Pest megye így már a kevésbé fejlett régióhoz (nem pedig Budapesthez) tartozik az EU-pénzek rendszerében, így a legmagasabb támogatási intenzitásra is jogosulttá vált. Az is igaz persze, hogy amint arra a kohéziós jelentés is rávilágított: önmagában az uniós pénzeső még nem garantálja a felzárkózási pályát, ahhoz számos további összetevő is kell.

