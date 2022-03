Máris jött a válasz Brüsszelből Orbán Viktor levelére: ebből nem lesz azonnali hitel

A helyreállítási alapról szóló rendelet világosan lefekteti, hogy indokolni kell, ha a korábbinál több finanszírozást kér egy tagállam és részletesen be kell mutatnia, hogy pontosan mire, az pedig technikailag kifejezetten nehezen képzelhető el, hogy külön fusson egy támogatási program és külön egy hitelprogram – hallotta a Portfolio informálisan európai bizottsági körből, és ezzel összhangban lévő írásos választ kapott a Privátbankár az Európai Bizottság brüsszeli sajtóközpontjából. Ezek együtt afelé mutatnak, hogy az az Orbán Viktor magyar kormányfő által minap Brüsszelbe küldött levél, amelyben a helyreállítási hitelkeret „azonnali rendelkezésre bocsátását kéri”, nem fog célt érni rövid távon.

A kormányfő a nyilvánosságra hozott levelében az szerepel, hogy "a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervében megfogalmazott fejlesztési igények mellett és annak jóváhagyási folyamatától függetlenül a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben biztosított hitelkeret azonnali rendelkezésre bocsátását kéri védelmi, határigazgatási, humanitárius és egyéb akut válságkezelési feladatok ellátásához." Így tehát most kéri a kormány azt a hitelkeretet is, amelyet tavaly májusban átmenetileg elengedett.

Rákérdeztünk a kilátásokra egyik európai bizottsági forrásunknál, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy a kormányfői levél csak egy politikai indikáció, amivel hivatalosan nem tud mit kezdeni az Európai Bizottság, mert a helyreállítási alapról szóló uniós rendelet világosan lefekteti, hogy miket kell benyújtania egy tagállamnak ahhoz, hogy azt részletesen meg tudja vizsgálni a testület. Egyrészt kell egy indoklás, hogy a korábban jelzetthez képest (tavaly májusban csak a támogatási keretre nyújtottunk be programot, amit azóta se fogadott el a testület a közbeszerzési és korrupciós viták miatt) miért és mire kérünk további forrást. Ez a technikai részletező levél még nem érkezett meg Brüsszelbe, így tehát addig csak a kormányfői levelet tudják olvasni kint.

Éppen ugyanezt érzékeltette a Privátbankár kérdésére Andrea Masini, a Bizottság gazdasági ügyekért felelős szóvivője, miszerint „az Európai Bizottság még elemzi azt a levelet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök küldött múlt pénteken a Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament elnökének”. A szóvivő azt is hozzátette: Magyarország eddig még nem nyújtott be külön kérést „hiteltámogatásra” a Helyreállítási Alapon belül annak szabályzatának megfelelően. Andrea Masini egyúttal figyelmeztetett is, hogy meg kell indokolnia a magyar kormánynak a kérést, valamint

igazolniuk kell a nagyobb finanszírozási szükségletet, a további reformokat és befektetéseket, amelyekre vonatkozóan mérföldkövekben és célokban kell megegyezni.

A fentiek mellett a Portfolio forrása arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a támogatási lábra már közel egy éve benyújtottuk a programot, azóta viszont sok idő eltelt, így rengeteg kérdés kinyílik, amiket tisztázni kell, ha közben most a hitel lábból is forrást szeretne kapni a magyar kormány. A forrás érzékeltette: inkább csak elméleti szinten működhet az, amit Orbán Viktor a levélben kér, hogy a korábban benyújtott támogatási programot külön kezelje a testület a most formálódó hitelkérelemtől, mert a gyakorlatban ezek egymással összefüggnek. Éppen ezért látjuk azt, hogy számos más tagállamban egyszerre nyújtották be a támogatási és a hitelkeretről szóló igényt és ezekben együttesen fektették le, hogy milyen célokra pontosan mennyi pénzt kérnek a támogatásokból és mennyit a hitelből. Így lehet csak átlátni és a programok előrehaladása során majd ellenőrizni a célok teljesülését. Ez tehát afelé mutat, hogy a már régebbi támogatási programot és a most formálódó, a hitelkeretet megcélzó programot össze kell várni, sőt inkább össze kell gyúrni, hogy egységes kép szerint lehessen majd haladni.

Ugyanezt hangsúlyozta a Privátbankár forrása is, miszerint „nincs rá precedens, hogy valamely tagállam csak hitelt kért volna, ebben nem is lenne logika. A hitel és a vissza nem térítendő támogatás most is össze lesz kapcsolva. Azokat nem lehet szétválasztani, ami a csomag tartalmi (reformjavaslati és beruházási) részét illeti.”

Mindez azt jelenti:

egyszerűen lehetetlen elérni azt, amit a kormányfő a levélben szorgalmazott, hogy azonnal bocsássák rendelkezésre a hitelt a támogatási programtól függetlenül,

hiszen még a támogatási láb elfogadásához kötött előfeltételeket se teljesítette a kormány. Másrészt tehát valószínűleg egy egységes programmá kell gyúrni a támogatási+hitel lábra szóló programot. Ez viszont nem megy egyik napról a másikra, igaz a kormány tavaly áprilisban még az egységes, a teljes támogatásra (2511 milliárd) és a teljes hitelkeretre szóló programot hozta nyilvánosságra (3384 milliárd forint), tehát az eredeti elképzelések már régen meg vannak kidolgozva, így most elvileg csak „le kell porolni őket”. Mégsem kecsegtet mindez azzal, hogy pillanatok alatt jóváhagyja a Bizottság a (hitel)programot, majd utána azt pillanatok alatt felterjeszti jóváhagyásra a tagállamokat tömörítő Tanácsnak.

Közben az is akadályt jelenthet a gyors haladásra, ha a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy ne csökkenjen a támogatási keretünk a tavalyi váratlanul gyors magyar GDP-növekedés miatt 2511-ről 2080 milliárd forint körülre, mint ahogy azt szintén vázolta a kormányfői levél. Amint rámutattunk: a pénzelosztás szabályait már 2020-ban lefektették a tagállamok, így azok megváltoztatása is csak a 27 tagállam egyhangú döntésével lehetséges. Márpedig az, ha mi a szabályokból eredőnél több pénzt követelünk, az azt is jelenti, hogy azoktól vennénk el pénzt, akiket jobban megviselt a koronavírus-válság (déli tagállamokat).

Egyhangúság tehát szinte kizárt ebben a témában.

Nagy kérdés egyébként az is, hogy mekkora részét kéri a kormány a hitelkeretnek (aminek elméleti felső korlátja a 2019-es magyar GNI 6,8%-a, ami 3147 milliárd forint). Azután ugyanis, hogy tavaly átmenetileg lemondott ennek igényléséről, szeptemberben 1500 milliárd forintos devizakötvény-kibocsátást, illetve nagyfokú választási költekezést hajtott végre, amelyek miatt tavaly év végére csak kis adósságráta csökkenést sikerült összehozni (az alkotmányos adósságszabály azt írja elő, hogy egyik évről a másikra csökkennie kell a GDP-arányos rátának). Azt pedig az idei első kéthavi államháztartási adatokból is látjuk, hogy jelentős a deficit, igaz a kormány hangoztatja, hogy mindenképpen be akarja tartani a 4,9%-ra faragott GDP-arányos idei deficitcélt, és a választások utánra nyíltan költségvetési kiigazítást is jelzett már Varga Mihály pénzügyminiszter.

Mindezek miatt tehát azt kell folyamatosan szem előtt tartania a kormánynak, hogy egyáltalán belefér-e a csökkenő adósságrátával kapcsolatos elvárásba az, ha mi a teljes elméleti hitelkeretet kérjük és kapjuk (a hitelkeret lehívott része növeli az adósságrátát). Emellett az egyértelműen a minél kisebb hitelkeret igénybevétele felé mutat, hogy ezeknek a pénzeknek a felhasználási szabályrendszere meglehetősen bonyolult, sok a megkötés (tavaly is jórészt éppen ezért nem kérte a kormány).

Az egyetlen igazi vonzerő a kormány számára az uniós hitelkeretnél a kamatelőny, hiszen az EU a létező legjobb, AAA-s hitelminősítéssel tud a piacokról forrást szerezni (gyakorlatilag nulla százalékos kamat mellett) és azt adja tovább a magyar államnak is, miközben a magyar állam ennél érdemben magasabb kamatköltség mellett tud forrást bevonni a piacról.

Mindezek miatt

inkább csak egy részét kéri a kormány az uniós hitelkeretnek, éppen annyit, amennyit muszáj a finanszírozási céljai miatt és amely mellett még biztonságosan teljesíthető a csökkenő adósságpálya kritériuma,

mert erre a mostani orosz-ukrán háborús helyzetben is kiemelten figyelnek a befektetők.

Közben viszont amint másik elemzésünkben rámutattunk: a kormánynak tényleg elemi érdeke, hogy minél előbb meg tudja szerezni az új ciklushoz tartozó EU-s forrásokat (egyrészt minél hamarabb el tudja fogadtatni a helyreállítási programot, illetve a 2021-2027-es operatív programokat, majd utána minél hamarabb pénzt is tudjon lehívni belőlük a levegőben lógó jogállamisági eljárás megindítása mellett is), mert ez az állam beruházási aktivitásának (eladósodás nélküli) fennmaradását és devizaforrást biztosítanának a jegybank számára akkor, amikor láthatóan nehéz helyzetbe került a gazdaság.

Címlapkép forrása: Európai Unió, Etienne Ansotte, az Európai Bizottság médiatára.