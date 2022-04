Kiszivárgott, mi lesz a holnap Budapestre érkező jogállamisági eljárási levélben

A lap azt is megtudta, hogy várhatóan kevesebb aggályt fog felsorolni az új bizottsági levél, mint a tavaly novemberben 16 témában Budapestnek kiküldött információkérő levél (annak a tartalmáról itt írtunk részletesen). A holnap érkező levélben a lap szerint az Európai Bizottság várhatóan fel fogja vetni a közbeszerzések anomáliáit, a mezőgazdasági földeladások visszásságait és az EU Csalás Elleni Hivatalával (OLAF) folytatott együttműködés hiányosságait és a felvetésekre a magyar kormánynak legfeljebb három hónapja lesz válaszolni.

Egy néhány héttel ezelőtti, Johannes Hahnnal folytatott sajtóbeszélgetés alapján hangsúlyozza a lap, hogy a holnapi levél elküldése nem azt jelzi, hogy a Bizottság már eldöntötte, feltétlenül pénzbüntetést fog kiszabni Magyarországra. Sokkal inkább nyomásgyakorlásról van szó, amely azt célozza, hogy a magyar kormány tartsa tiszteletben a közösségi értékeket és szabályokat, és ennek megfelelően módosítsa a törvényeket. Az akkori eseményen Hahn megerősítette, hogy nem terveznek pénzügyi lépéseket, így akkor még korai volt összegekről spekulálni, és a Bizottság első körben a nemzeti szabályozás EU konform megváltoztatását várja el.

Amint arra a Portfolio múlt heti elemzése is emlékeztet, a lap is megjegyzi: a jogállamisági eljárás egy 6-9 hónapig tartó procedúra, és ennek a végén lehet csak pénzügyi szankciós döntést hozni minősített többséggel a tagállamokat tömörítő Tanácsban, de ezzel együtt fontos, hogy nem csak a 2021-2027-es időszak pénzeiről van szó az eljárásban, hanem a jogállamisági rendelet 2021. január elsejei hatályba lépése után tett pénzügyi kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre is vonatkozik, így tehát érintheti a 2014-2020-as időszak pénzeit is, amelyek a megadott időpont után érkeztek Magyarországra.

2021. januárjától mostanáig adataink szerint mintegy 4,4 milliárd eurónyi felzárkóztatási támogatást fizetett ki az Európai Bizottság a 2014-2020-as keret terhére Magyarországnak (és van még további kb. 7 milliárd euró, amit nem fizetett ki a keretből), és ezen felül kell még gondolni a Közös Agrárpolitika első pilléréhez tartozó közvetlen (földalapú) támogatásokra is, hiszen a fenti levél a jelek szerint a mezőgazdasági földeladások visszásságaira (pl. összeférhetetlenségi szempontokra) is rákérdez.

Ezen felül a jogállamisági eljárás természetesen érinti a 2021-2027-es felzárkóztatási pénzeket, illetve a helyreállítási programunkat (RRF) is, igaz ezek programjait egyelőre még el se fogadta a Bizottság. Egy tegnapi másik brüsszeli értesülés szerint a felzárkóztatási keretről (Partnerségi Megállapodásról) haladnak az egyeztetések és elvileg attól függetlenül is elfogadhatja az abból eredő operatív programokat és az RRF-et a Bizottság, hogy közben zajlik a jogállamisági eljárás. A kifizetésekre viszont az eljárás már veszély jelent.

