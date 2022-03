Rendkívüli: az összes helyreállítási EU-pénzt kéri Orbán Viktor Brüsszeltől

A magyar kormány tavaly átmenetileg lemondott róla, most viszont maradéktalanul le szeretné hívni az Európai Bizottságtól azt a mintegy 3400 milliárd forintnyi EU-hitelt is, ami járna a magyar helyreállítási programból – tudta meg a 444.hu az Orbán Viktor magyar kormányfő által múlt pénteken Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek írt levélből. Sőt, a magyar kormányfő nemcsak annyi pénzt kér, mint amennyire a jelenlegi szabályok szerint a támogatási lábban jogosultak lennénk (kb. 2070-2080 milliárdot), hanem annál érdemben többet (kb. 2511 milliárd). Sőt, a lap információi szerint a helyreállítási források jelentős részét nem is azokra a célokra költené a kormány (zöld átállás, digitalizáció, járvány hatásainak enyhítése), mint amire eredetileg szánták, hanem az orosz-ukrán háború hatásainak enyhítésével összefüggő célokra. Közben viszont Brüsszel nem erre, hanem az orosz energetikai függőség leépítésére lenne inkább hajlandó pénzt adni az első jelek szerint.

A koronavírus-válság miatti helyreállítási programból Magyarországnak a korábbi számítások szerint mintegy 5900 milliárd forintnyi forrás járt volna, de amikor tavaly tavasszal be kellett adni a konkrét programot, akkor a kormány váratlanul lemondott a 3400 milliárd forintnyi hitel részről a kötöttségek miatt, aztán ősszel egy gigantikus kötvénykibocsátás keretében ennél drágábban volt be forrást a piacról. Fontos, hogy a kormány már akkor is kommunikálta, hogy csak átmenetileg mondott le a helyreállítási hitelekről, és egyébként is esélyes volt, hogy amint a gazdasági adatok alapján végleg felosztják a teljes uniós helyreállítási keretet, akkor Magyarország (részben) bejelentkezik majd a hitelekért is.

Ehhez képest tehát nem teljes meglepetés, hogy most a kormány az összes hitelkeretet is kéri a Bizottságtól, de mégiscsak érzékelteti, hogy kellenek a források az ukrán háború mellett.

Sőt, most a lap információi szerint a kormány azt is megígérte, hogy teljesíteni fogja azokat a feltételeket, amelyek eddig akadályát képezték, hogy egyáltalán a támogatási lábról szóló programot jóváhagyja a Bizottság (korrupció elleni küzdelem, közbeszerzési rendszer hiányosságai).

Az is nagyon érdekes viszont, hogy Orbán Viktor a levél szerint elsősorban nem azokra a célokra akarja költeni a helyreállítási alap teljes keretét, mint amire azokat eredetileg szánták az uniós közös döntés alapján, hanem a magyar hadsereg megerősítésére, határvédelemre és a menekültek ellátására, illetve a háború okozta gazdasági károk enyhítésére.

Ehhez képest érdekes, hogy a Bizottság az első jelzések alapján inkább az orosz energetikai függőség leépítésére adná a pénzt.

Ismeretes, hogy a minap meglebegtetett ötödik uniós szankciós csomagot is többek között azért utasította el hevesebb a magyar kormány, mert túlságosan kitett az orosz olajnak, gáznak. A jelek szerint ennek a függőségnek az oldására is át lehetne majd hangolni a helyreállítási pénzek elköltését, igaz a részletek, a Bizottság teljes reakciója nem ismert.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala