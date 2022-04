Megüzenték Brüsszelből: belátható ideig nem kapjuk meg a helyreállítási pénzeket

Az Európai Bizottság fokozza a nyomást a magyar kormányon az EU-pénzek terén, a helyreállítási forrásokat belátható ideig nem fogják kifizetni, de közben tartanak attól Brüsszelben, hogy az új politikai felhatalmazás mellett a magyar kormány elkezdi blokkolni a közös uniós döntéshozatalt - rajzolódik ki a Reuters helyzetelemzéséből, amelyben név nélküli brüsszeli forrásokat szólaltattak meg.

Az összefoglaló emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság a héten azt jelezte, hogy el fogja indítani a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, amelynek a végén elméletileg akár az összes EU-forrást is blokkolhatják, vagy a pénzek egy részének kifizetését blokkolhatják. Felidézik, hogy az eddigi nyomásgyakorlás jegyében a Bizottság nem fogadta el a magyar kormány egy éve benyújtott helyreállítási programját, amelynek jelenleg elérhető keretösszege mintegy 2080 milliárd forint, ami az éves magyar GDP kb. 5%-át teszi ki.

Ezzel kapcsolatban egy uniós diplomata a hírügynökségnek kerek-perec kijelentette:

Ezt belátható időn belül nem fogják kifizetni.

A pénteki összefoglaló emlékeztet Johannes Hahn uniós költségvetési biztos jelzésére, miszerint a jogállamisági eljárás 6-9 hónapig tart és csak utána lehet a kifizetendő források összegének levágásáról dönteni a tagállamok minősített többsége mellett. Hahn nem mondott arra indikációt, hogy pontosan mennyi pénzt veszíthet emiatt Magyarország, de más diplomaták azt jelezték, hogy a pénzvesztés csak fokozatos lépések mentén történhet meg – jegyezte meg névtelen forrásokra hivatkozva a hírügynökség. Ezután beidézték a jogállamisági eljárás egyik pontját, amely maximálisan 3 hónapos határidőt ad arra, hogy a tagállamok megszabják az eljárás alatt álló tagállamnak a szankciók pontos keretét (miután a szankciók tartalmára javaslatot tett a Bizottság).

A fentiek mellett az is fontos, hogy az egyik vezető uniós diplomata azt érzékeltette: miközben az EU egy új támadási frontot nyitott Orbán Viktor magyar kormányfő ellen, közben azon aggódnak, hogy mindez hogyan csapódik le a közös uniós döntéshozatalban, például a klímavédelmi stratégiában, amelyben egyhangú döntéshozatallal lehet csak haladni. Így tehát Brüsszelben az az aggodalom tárgya, hogy a magyar kormányfő megtorlásként milyen mértékben lehetetleníti el a közös uniós döntéshozatalt. Ahogy az egyik névtelen forrás megjegyzi, majd felteszi a kérdést:

Van egyfajta idegesség azzal kapcsolatban, hogy mit fog most tenni (Orbán Viktor). Potenciálisan egy nagyon nehéz időszak felé haladunk Magyarországgal kapcsolatban. Milyen szintig akarja ezt Orbán elvinni?

Az összefoglaló emlékeztet arra is, hogy még a francia soros elnökség alatt május 13-án meghallgatást terveznek a tagállamokat tömörítő Tanácsban a 7-es cikk szerinti, Magyarországgal szemben évek óta zajló jogállamisági eljárásban, igaz itt még nem kerülne sor döntésre a magyar ügyben. Ez az eljárás elméleti szinten elvezethet Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is a Tanácsban, illetve anyagi jellegű szankciók kiszabásához is, de ehhez egyhangúság kellene a többi 26 tagállam között. A cikk megjegyzi, hogy a lengyel álláspont még azzal együtt sem egyértelmű, hogy közben az orosz háború kapcsán láthatóan van feszültség Magyarország és Lengyelország, mint két szövetséges között.

