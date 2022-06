Navracsics Tibor: a politikai akaraton múlik a megállapodás az uniós forrásokról

Technikai szinten nem állunk rosszul a tárgyalásokon, most leginkább a politikai akaraton múlik, hogy mikor és hogyan érünk célba – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban a brüsszeli tárgyalásokkal kapcsolatban Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter. A tárcavezető szerint minden esély megvan arra, hogy az év végéig megszületik a megállapodás.

Reményeim szerint csak elméleti lehetőség, hogy ne jussunk hozzá az uniós forrásokhoz – mondta a Világgazdaságnak Navracsics Tibor, aki a múlt héten Brüsszelben tárgyalt. Mint ismert, a magyar kormány egyelőre nem állapodott meg a helyreállítási alap (RRF) forrásainak folyósításáról, illetve a 2021-27-es ciklus uniós pénzeiről sincs megegyezés. A miniszter szerint a két tétel összesen majdnem 40 milliárd euró.

Mindkét támogatási formát Magyarország rendelkezésére kell bocsátani, sokkal inkább az szorul magyarázatra, hogy egyelőre miért nem kapjuk meg

- szögezte le.

Nehezített pályán haladunk, nem titok, hogy a szakmai kérdéseket gyakran felülírják a politikai viták. Nagyobb energiákat kell arra fordítanunk, hogy ezek az uniós források valóban meg is érkezzenek, mint más országoknak, de a 2021–2027-es ciklust tekintve mi magunk is nagyobb ellenszelet kapunk, mint az előző, 2014–2020-as időszakban – tette hozzá Navracsics.

A miniszter szerint, ha az év végéig nem sikerül megállapodni, akkor „forrásvesztés áll fenn”, mindent meg kell tenni ennek elkerüléséért. Augusztusban egy hónapra leáll a brüsszeli intézményrendszer, de előtte még minden követ meg kell mozgatni, ha őszre kézzelfogható eredményeket szeretnénk elérni.

Technikai szinten nem állunk rosszul az MFF és az RRF esetében sem, most leginkább a politikai akaraton múlik, hogy mikor és hogyan érünk célba

- emelte ki Navracsics. Hozzátette: van egy ideológiai jellegű vita Európa jövőjéről, a demokrácia, a jogállamiság absztrakt értelmezéséről, de azon fáradozik, hogy ne ez határozza meg Magyarország uniós megítélését. Sokkal szerencsésebb, ha konkrét szakpolitikai kérdések mentén, okosan érvelve védhetjük meg az álláspontunkat, és ha bizonyos kérdésekben jogszabályt kell változtatnunk, attól sem határolódunk el – szögezte le a miniszter.

NAVRACSICS TIBOR SZERINT A KOHÉZIÓS ALAPOK ÉS A HELYREÁLLÍTÁSI ESZKÖZ TEKINTETÉBEN IS MINDEN ESÉLY MEGVAN ARRA, HOGY MÉG AZ IDÉN MEGÁLLAPODJUNK.

A miniszter arról is beszélt, hogy az uniós források felhasználását is hozzáigazítják az aktuális árfolyamhoz, most tervezik 350-ről 375-re módosítani az erre vonatkozó pályát, így a forint gyengülése csak átmenetileg előnyös ebből a szempontból, nem érdemes erre építeni.

Az euró bevezetésével kapcsolatban a miniszter azt mondta: szerinte nem szükségszerű ezen most gondolkodni. Az első és legfontosabb szempont az, hogy ha Magyarország egyszer bevezeti az eurót, azt milyen árfolyamon teszi, másrészt az milyen hatással lesz a pénzügyi manőverekre, hiszen az árfolyampolitika azonnal eltűnik az eszköztárból – emelte ki.

Számomra teljesen elfogadható és vállalható a magyar kormány álláspontja, hogy most nem kell az euró

- mondta Navracsics.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán