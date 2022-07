Kiszivárgott: egy hónapot adott a magyar kormánynak Brüsszel, aztán súlyos pénzfelfüggesztés jöhet

Az Európai Bizottság egy hónapos haladékot adott a magyar kormánynak arra, hogy meggyőzően kezelje a jogállamisági problémákat, mert különben azt fogja javasolni a tagállamokat tömörítő Tanácsnak, hogy a 2021-2027-es felzárkóztatási források jelentős részét függesszék fel amellett, hogy a helyreállítási programunk elfogadása is megakadna – árulta el egy magasrangú brüsszeli illetékes pénteken a Reutersnek.

Ahogy a névtelen forrás fogalmazott: az arányosság miatt nem az összes kohéziós forrásra vonatkozna a pénzfelfüggesztés, hanem csak egy részére, de

Ez súlyos javaslat lesz, nem szimbolikus jellegű.

Mindez azt jelentené, hogy ha augusztus közepéig a magyar kormány nem tesz olyan felajánlásokat, illetve észrevételeket írásban az Európai Bizottságnak, amelyeket a brüsszeli testület elfogadhatónak tart és így a jogállamisági eljárást leállítaná, akkor a vita a levelezgetési fázisból továbblép a szankciók felé haladó fázisba. Ennek során a Bizottság egyrészt bemutatná a tagállamokat tömörítő Tanácsnak a magyarországi jogállamiság helyzetében azokat a problémás területeket, amelyek az EU-pénzek elosztásával kellően szorosan összefüggnek, másrészt erre hivatkozva arányosnak mondott pénzügyi szankciós javaslatot is megfogalmaz a testületnek, amely minősített többséggel dönt majd róla (ez azt jelenti, hogy legalább 15 tagállamnak kell támogatnia, amelyek az uniós összlakosság legalább 65%-át képviselik).

Most a brüsszeli illetékes ennek a pénzügyi szankciós javaslatnak a lehetséges tartalmára tett utalást a hírügynökségnek, ami egyúttal komoly figyelmeztetést is jelent, hogy a következő hetekben meg kell egyezni Brüsszellel, különben súlyos pénzügyi következmények felé haladhat a vita.

Ehhez a komoly üzenethez úgy jutottunk el, hogy a szerdai uniós biztosi ülésen felhatalmazták Johannes Hahn költségvetési biztost, hogy küldjön egy hónapos válaszadási határidővel levelet a magyar hatóságoknak, amelyben felvázolja azt, hogy hogyan értékeli Brüsszel a magyar kormány addigi felajánlásait (a kedd esti két új törvényjavaslatot még nem tudták figyelembe venni, de aztán tegnap azt üzente egy szóvivő, hogy még ezt figyelembe véve is kevés a felajánlás) és milyen pénzügyi szankciókra fognak javaslatot tenni, ha addig nem kezeli kellően a magyar kormány a jogállamisági problémákat.

A hírügynökség mostani anyaga – ahogy a jogállamisági eljárás április végi elindításakor a bizottsági háttértájékoztató is – kiemelte, hogy a Bizottság korrupciós kockázatokat lát Magyarországon az uniós pénzosztás terén, például az egyajánlatos közbeszerzések túl magas aránya alapján és ezért gondolkodik abban, hogy amíg nem rendeződnek itthon a dolgok, addig felfüggesztené a folyósítást, hogy az EU-pénzekre ne leselkedjenek veszélyek az itthoni felhasználás során. A tudósítás emellett megjegyzi, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlensége, illetve a média, és a civil szervezetek terén is lát problémákat a brüsszeli testület.

Mindezen előzmények után pénteken a brüsszeli testület magasrangú illetékese azt jelezte a hírügynökségnek, hogy Johannes Hahn költségvetési biztos tájékoztatta a magyar hatóságokat arról, hogy milyen pénzügyi szankciós lépésekben gondolkodnak, ha az egyhónapos határidőn belül a magyar kormányzati felajánlások, illetve észrevételek nem lesznek kielégítőek. (Mivel a biztosi kollégium ülése szerdán volt, és aznap már tájékoztatta Hahn a magyar kormányt, így az egy hónapos határidő augusztus 20. körül jár le.)

Ahogy az illetékes jelezte:

Magyarországnak most egy hónap áll rendelkezésére, hogy benyújtsa észrevételeit és minden további információt, különösen a Bizottság által tervezett intézkedések arányosságával kapcsolatban.

Emellett arra is van még lehetősége a magyar kormánynak, hogy ebben a négy hétben olyan intézkedéseket hozzon, amelyek kezelik a Bizottság aggodalmait. Az illetékes azt is elárulta, hogy a Bizottság nagy valószínűséggel nem az összes kohéziós forrás felfüggesztésére tenne javaslatot a tagállamok felé, hanem csak egy részére, ugyanis a javasolt szankciós lépésnek összhangban kell lennie az azonosított problémával (ezt a jogállamisági rendeletről szóló ítéletében februárban az Európai Bíróság is világosan rögzítette). Ezután fűzte hozzá a forrás azt, hogy az arányosság figyelembe vétele mellett is súlyos lesz a javaslat, nem pedig szimbolikus jellegű.

A 2021-2027-es időszakra mintegy 21 milliárd eurónyi kohéziós forrás jár Magyarországnak, tehát ennek jelentős részét érintené az esetleges pénzügyi szankció és ahogy a hírügynökség írja: mindez azon felül lenne, hogy a magyar helyreállítási program elfogadása is megakadna (amely további 5,8 milliárd eurónyi támogatást és 9,7 milliárd eurónyi hitelt is tartalmazna és ha év végéig nincs elfogadva a magyar helyreállítási program, akkor a támogatási láb közel 80%-át véglegesen elveszítené az ország).

Bár a tudósítás nem tér ki rá, de a Portfolio hétfői részletes elemzése rámutatott arra is, hogy a Bizottság költségvetési főigazgatósága felől olyan tervről is hallottunk két irányból is, hogy a 2014-2020-as ciklus összes Operatív Programjában 21%-os átalánykorrekciót, tehát pénzügyi büntetést kellene kiszabni a múltbeli hibák miatt. Így nagyjából 5-5,2 milliárd euró véglegesen bent ragadna a brüsszeli kasszában, lényegében éppen annyi, mint amennyit egyelőre még nem folyósított Magyarországnak a testület.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét a Karmelita kolostorban, ahol munkavacsora keretében tárgyalnak 2022. május 9-én. Mögöttük Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j).