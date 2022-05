Már jövő héten új uniós szankciós csomag jöhet, olajembargót tervez az EU az oroszokkal szemben

Az Európai Unió az orosz olajra vonatkozó importtilalmat fog javasolni az év végéig, addig fokozatosan bevezetett korlátozásokkal – értesült a Bloomberg hírügynökség az ügyet ismerő forrásoktól.

Az EU azt is szorgalmazni fogja, hogy több orosz és fehéroroszországi bankot zárjanak ki a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből, köztük a Sberbankot is – nyilatkozták a Bloombergnek a nevük elhallgatását kérő források. Fehéroroszország az orosz invázió segítésében játszott szerepe miatt kerülne be a csomagba, többek között azért, mert az offenzíva kezdetén a csapatok állomáshelyeként szolgált.

A források szerint az új szankciókról

már a jövő héten döntés születhet az EU-s nagykövetek találkozóján.

A javasolt intézkedések, amelyek az EU hatodik szankciócsomagját alkotnák azóta, hogy Oroszország februárban megtámadta Ukrajnát, még nem kerültek hivatalosan előterjesztésre, és még változhatnak.

Az uniós szankciók elfogadásához mind a 27 tagállam támogatására szükség van, és több ország - például Magyarország - régóta ellenzi az orosz olajimportot célzó intézkedéseket. A Bloomberg a héten arról számolt be, hogy Németország, amely korábban szintén ellenállt, áldását adta a fokozatos tilalomra.

Robert Habeck német gazdasági miniszter csütörtökön a ZDF közszolgálati televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy Berlin nem állna egy olajembargó útjába, de szkepticizmusának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez lenne a leghatékonyabb eszköz Vlagyimir Putyin elnök és gazdasága ellen.

2019-ben az EU nyersolajimportjának csaknem kétharmada Oroszországból származott. Az EU mintegy 44 milliárd euró (46 milliárd dollár) értékben importált fosszilis tüzelőanyagokat Oroszországból az ukrajnai invázió óta.

