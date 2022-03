Kiszivárgott: tényleg vizsgálják Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását

Az uniós megbízottak a tervek szerint felkérik a Bizottságot, az EU végrehajtó szervét, hogy vizsgálja meg már most az ország csatlakozási esélyeit - mondták név nélkül nyilatkozó források a hírügynökségnek.

Az ukrán csatlakozási kilátásokról az EU vezetői várhatóan már a március 10-11-i párizsi csúcstalálkozójukon egyeztethetnek.

Mindez azok után érkezik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn hivatalosan is kérvényezte országa felvételét az Európai Unióba. Ezt megelőzően pedig több vezető uniós tisztviselő is pozitívan nyilatkozott Ukrajna EU-tagságának kilátásairól. Hétfőn pedig nyolc uniós tagállam: a három balti ország mellett Csehország, Lengyelország, Bulgária, Szlovénia és Szlovákia elnökei egy közös kezdeményezést fogalmaztak meg, amelyben szorgalmazták ukrajnai uniós integrációjának felgyorsítását és a levélben kérték, hogy Ukrajna minél előbb tagjelölt státuszt kapjon, „és minél előbb kezdődjenek megbeszélések a csatlakozás témájában”. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig kedden bejelentette: Magyarország is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Kedden egyébként Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök Brüsszelbe utazott, hogy Ursula von der Leyennél lobbizzon az ügyben.

Az orosz-ukrán háború tehát ezen a téren is példátlan folyamatokat indíthat el.

A hírügynökség ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy az EU-tagsághoz kemény intézkedéseket kell meghoznia Ukrajnának, ami akár több mint 10 évig is eltarthat.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke kedden Brüsszelben az EU törvényhozóinak elmondta, hogy beszélt Zelenszkijvel a tagságról, és kifejtette, hogy „még hosszú út áll előttünk ebben a tekintetben”. Hangoztatta ugyanakkor, hogy senki sem vonhatja kétségbe, hogy egy olyan nép, amely bátran kiáll európai értékeinkért, a mi európai családunkhoz tartozik.

A következő folyamat így zajlik: amint a nagykövetek benyújtják kérésüket egy kezdeti értékelésre, a Bizottság feladata lesz eldönteni, hogy az ország készen áll-e a csatlakozási folyamat megkezdésére. Ezt követően a Bizottság ismerteti álláspontját az EU tagállamaival, akiknek meg kell hozniuk a végső döntést a továbblépésről. Ha gyorsított is lesz az eljárás, akkor is meg kell vizsgálniuk 30 szakpolitikai területet.

Egy másik, neve elhallgatását kérő személy azt mondta a hírügynökségnek, hogy

mivel Ukrajnában drámai a helyzet, az EU beleegyezhet a csatlakozási eljárás felgyorsításába.

Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy kicsi esélyt ad arra, hogy az EU hamarosan elfogadja a csatlakozási kérelmet. A csatlakozási eljárásokat felügyelő Európai Tanács sürgős véleményt is kérhet a bizottságtól – mondta egy másik tisztviselő. Ez általában 15-18 hónapot vesz igénybe – tette hozzá név nélkül.

Annalena Baerbock német külügyminiszter hétfőn, miután Berlinben tárgyalt szlovén kollégájával, azt mondta, hogy „az EU mindig is nyitott ajtók háza volt”, és „Ukrajna az európai ház része”. Hozzátette: „a csatlakozás nem néhány hónap alatt zongorázható le, hanem egy intenzív és nagy horderejű átalakulási folyamattal jár”.

A folyamat felgyorsítása azzal a kockázattal jár, hogy feldühítheti azokat az országokat, amelyek szintén a felvételt sürgetik, így például Törökország. Nem véletlen, hogy legutóbb úgy fogalmazott Recep Tayyip Erdogan miközben tiszteletét fejezte ki az ukránok döntése előtt, hogy az EU-nak nem szabad megvárnia Törökország bombázását az EU-s tagsággal.

Címlapkép: A Telegram által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k), Ruszlan Sztefancsuk házelnök (b) és Denisz Smihal kormányfő jelenlétében mutatja Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmét az aláírás után egy meg nem nevezett ukrajnai helyszínen 2022. február 28-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. Forrás: MTI/EPA/Telegram