Megszólalt Brüsszel a magyar helyreállítási tervről: még nincs alku, de konstruktívak a tárgyalások

Dombrovskishoz hasonlóan nyilatkozott a lapnak egy magas rangú bizottsági tisztségviselő is azt hangoztatva, hogy a megbeszélések még nem hoztak eredményt. Ezek egybevágnak a Portfolio hétvégi információival, miszerint még nem született meg a megállapodás a helyreállítási programról, maradtak még nyitott kérdések.

Amint a lap emlékeztet rá, az 5,8 milliárd eurónyi támogatásról és további közel 10 milliárd eurónyi hitelkeretről szóló egyeztetések régóta húzódnak, bár az utóbbi időben felgyorsultak. Ha a brüsszeli testület a következő hetekben zöld utat adna a tervnek, akkor az a tagállamok pénzügyminiszteri tanácsa elé kerül, amelynek szintén rá kell bólintania ahhoz, hogy megszülessen a felek között az első részlet kifizetését garantáló pénzügyi megállapodás. Emlékeztetnek arra is, hogy amennyiben ezt decemberig nem sikerülne tető alá hozni, akkor Magyarország elveszíti az 5,8 milliárdos támogatás 70 százalékát.

Azt, hogy a magyar kormány intenzív erőfeszítéseket tesz mind a helyreállítási, mind a felzárkóztatási források megszerzéséért és kész mindent megtenni a megállapodás megkötéséért, az a négy felajánlás is jelzi, amelyeket múlt héten hozott nyilvánosságra Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Orbán Viktor kormányfő is ráerősített, hogy a technikai akadályok elhárultak az egyezség elől. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tegnap is tárgyalt Brüsszelben, például Elisa Ferreira regionális politikai biztossal, jelzése szerint jó hangulatú megbeszélés volt, aztán este azt is kiposztolta, hogy jelenlegi és volt uniós biztosok csoportjával közösen vacsorázott.

Amint a forint tegnapi jókora fordulatát magyarázó cikkünkben jeleztük: információink szerint van arra esély, hogy a Bizottság még a nyári szünet előtt elfogadja a felzárkóztatási források keretdokumentumát, a Partnerségi Megállapodást, mert az erről szóoól tárgyalások előrehaladottak és ha ez valóban így lesz, akkor az fontos befektetői hangulatjavító tényező lenne.

Címlapkép forrása: Getty Images