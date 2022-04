Kiderült: a megállapodás felé tart Brüsszellel a magyar felzárkóztatási EU-pénzek kerete

Mindössze négy technikai-tartalmi jellegű nyitott kérdés van a 2021-2027-es Partnerségi Megállapodás kapcsán az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti tárgyalásokon, illetve ezeken felül egy horizontális jellegű ügy is van, így alapesetben a megállapodás felé haladnak a tárgyalások és az év vége előtt akár még valamennyi pénzt át is utalhat Brüsszel a magyar kormánynak, ha sikerül minden vitás kérdést lezárni – rajzolódik ki az EU-Monitor brüsszeli információiból.

A lap megtudta, hogy a Partnerségi Megállapodás (PM) magyar kormány által tavaly december 30-án kiküldött tervezetével kapcsolatban az Európai Bizottság idén április elején küldte vissza a hivatalos véleményét és ez azt tartalmazza, hogy a terv nagy részéről nincs különösebb vita a felek között. A megküldött brüsszeli válasz után tehát most a magyar hatóságokon a sor, hogy Brüsszel észrevételeire érdemben reagáljanak.

A PM akkor ismert változatáról csak néhány részletet közölt tavaly év végén a kormány, ezekről itt számoltunk be, így például arról, hogy a teljes, 7 évre járó 21 milliárd eurónyi felzárkóztatási keret mintegy kétharmadát a négy legszegényebb magyarországi régióban (Dél-Dunántúl és három kelet-magyarországi régió) tervezi felhasználni a kormány brüsszeli elvárás nyomán.

A lap most azt írja, hogy az idén április eleji brüsszeli válasz alapján még négy technikai-tartalmi nyitott ügy van még. Ezek:

az egyes térségeken belüli fejlettségi különbségek mérséklése

a fenntartható városfejlesztés kérdései,

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban a romák) felzárkóztatása, és

a szociális gondozás szerkezete.

Mi az a Partnerségi Megállapodás?



A Partnerségi Megállapodás egy olyan jogi keretdokumentum, ami rögzíti a 2021 és 2027 közötti uniós fejlesztési források felhasználásának tartalmi kereteit, fő paramétereit, és ennek brüsszeli elfogadása váltja meg a „belépőjegyet” a PM-ből kibontott operatív programok véglegesítéséhez. A magyar kormány a lap információi szerint eddig csak egy operatív programot, a gazdaságfejlesztésről szóló OP-t nyújtotta be hivatalosan Brüsszelben, a többit egyelőre csak informálisan. A GINOP Plusz tervezetéről éppen ma jelent meg egy átfogó elemzés a Portfolio hasábjain egy külső szerzőtől.

A lap azt is írja, hogy a fenti négy tartalmi-technikai jellegű nyitott ügy mellett van egy komolyabb akadály is, ami a brüsszeli pénzek leghamarabb idén év vége körüli (4%-os előleg) folyósítása előtt tornyosul. Ez a Portfolio múlt heti elemzésével összhangban azt jelenti, hogy vannak az ún. előzetes feljogosító feltételek, amelyek egy része az Alapvető Jogok Chartájához tartozik, és ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezek az előzetes feltételek nem teljesülnek, akkor az operatív programokat ugyan alá lehet írni, de a támogatások kifizetése már veszélybe kerülhet. Ez főként akkor lehet probléma, ha a most szerdai uniós biztosi testületi ülésen hivatalosan is elindítják Magyarország ellen a jogállamisági eljárást. A lap szerint az eljárás megindítása mellett a Bizottság még elfogadhatja az új operatív programokat és a helyreállítási programot is, de később az azokból való kifizetés már veszélybe kerülhet akkor, ha a 6-9 hónapig tartó jogállamisági eljárás végén szankciókat állapítana meg a tagállamokat tömörítő Tanács, ami naptári okok miatt leghamarabb december-januárban lenne esedékes.

A lap ezzel együtt arra is rámutat, hogy brüsszeli illetékesek szerint a felzárkóztatási forrásvesztés elkerülése érdekében legkésőbb év végéig jóvá kellene hagynia a partnerségi megállapodást és az összes operatív programot az Európai Bizottságnak, hogy utána legyen kellő idő azok megvalósítására is. Ezzel együtt az is igaz, hogy egyelőre a 27 közül csak két tagállamnak, Görögországnak és Németországnak sikerült megegyeznie Brüsszellel a keretdokumentumról, így Magyarország nem lóg ki a sorból. Ha a programokat idén sikerülne véglegesíteni, akkor a lap forrásai szerint év vége körül esély lehet az első kifizetésre is a 2021-27 közötti keretköltségvetés terhére. Ez azt jelentené, hogy a programok jóváhagyása után a teljes keret 4%-át előleg formájában azonnal kiutalnák és mivel közel 21 milliárd eurós a teljes keret, így ha minden programot el tudnánk fogadtatni év vége előtt, akkor 2022-ben elméletileg csupán előlegből akár 840 millió eurónyi forrás is érkezhetne (ezen felül pedig valamennyi további pénz teljesítési alapú számlákra is).

Arról, hogy a jogállamisági eljárás és egyéb viták miatt év végéig milyen brüsszeli pénzátutalási forgatókönyvek lehetségesek, egy múlt heti elemzésünkben írtunk:

Címlapkép forrása: Getty Images