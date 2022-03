Napokon belül EU-pénzt kérhetünk a sok ukrajnai menekült ellátására és az orosz energiafüggőség leépítésére

Az orosz fosszilis energiahordozóktól való függés leépítését szolgáló beruházásokra 3, a hazánkba érkezett ukrajnai menekültek ellátására, integrálására szolgáló lépésekre pedig 18 napon belül rendkívüli támogatási igényt nyújthatnak be az érintett tagállamok, így Magyarország is az Európai Bizottsághoz – derült ki a testület hétfői közleményéből.

Egy múlt heti nagy jelentőségű döntés után, amellyel komoly forrásokat szabadítottak fel a tagállamok a REACT-EU programból az ukrajnai válság kezelésére, most egy újabb intézkedést hozott a Bizottság azzal, hogy egy, a technikai támogatási eszközre (TSI) vonatkozó különleges felhívást tett közzé. Ezt annak érdekében tette, hogy támogassa az Ukrajna elleni orosz inváziót követően az ukrajnai menekülteket befogadó tagállamokat és az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való függésük fokozatos megszüntetését.

A felhívást követően a tagállamok azonnal technikai támogatás iránti kérelmeket küldhetnek a Bizottságnak a következő területeken:

Intézményi és operatív kapacitás kiépítése az Ukrajnában dúló háború elől menekülők fogadása érdekében. Ennek keretében a nemzeti hatóságok támogatást kapnak ahhoz, hogy az átmeneti védelmi rendszeren belül átdolgozzák és felgyorsítsák az olyan létfontosságú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy és a munkahelyek. A tagállamok e konkrét támogatás iránti kérelmüket 2022. április 8-ig küldhetik meg a Bizottságnak.

Az Ukrajnából menekülők társadalmi és gazdasági integrációjának fokozása. Ami például a munkaerőpiachoz való hozzáférést illeti, a Bizottság támogatni fogja a tagállamokat abban, hogy egységesített mechanizmust hozzanak létre a menekültek tudományos képesítéseinek elismerésére. A tagállamok e konkrét támogatás iránti kérelmüket 2022. április 8-ig küldhetik meg a Bizottságnak.

A családok és a kísérő nélküli gyermekek elszállásolására rendelkezésre álló uniós források lehető legjobb felhasználása. A tagállamok e konkrét támogatás iránti kérelmüket 2022. április 8-ig küldhetik meg a Bizottságnak.

Az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való tagállami függés fokozatos megszüntetése. Ez magában foglalja a legjobb reformok és beruházások meghatározását nemzeti, regionális és határokon átnyúló szinten, a bizottsági REPowerEU-tervvel összhangban. Ez támogatni fogja az energiaellátás diverzifikálását, felgyorsítja a megújuló energiára való átállást és javítja az energiahatékonyságot. A tagállamok e konkrét támogatás iránti kérelmüket 2022. március 24-ig küldhetik meg a Bizottságnak.

A tagállamok e konkrét támogatás iránti kérelmüket nemzeti koordináló hatóságukon keresztül küldhetik meg a Bizottságnak. A Bizottság a kérelem jóváhagyását követően biztosítja a támogatást.

Mára ismét felmerült az orosz energiahordozók elleni szankció, amelyet a magyar kormány hevesen elutasít és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is jelezte, hogy legalább 2-4 év kellene a magyar olajfinomítói infrastruktúra átállítására. Ez arra utal, hogy itthon is elindult a gondolkodás az orosz energiahordozókról való leválásra, és ehhez feltehtően uniós forrásokat is igénybe vennénk:

Mi az a technikai támogatási eszköz?



A TSI a Bizottság fő eszköze arra, hogy a nemzeti hatóságok kérésére technikai támogatást nyújtson az EU-n belüli reformokhoz. A TSI részét képezi a 2021–2027-es időszakra vonatkozótöbbéves pénzügyi keretnek, valamint azeurópai helyreállítási tervnek. Elődjének, a strukturálisreform-támogató programnak a sikerére épít, amelynek keretében 2017 óta több mint 1 400 technikai támogatási projekt végrehajtására került sor az uniós tagállamokban.



A Bizottság 2022. március 9-én a technikai támogatási eszköz (TSI) 2022. évi fordulójában 225 új projektet hagyott jóvá, hogy támogassa a tagállamokat a modern és reziliens közigazgatást, a fenntartható növekedési stratégiákat és a reziliens gazdaságokat célzó reformok előkészítésében, megtervezésében és végrehajtásában. Több különböző támogatási projekt járul hozzá a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásához.



Különleges, újonnan felmerülő igények esetén különleges TSI-felhívásokindíthatók. Erre 2021 júniusában került sor a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz való hozzáférést biztosító helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásával kapcsolatban, és most, az Ukrajna elleni orosz invázióra reagálva.

