Az EU-pénzeink 30-40%-ának megvonását javasolhatja vasárnap este az Európai Bizottság

A cikkben egyrészt az van benne, hogy a vasárnap esti döntéskor a Bizottság azt fogja javasolni a pénzügyminisztereket tömörítő Tanácsnak, hogy a Magyarországnak járó felzárkóztatási támogatások 25-27 százalékát vonják meg, másrészt az is, hogy „egyelőre 2700-3500 milliárd forint (az összes támogatás 15-20 százaléka) kerülhet zárolás alá a 2021-2027 közötti hétéves költségvetésből járó felzárkóztatási forrásokból.”

A százalékos arányok és a konkrét összegtartomány nincs összhangban, így nem teljesen világos, hogy mi lesz a bizottsági javaslatban, mindenesetre magas számokról van szó. Amint ugyanis megírtuk: a teljes uniós felzárkóztatási keretünkből az uniós rész 21,76 milliárd euró, ami 373-as technikai EURHUF árfolyam mellett 8116 milliárd forint, így ha ehhez viszonyítunk, akkor a jelzett 2700-3500 milliárd forint 33-43%-ot tesz ki. Ha viszont a magyar társfinanszírozással együtt nézett teljes kerethez viszonyítunk (26,19 milliárd euró, 9770 milliárd forint), akkor ehhez képest közel 28-36%-os arányokat kapunk. Nagyságrendileg tehát a 7 éves keretünk 30-40%-áról van szó.



Azt is megírtuk, hogy a Johannes Hahn költségvetési biztos által július 20-án a többi uniós biztosnak írt összefoglalóban (amely múlt pénteken került fel a Bizottság dokumentum regiszterébe, de azóta érdekes módon eltűnt onnan, állítólag egy elírás kijavítása miatt) még az volt benne, hogy három magyar Operatív Program keretének 70%-át blokkolná a Bizottság, amely attól függően, hogy mit mihez viszonyítunk, a 7 évre járó teljes uniós felzárkóztatási keretünk 37-52%-át jelentette volna.

A lap információi szerint december 22-ig lenne lehetősége a magyar kormánynak teljesíteni azokat a korrupcióellenes intézkedéseket, amelyeket az augusztus 22-i válaszlevélben nem, de az elmúlt hetek szóbeli tárgyalásain jeleztek a Bizottság felé. Külön érdekes, hogy egyik forrásuk jelzése szerint a Bizottság jövő héten küld egy kiegészítő ajánlásokat tartalmazó levelet, amelyben részletesen ismertetik, hogy milyen eljárásrendbeli és hatósági változásokat tartanak fontosnak.

Arról, hogy a szeptember 22-i határidő előtt már most vasárnap dönt az Európai Bizottság a magyar jogállamisági eljárás szankciós szakaszba léptetéséről, reggel a Népszava információi alapján már írtunk:

A fentiek mellett az is lényeges, hogy a Szabad Európa mai cikke szerint szeptember elején kiküldte a magyar kormány Brüsszelbe az átdolgozott helyreállítási program támogatási tervét (a korábbi 7,2 milliárdról 5,8 milliárd euróra csökkent a keretünk a jobb gazdasági teljesítmény miatt, de közben az árfolyam gyengült). A lap forgatókönyv elemzése szintén azt valószínűsíti, hogy a kellő garanciák hiányában a Bizottság tovább lépteti a szankciós szakaszba a jogállamisági eljárást, és valamikor november közepe-végéig kell eldőlnie, hogy az addig megszülető magyar kormányzati felajánlások alapján le lehet-e zárni az eljárást szankciók nélkül, vagy sem. Ha igen, akkor várhatóan akkoriban majd a helyreállítási programunkat is elfogadná a Bizottság, így még karácsony előtt pecsét kerülne a Tanács részéről is a programra, és így elhárulna a végleges forrásvesztés kockázata.

Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök az Európai Parlament előtti mai beszédében azt üzente, hogy a bírói függetlenséget és az uniós pénzeket meg fogja védeni a Bizottság a jogállamisági mechanizmus segítségével, illetve egy átfogó demokráciavédő, illetve korrupció ellenes intézkedési csomagot is vázolt.

