Őrizetbe vették Bulgária korábbi miniszterelnökét

Őrizetbe vették Bojko Boriszov volt bolgár miniszterelnököt, a jobboldali Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt vezetőjét uniós forrásokkal kapcsolatos pénzügyi visszaélések gyanújával - jelentette a BTA bolgár hírügynökség a szófiai belügyminisztériumra hivatkozva csütörtökön este.

A tájékoztatás szerint Vladiszlav Goranov korábbi pénzügyminisztert, Menda Sztojanovát, a parlament költségvetési bizottságának volt elnökét, valamint Szevdalina Arnaudovát, a korábbi kormányfő sajtótitkárát szintén őrizetbe vették.

A tárca közölte azt is, hogy az Európai Ügyészség 120 bolgár csalási ügyben indított vizsgálatával összefüggésben végrehajtott akcióban több helyen is házkutatást tartottak, és bizonyítékokat is lefoglaltak.

Címlapkép: Bojko Boriszov volt bolgár miniszterelnök, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű jobbközép párt vezetője sajtótájékoztatót tart választási kampánya során Szófiában 2021. november 11-én. Forrás: MTI/EPA/Vaszil Donev