Felfedte Navracsics Tibor az EU-pénzes tárgyalások számos érdekes részletét

Számos érdekes részletet elárult az Európai Bizottsággal zajló tárgyalások tartalmáról Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter az ATV kedd esti műsorában, amelyek biztató és kevésbé biztató jeleket is tartalmaztak arra nézve, hogy összejön-e az alku a brüsszeli testülettel az uniós pénzek kiszabadítása érdekében. A miniszter összességében azt mondta a helyreállítási program kapcsán: „abban bízom, hogy az ősz folyamán itt is meg tudunk állapodni” és érzékeltette, hogy mindkét fél részéről politikai akarat kell az alkuhoz, ami elmondása szerint a magyar kormány részéről megvan. Példaként elmondta, hogy „mi hajlandóak vagyunk arra, hogy a közbeszerzési eljárások módosításával további garanciákat adjunk az Európai Bizottságnak, ha erre szükség van”. Emellett jelezte: bár lehet, hogy könnyebb lenne a megállapodás akkor, ha Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészséghez, de tisztázta, hogy „nincs ilyen kötelezettség, nem követeli tőlünk az Európai Bizottság és a mostani tárgyalásokon úgy tűnik, hogy kielégítő jogi garanciákat tudunk adni, amellyel meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amelyeket eddig felvetettek.”

A bő 20 perces interjú kapcsán számos fontos üzenet hangzott el a helyreállítási és a 2021-2027-es felzárkóztatási EU-pénzek kiszabadítását célzó tárgyalásokról, amelyeket az alábbiakban foglaltunk össze saját kiegészítéseinkkel és saját kiemeléseinkkel:

Az uniós pénzek kiszabadítását is célzó miniszeri poszt elvállalása kapcsán felfedte: „Sok kétség volt bennem, egyrészt a feladat lehetetlensége, vagy lehetségessége kapcsán is. Nagyon kevés idő áll rendelkezésre , hogy egy nem kedvező politikai légkörben az Európai Bizottsággal olyan tárgyalásokat folytasson az ember, hogy annak a végeredménye az, hogy megkapjuk az európai uniós forrásokat.”

, hogy egy nem kedvező politikai légkörben az Európai Bizottsággal olyan tárgyalásokat folytasson az ember, hogy annak a végeredménye az, hogy megkapjuk az európai uniós forrásokat.” A 2021-2027-es Operatív Programok tekintetében „ott vagyunk a középmezőnyben”, folyamatosak a technikai tárgyalások, és a programok „egy részét már kiküldtük brüsszeli jóváhagyásra, egy másik részét most fogjuk kiküldeni”.

A jogállamisági mechanizmus és a helyreállítási programunk elfogadása között hivatalosan nincs Brüsszelben összefüggés, de a gyakorlatban mégis van „értelmezési átjárás” – mondta. Jelezte, hogy a jogállamisági mechanizmus kapcsán olyan típusú technikai szintű egyeztetések zajlanak, amelyekben levélváltások mennek, dokumentumcserékkel próbálnak tisztázni fogalmakat. Próbálják azonosítani azokat a problémákat, amelyek „valamilyen megoldást igényelnek, vagy a tisztázás révén az Európai Bizottság eláll valamilyen észrevételtől, vagy mi módosítunk egy jogszabályt, hogy egyértelműbb legyen és a Bizottság számára is megnyugtatóbb legyen az eredmény. Itt rendkívül sokrétű, apró technikai jellegű kérdések vannak.”

– mondta. Jelezte, hogy a jogállamisági mechanizmus kapcsán olyan típusú technikai szintű egyeztetések zajlanak, amelyekben levélváltások mennek, dokumentumcserékkel próbálnak tisztázni fogalmakat. Próbálják azonosítani azokat a problémákat, amelyek „valamilyen megoldást igényelnek, vagy a tisztázás révén az Európai Bizottság eláll valamilyen észrevételtől, vagy mi módosítunk egy jogszabályt, hogy egyértelműbb legyen és a Bizottság számára is megnyugtatóbb legyen az eredmény. Itt rendkívül sokrétű, apró technikai jellegű kérdések vannak.” A modellváltó egyetemek kapcsán jelezte: itt részben a sajtó interpretációja miatt mehettek félre a dolgok, mert arra, hogy vezető politikusok az egyetemek kuratóriumának tagjai, vagy vezetői, Nyugat-Európában is van példa. Sőt, említette két volt uniós biztosi kollégáját, akik szintén egyetemi kuratóriumok tagjai voltak. Amint a Portfolio részletesen megírta az áprilisi jogállamisági levél alapján: az alapítványokat működtető kuratóriumok összeférhetetlenségi szabályait szeretné pontosan érteni a Bizottság, mert azt látja az egyik oldalon, hogy az állami támogatások nyújtói között állami vezetők is vannak, a másik oldalon viszont a kuratóriumi tagok között is megtalálhatók ugyanezek a személyek, ami így a támogatások fogadásával és tovább osztásával együtt felvet összeférhetetlenségi kérdéseket.

jelezte: itt részben a sajtó interpretációja miatt mehettek félre a dolgok, mert arra, hogy vezető politikusok az egyetemek kuratóriumának tagjai, vagy vezetői, Nyugat-Európában is van példa. Sőt, említette két volt uniós biztosi kollégáját, akik szintén egyetemi kuratóriumok tagjai voltak. Amint a Portfolio részletesen megírta az áprilisi jogállamisági levél alapján: az alapítványokat működtető kuratóriumok összeférhetetlenségi szabályait szeretné pontosan érteni a Bizottság, mert azt látja az egyik oldalon, hogy az állami támogatások nyújtói között állami vezetők is vannak, a másik oldalon viszont a kuratóriumi tagok között is megtalálhatók ugyanezek a személyek, ami így a támogatások fogadásával és tovább osztásával együtt felvet összeférhetetlenségi kérdéseket. Navracsics szerint szintén csak a sajtó értelmezte félre azt, hogy a modellváltó egyetemekre ne vonatkozna a közbeszerzési rendszer hatálya, ami nem igaz. Amint részletesen megírtuk a jogállamisági levél alapján: az az egyik fő gondja ezekkel az egyetemek feletti alapítványokkal a Bizottságnak, hogy miközben ezek hivatalosan közcélt szolgálnak, a jogi keretet lecsupaszítva a gyakorlatban magánintézmény módjára viselkedhetnek, így a papíron rájuk vonatkozó közbeszerzési és átlátható gazdálkodási kötelezettség nem világos, hogy ténylegesen is vonatkozik-e rájuk. Például a jogi környezet szerint a kapott forrás állami támogatást jelent, de ha továbbadnak (kiosztanak) forrást ezek az alapítványok, az már nem számít állami támogatásnak, így ezek ellenőrzési lehetőségei beszűkülnek. Navracsics utalt rá, hogy a beszélgetések mentén sikerült félreértéseket tisztázni ezekben a kérdésekben.

A korrupciós kockázatok kapcsán szóba került a magyar közbeszerzési rendszer, amely kapcsán Navracsics szerint a velünk kapcsolatos egyik leggyakoribb kifogás az egyajánlatos közbeszerzési eljárások uniós átlagnál magasabb aránya. Említése szerint megnézték az adatokat és míg az EU-ban ez 15%, addig nálunk érdemes ketté bontani a dolgot, hogy jobban lehessen látni. Elmondása szerint nálunk ez az arány az EU-s pénzekből megvalósult eljárásoknál 16 százalék, a nemzeti forrásokból megvalósuló közbeszerzéseknél pedig 36 százalék és jelezte, hogy azt vállalták: a következő pár évben a nemzeti forrásból megvalósult egyszereplős közbeszerzési eljárásoknál is leviszik ezt az arányt 15%-ra.

szóba került a magyar közbeszerzési rendszer, amely kapcsán Navracsics szerint a velünk kapcsolatos egyik leggyakoribb kifogás az egyajánlatos közbeszerzési eljárások uniós átlagnál magasabb aránya. Említése szerint megnézték az adatokat és míg az EU-ban ez 15%, addig nálunk érdemes ketté bontani a dolgot, hogy jobban lehessen látni. Elmondása szerint nálunk ez az arány az EU-s pénzekből megvalósult eljárásoknál 16 százalék, a nemzeti forrásokból megvalósuló közbeszerzéseknél pedig 36 százalék és jelezte, hogy azt vállalták: a következő pár évben a nemzeti forrásból megvalósult egyszereplős közbeszerzési eljárásoknál is leviszik ezt az arányt 15%-ra. A Portfolio által részletesen megírt brüsszeli jogállamisági levél egészen más adatokat és részben problémákat jelölt meg a téma kapcsán. A Bizottság szerint „abnormálisan magas”, a tagállamok között az egyik legmagasabb Magyarországon az egyajánlatos közbeszerzések aránya , ami a Bizottság adatai alapján 39%-os volt 2021-ben (az uniós értékhatár feletti beszerzéseket nézték, amelyekből kivették a keretközbeszerzéseket és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat). Megjegyezték: eközben a magyar hatóságok ennél sokkal alacsonyabb, ráadásul csökkenő tendenciát jelző adatokat mutatnak ki (2019-ben 22%, 2020-ban 18%, 2021-ben 16%, és jogszabályban előírt cél a legfeljebb 15%), de a brüsszelieknek nem világos, hogy pontosan milyen közbeszerzési eljárásokból jönnek ki ezek a szép számok, mert közben a kellő hozzáférést nem biztosították nekik a magyar adatokhoz.

, ami a Bizottság adatai alapján 39%-os volt 2021-ben (az uniós értékhatár feletti beszerzéseket nézték, amelyekből kivették a keretközbeszerzéseket és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat). Megjegyezték: eközben a magyar hatóságok ennél sokkal alacsonyabb, ráadásul csökkenő tendenciát jelző adatokat mutatnak ki (2019-ben 22%, 2020-ban 18%, 2021-ben 16%, és jogszabályban előírt cél a legfeljebb 15%), de a brüsszelieknek nem világos, hogy pontosan milyen közbeszerzési eljárásokból jönnek ki ezek a szép számok, mert közben a kellő hozzáférést nem biztosították nekik a magyar adatokhoz. A közbeszerzési viták kapcsán Navracsics rámutatott - egyfajta ütőkártyaként a magyar kormány kezében - arra a tényre, hogy Magyarország az Európai Bizottság egységes piaci teljesítmény táblája szerint a középmezőnyben van a közbeszerzési rendszer tekintetében, mert a sárga csoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy csak kisebb problémák vannak. Kiemelte, hogy a Bizottság saját anyaga szerint például Ausztria, Spanyolország, Románia a piros csoportba tartozik, azaz olyan országok körébe, amelyekben súlyos gondokat lát a testület a közbeszerzések terén, így mindez felveti a kérdést, hogy a piros csoportba tartozó országokkal hogyan tárgyal a Bizottság (az ő helyreállítási programjaikat már régen elfogadta).

mert a sárga csoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy csak kisebb problémák vannak. Kiemelte, hogy a Bizottság saját anyaga szerint például Ausztria, Spanyolország, Románia a piros csoportba tartozik, azaz olyan országok körébe, amelyekben súlyos gondokat lát a testület a közbeszerzések terén, így mindez felveti a kérdést, hogy a piros csoportba tartozó országokkal hogyan tárgyal a Bizottság (az ő helyreállítási programjaikat már régen elfogadta). Arra a felvetésre, hogy a 2015-2019-es időszakban messze Magyarország kapcsán ajánlotta a legnagyobb pénzügyi korrekciót az OLAF az uniós felzárkóztatási pénzek terén a tagállamok között, Navracsics úgy reagált, hogy „a jogállamisági kondicionalitási eljárás viszont jelen idejű, tehát a mostani időszakra szól.” Ezután rögtön áttért arra, hogy 70 évvel ezelőtt Olaszországban, majd később Írországban milyen korrupciós problémák voltak a közösségi pénzfelhasználás terén.

Ezután rögtön áttért arra, hogy 70 évvel ezelőtt Olaszországban, majd később Írországban milyen korrupciós problémák voltak a közösségi pénzfelhasználás terén. Amennyiben a helyreállítási alapnál nincs idén megállapodás az Európai Bizottsággal, „akkor 70%-os összegvesztés van”. Az idősürgetés kapcsán megjegyezte: „Mi szeretnénk intenzívebbé tenni a tárgyalásokat, a Bizottság időnként időt kér érthetően, hogy értékelje a válaszainkat. De itt egy intenzív tárgyalásban vagyunk és abban bízom, hogy az ősz folyamán itt is meg tudunk állapodni.” Utalt rá, hogy például a korrupciós kockázatokról, illetve „egyes bűncselekményi alakzatok értelmezése” ügyéről szólnak a tárgyalások, majd leszögezte: „sok esetben teljesen banális vitáról van szó. Fordítási vitákról, terminológiai vitákról, van olyan is, ahol ez inkább politikai jellegű vita. Összességében ahhoz, hogy mi kell ahhoz, hogy elérjük ezt a megállapodást, én azt mondanám, hogy politikai akarat, mindkét fél részéről."

Az idősürgetés kapcsán megjegyezte: „Mi szeretnénk intenzívebbé tenni a tárgyalásokat, a Bizottság időnként időt kér érthetően, hogy értékelje a válaszainkat. De itt egy intenzív tárgyalásban vagyunk és abban bízom, hogy az ősz folyamán itt is meg tudunk állapodni.” Utalt rá, hogy például a korrupciós kockázatokról, illetve „egyes bűncselekményi alakzatok értelmezése” ügyéről szólnak a tárgyalások, majd leszögezte: „sok esetben teljesen banális vitáról van szó. Fordítási vitákról, terminológiai vitákról, van olyan is, ahol ez inkább politikai jellegű vita. Arra a kérdésre, hogy itthon van-e politikai akarat, úgy reagált, hogy „van”. Arra a kérdésre, hogy miben hajlandó a kompromisszumokra a kormány, azt mondta: például korrupció, közbeszerzési ügyeknél, "tehát mi hajlandóak vagyunk arra, hogy a közbeszerzési eljárások módosításával további garanciákat adjunk az Európai Bizottságnak, ha erre szükség van.”

Arra a kérdésre, hogy miben hajlandó a kompromisszumokra a kormány, azt mondta: például korrupció, közbeszerzési ügyeknél, "tehát mi hajlandóak vagyunk arra, hogy a közbeszerzési eljárások módosításával további garanciákat adjunk az Európai Bizottságnak, ha erre szükség van.” Arra a kérdésre, hogy „Ön szerint nem lenne-e egyszerűbb csatlakozni az Európai Ügyészséghez?”, úgy reagált: „Hát lehet, hogy egyszerűbb lenne, de nincs ilyen kötelezettség, nem követeli tőlünk az Európai Bizottság és a mostani tárgyalásokon úgy tűnik, hogy kielégítő jogi garanciákat tudunk adni, amellyel meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amelyeket eddig felvetettek.” Bár a műsorban nem hangzott el ezzel kapcsolatban konkrétum, ez a jogi garancia az lehet, amit Polt Péter legfőbb ügyész még májusban jelzett váratlanul egy bécsi konferencián. Akkori elmondása szerint a magyar jogrend lehetővé teszi, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében akár az Európai Ügyészség is felléphessen Magyarországon pótmagánvádlóként, és így áttételesen kontrollt gyakorolhasson a magyar ügyészség felett anélkül, hogy nekünk csatlakozni kellene az Európai Ügyészséghez.

Navraciscs Tibor az elmúlt hetekben számos interjút adott a brüsszeli tárgyalásairól, ezeket az alábbi cikkeinkben írtuk meg:

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán. Budapest, 2022. január 17. Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 EKF-program megvalósításáért felelős kormánybiztos, korábbi igazságügyi miniszter, a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöke a The future is in your hands - Európa jövője a fiatalok kezében címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen az Igazságügyi Minisztérium Könyvtárában 2022. január 17-én.