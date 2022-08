Leírta a kormány Brüsszelnek, hogy alulfizetettek a tanárok és 370 milliárdos bérfejlesztésre kért jóváhagyást EU-pénzből

„Az elmúlt években megvalósított béremelések ellenére Magyarország egyike annak a négy országnak, ahol jelenleg a legalacsonyabb a jogszabály szerint meghatározott pedagógusbér és a tényleges átlagbér is”, ezért „növelni szükséges a köznevelésben dolgozó pedagógusok munkájának szakmai és társadalmi elismertségét” – ilyen, és ehhez hasonló megállapítások vannak abban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) nevű anyagban, amelyet a minap hozott nyilvánosságra a magyar kormány és küldött ki jóváhagyásra az Európai Bizottságnak a 2021-2027-es uniós pénzek egy részének tervezett felhasználásáról. Amint arra a Népszava rámutat: 978,7 millió eurónyi forrást szán a kormány a pedagógus életpályamodell keretében a bérrendezésre, amit a Portfolio információi szerint 373,9-es EURHUF technikai árfolyamon kell átszámolni és ebből adódik az, hogy a kormány 366 milliárdos béremelést tervez a következő években azért, hogy a diplomás átlagbér 80%-ához minél inkább közelítsen a tanárok tényleges átlagbére. Emellett konkrét cél az is, hogy a tanári pályára jelentkezők és a tanárként ténylegesen elhelyezkedők száma is növekedjen az anyagilag vonzóbbá tett életpálya hatására.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter egy július végi háttérbeszélgetésén azt jelezte: azokban a napokban kiküldte a kormány az összes új uniós Operatív Program végső, hivatalos változatát az Európai Bizottságnak és utána ezeket mind fel is töltötték a hivatalos pályázati oldalra.

Ebből látható például az, hogy az EFOP Pluszból már a hatodik verziót dolgozta ki a kormány és ezt nyújtotta be a Bizottságnak végső jóváhagyásra. Az értékelésre és jóváhagyásra több hónapja van a Bizottságnak és miután várhatóan ősszel megköti a testület Magyarországgal a 2021-2027-es időszak keretmegállapodását, az ún. a Partnerségi Megállapodást, utána egyesével elfogadja majd ezeket az Operatív Programokat is. Ezután indulhatnak majd meg valamikor év végén, vagy jövőre a felzárkóztatási pénzek kifizetései Brüsszelből.

A helyreállítási program elfogadtatása, illetve a jogállamisági eljárás ezektől különálló, párhuzamosan futó ügyek. Ebben az ügyhalmazban most a következő fontos dátum az augusztus 22., addig kell kiküldenie a magyar kormánynak a júliusi bizottsági levélre a válaszát és a felajánlását, hogy a kilátásba helyezett súlyos pénzfelfüggesztést el tudja kerülni és el tudja rendezni a vitákat, illetve el tudja év végéig fogadtatni a helyreállítási programunkat.

Az új Operatív Program tervezetek egyenként mind több százoldalas átfogó fejlesztési anyagok és ezek közül az EFOP Plusz főbb célkitűzései között az alábbiak is olvashatók:

„Ahogy a 2022. évi országspecifikus ajánlás is rámutat – nagy kihívást jelent a széttagolt iskolarendszerben a megfelelő felkészültségű pedagógusok biztosítása, különösen a kis létszámú általános iskolai felső tagozatok esetében. Az oktatási eredmények javítása érdekében, valamint a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvétele a minőségi oktatásban célkitűzéseként több ösztönző intézkedés bevezetését tervezzük.”

„A tervezett intézkedések egyrészt hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás arányának csökkentéséhez, a magasabb végzettség megszerzésének javításához, különösen a hátrányos helyzetű tanulók körében, másrészt elősegítik, hogy a társadalmi-gazdasági státusz iskolai előrehaladásra gyakorolt kedvezőtlen hatása csökkenjen a köznevelési rendszerben.”

„A tervezett beavatkozások a XXI. század elvárásainak megfelelő köznevelési rendszer működéséhez járulnak hozzá, melynek eredményeképp a munkaerőpiac és a külső környezet változásaihoz rugalmasan alkalmazkodni képes, a környezetvédelmi és fenntarthatósági célokat szem előtt tartó fiatalok kerülnek ki az oktatási rendszerből, a pedagógusszakma megújul, és újra vonzóvá válik.”

„Hazánkban egy pedagógusra átlagosan 12 gyermek, tanuló jut, mely nagyjából megfelel az OECD átlagnak. Ugyanakkor az egy tanulóra jutó kiadásokat tekintve Magyarország az OECD-átlag alatt van. A pedagógus-ellátottság tekintetében az egyenetlen területi megoszlás (amely a hátrányosabb régiókat, ennek következtében a hátrányos helyzetű tanulókat súlyosabban érintik), a korfa, valamint a hiányterületek elemzése alapján látható, hogy strukturális kihívásokkal áll szemben a köznevelés.”

„A magyar pedagógusok relatív kereseti helyzete az alap és középfokú oktatási területen számottevően elmarad az európai átlagtól, ahogyan arra mind a 2019. évi, mind a 2020. évi országjelentés is rámutat. Idősödik a pedagógusállomány: 2019-ben a tanárok 45 %-a 50 éves vagy annál idősebb volt. Az elmaradó pedagógus utánpótlás egyik oka a versenyképes fizetés hiánya: a tanárok kezdő fizetése az egyik legalacsonyabb az EU-ban. Az elmúlt években megvalósított béremelések ellenére Magyarország egyike annak a négy országnak, ahol jelenleg a legalacsonyabb a jogszabály szerint meghatározott pedagógusbér és a tényleges átlagbér is. Magyarország a pedagógusbérek életkor szerinti növekedését tekintve azon országok közé tartozik, ahol a teljes százalékos növekedés viszonylag magas, de a növekedés kevésbé releváns a tanári pálya elején és általában jelentős szolgálati időre van szükség a legmagasabb fizetési tartomány eléréséhez (42 év szolgálati idővel átlagosan 84%- os béremelkedés érhető el). Ez azt eredményezi, hogy a tanárok gyakran csak rövid ideig kapják meg a lehetséges legmagasabb fizetést, és nem is minden tanárnak sikerül egyáltalán ezt elérnie.”

„Mind a 2022. évi országjelentés, mind az országspecifikus ajánlások hosszabb ideje visszatérő eleme a pedagógusbér-emelés szükségessége. A pedagógusok átlagbére a KSH adatai alapján 2020-ban a diplomás átlagbér 63,6%-a volt, miközben az Európai Unió és az OECD országok esetében a 80-90%-a [Csehország 66%, Lengyelország 73%, Szlovénia 78%, EU23 átlag 84% (EducationataGlance2021)]. Az idős tanárok aránya 2003 óta folyamatosan nő a magyar oktatási rendszerben, ezen túlmenően a fiatal pályamódosítók és -elhagyók aránya is egyre növekszik.”

„A pedagógusszakma területén célunk egy stabil és kiszámítható jövőkép biztosítása. Növelni szükséges a köznevelésben dolgozó pedagógusok munkájának szakmai és társadalmi elismertségét, biztosítani kell a minőségi teljesítmény differenciált elismerését, mely által a pedagóguspálya vonzóbbá válik, elősegítve ezzel a pedagógusok fenntartható utánpótlását, a fiatal, illetve hiányterületeken (például matematika, természettudományos tárgyak) dolgozó pedagógusok pályán maradását, javítva ezzel a strukturális hiányosságokon.”

A fenti összefoglaló után a részletes anyag közepén és a végén is látható, hogy mit is akar a pedagógus életpályamodell kapcsán a kormány, illetve erre mennyi pénzt szán. Utóbbit az alábbi táblázat is mutatja: összesen 978 millió eurót tervez elkölteni a bérek rendezésére a kormány, döntő részét a Budapesten (fejlett régión) kívüli térségekben, ez pedig a 350-ről 373,9-re felfelé módosított EURHUF technikai árfolyam mellett 366 milliárdos tételt ad ki. Úgy tudjuk, hogy az egyeztetések során a kormány inkább azt szerette volna, ha elsőre a diplomás átlagbér 70%-ára tűzné ki a pedagógusok átlagbérének felzárkóztatását a fent említett 64% körülről, a Bizottság viszont inkább 80%-ot szeretett volna, és így végül ezért került bele az alábbi táblázat első sorába is a 80%-os célérték, igaz ezt csak 2029-re vállalta elérni a kormány. Amint látható: a vonzóbbá tett tanári életpályával, fizetési lehetőségekkel is mindössze azt tervezi elérni a kormány, hogy az ideihez képest 2027-2029 átlagában 5%-kal többen jelentkezzenek tanári képzésre, illetve 5%-kal növekedjen 2027-2029 átlagában a tanári pályán elhelyezkedők száma a 2017-2022 közötti időszak átlagához képest.

Egy másik táblázat azt is jelzi, hogy a bérfejlesztés mennyi tanárt érint majd 2024-ben (140 ezret), illetve 2029-ben (szintén 140 ezret, tehát itt nincs növekedés), illetve azt is, hogy a beavatkozás hatására emelt bérezéssel elhelyezkedő pályakezdő pedagógusok kummulált száma 2024-re már 6 ezer fő lehet, ami majd 2029-re felmehet 17 ezer főre.

A Népszava összefoglalója az anyag részletei alapján azt szűrte le, hogy a tervek szerint kiemelt figyelmet fordítanának azokra a pedagógusokra, akik hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak: nekik többletjuttatást is biztosítanának, a cél pedig az, hogy ezzel a többlettel fizetéseik a diplomás átlagbér 80 százalékát is meghaladják. Ez az intézkedés döntően a négy leghátrányosabb régióban lévő települések pedagógusait és a nevelő-oktató munkát segítő dolgozókat érintené – jegyzi meg a lap. Maga a bérfejlesztés pedig két részből, egy egységes és egy differenciált „bérösztönzésből” állna, utóbbihoz egy új teljesítményértékelést vezetnének be, ennek eredményeihez igazodva biztosítanák a „differenciált minőségi juttatást.”

A program további intézkedéseket is felsorol, tervben van például egy, a „hivatás presztízsét is jelző” pedagógus-igazolvány bevezetése a hozzá kapcsolódó kedvezményrendszerrel, az adományozható pedagógus elismerések körének kibővítése, valamint a lakhatásuk elősegítése – különösen pályakezdők és pedagógus házaspárok számára – szolgálati lakások kialakításával – írja a cikk.

