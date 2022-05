Meglepő bejelentést tett a magyar legfőbb ügyész, ami kiszabadíthatja a beragadt EU-pénzeinket

A magyar jogrend lehetővé teszi, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében akár az Európai Ügyészség is felléphessen Magyarországon pótmagánvádlóként, és így áttételesen kontrollt gyakorolhasson a magyar ügyészség felett anélkül, hogy nekünk csatlakozni kellene az Európai Ügyészséghez – gyakorlatilag ezt jelezte egy tíz nappal ezelőtti bécsi konferencián Polt Péter legfőbb ügyész, amelyről csupán ma adott ki közleményt az ügyészség.

Mindez megerősíti azt, amit a Portfolio éppen ma írt meg a birtokunkba került jogállamisági levél alapján: a magyar hatóságok már ígéretet tettek arra a háttértárgyalásokon, hogy megoldják azt a problémát, hogy ha Magyarországon lezárul egy nyomozás, akkor annak újranyitását bírósági úton már nem lehet kikényszeríteni (vádkikényszerítés intézménye, mert ilyet nem ismer a magyar jogrend). Most viszont Polt Péter gyakorlatilag annak az útját jelölte meg, hogy mindez hogyan tud mégis megtörténni, miszerint az uniós intézmények felléphetnek pótmagánvádlóként az EU-pénzes érdeksérelem gyanúja esetén és ennek nyomán akár az Európai Ügyészség is lehet a vád képviselője.

Polt bécsi bejelentését az tette lehetővé, hogy tavaly áprilisban az Európai Ügyészséggel, idén februárban pedig az OLAF-fal is széleskörű együttműködési megállapodást kötött a magyar ügyészség és most azt tisztázta a legfőbb ügyész, hogy mindezek segítségével a pótmagánvád lehetősége is megjelent a magyar jogrendben.

Az ügyészségi közlemény rámutat, hogy az OLAF és a magyar ügyészség szoros együttműködésének azért is van kiemelkedő jelentősége, mert így garantálható, hogy bizonyosan a magyar hatóságok tudomására jussanak az EU pénzügyi érdekeit sértő cselekmények, mindez pedig egyúttal „azt is jelenti, hogy az OLAF – közvetett módon – a magyar ügyészség tevékenysége révén, képes érvényesíteni az Unió büntetőigényét, amelyet más tagállamok esetében közvetlenül az EPPO lát el”.

Ezután hívta fel a figyelmet Polt Péter a közlemény szerint arra, hogy „az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében - ha az Európai Unió azt szükségesnek látja - pótmagánvádlóként léphet fel. Erre a magyar jogrendszer a magyar ügyészség álláspontja szerint ma is lehetőséget ad. Az Európai Uniót – ebben az esetben mint sértettet – a pótmagánvádas eljárás során akár az Európai Ügyészség is képviselheti."

Ez a megoldás alkalmas lenne arra, hogy az Unió intézményei – legalábbis közvetett módon – kontrollt gyakoroljanak a magyar ügyészség tevékenysége felett, legalábbis az EU pénzügyi érdekeit sértő cselekményekkel szembeni fellépést érintően, anélkül is, hogy Magyarország csatlakozna az EPPO-hoz

– emeli ki a közlemény.

A közlemény maga is elismeri, hogy Polt bécsi bejelentését nagy érdeklődés fogadta a közönségben, hiszen ez gyakorlatilag újdonságot jelent a szakmai és a szélesebb nyilvánosság számára is. Egyúttal nagyon fontos építőkocka lehet abban a munkában, hogy végül „kiszabaduljanak” az EU-s pénzek Magyarország számára, azaz az igazságszolgáltatási téren is kellő előrelépést érezzen az Európai Bizottság ahhoz, hogy elfogadhassa majd a magyar helyreállítási programot, illetve a 2021-2027-es Partnerségi Megállapodást. Arról, hogy milyen egyéb feladatai vannak a magyar hatóságoknak abban, hogy ez sikerüljön, a minapi jogállamisági eljárási levél alapján ma délután részletesen írtunk:

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi. Polt Péter legfőbb ügyész beszédet mond a Magyar Jogász Egylet (MJE) tizenötödik Magyar Jogászgyűlésén Balatonfüreden 2021. szeptember 23-án.