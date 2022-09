Váratlanul megszólalt a Fitch is Magyarországról

Kedvezőtlen lenne az uniós finanszírozás elmaradása Magyarország számára Fitch szerint, amely péntek este megjelent közleményében azt is megjegyzi, hogy a hazai kohéziós finanszírozás egy részének lehetséges felfüggesztése a növekedést sújthatja, valamint a költségvetési és külső mérlegeket érintő kockázatokra mutat rá.

A Moody's után is Fitch Ratings is felhívja a figyelmet Magyarország szempontjából az uniós források elmaradásának kockázataira. A péntek késő este a Reutersen megjelent tájékoztatásuk alapján úgy vélik, hogy a kohéziós alapok felfüggesztésének a növekedésre gyakorolt hatása csak idővel jelentkezne, de ennél közvetlenebb kockázatot jelent a NextGenerationEU finanszírozás biztosításának közelgő határideje. (A Next Generation EU az Európai Unió gazdaságélénkítő csomagja, amely támogatja az EU-tagállamokat a COVID-19 világjárványból való kilábalásban, különös tekintettel a különösen súlyosan érintett tagállamokra.)

A Fitch arról is ír, hogy abban az esetben ha a magyar kormány nem hajtja végre a jelentős összegű vissza nem térítendő uniós források és kedvezményes finanszírozás hozzáféréséhez szükséges intézkedéseket, az a kedvezőtlen makrogazdasági hatások mellett kérdéseket vet fel a kormány politikájának hitelességével kapcsolatban.

Emlékeztetnek arra is, hogy az Európai Bizottság szeptember 18-án hozta nyilvánosságra döntését a magyar jogállamisági eljárás ügyében. A várakozásoknak megfelelően az ajánlásában súlyos pénzügyi szankciós javaslatot fogalmazott meg Johannes Hahn, az Európai Unió költségvetési biztosa a tagállamokat tömörítő Tanács felé.

A bejelentés gyakorlatilag Johannes Hahn költségvetési biztos nyári levelével volt összhangban, így

A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZLEKEDÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK 65%-ÁRA VONATKOZIK A FELFÜGGESZTÉS, EZZEL MINTEGY 3600 MILLIÁRD FORINTNYI (7,5 MILLIÁRD EURÓ) TÁMOGATÁS, A TELJES KÖLTSÉGVETÉS HARMADÁNAK SORSA KERÜLT VESZÉLYBE.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 18. Itt a Bizottság döntése a magyar EU-támogatásokról!

Ugyanakkor az ajánlás nyitva hagyta az ajtót arra is, hogy ha a következő 1-3 hónapban a magyar kormány felőli felajánlások a gyakorlatban is megvalósulnak, akkor még elkerülhető legyen a szankciók tényleges foganatosítása.

A kohéziós források egy részének visszafogása negatívan hatna Magyarország gazdasági növekedésére - fejti ki a Fitch, amely hozzáteszi, hogy a hatások évek múlva lennének érezhetők. Ezt azzal magyarázzák, hogy a felfüggesztésre kerülő forrásokat az EU 2021-2027-es többéves pénzügyi kerete biztosítja, míg a kormány még mindig a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretből veszi igénybe (a T+3 szabály szerint), amelyet az Európai Bizottság bejelentése nem érint.

A FITCH várakozása SZERINT AZ MFF ÉS AZ NGEU KERETÉBEN A MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZŐ UNIÓS FORRÁSOK 2023-RA ELÉRIK A GDP 3,3%-ÁT.

A kohéziós finanszírozás felfüggesztésének növekedési hatása nagyrészt azokban az utolsó években érvényesülne, amelyekben a források felhasználhatók. A jogállamisági vita következményeivel kapcsolatos fokozott bizonytalanságnak közvetlenebb hatásai is lehetnek, például a forintot tovább terhelő és az inflációs nyomást fokozó hatásokon keresztül. A Fitch azt is megjegyzi, hogy a magyar kormány már a Bizottság bejelentését követő napon megkezdte a korrupcióellenes intézkedések végrehajtását célzó törvényjavaslatok benyújtását a parlamentnek. Erről bővebben az alábbi cikkekben írtunk:

A közeljövőben nagyobb kockázatot jelent, hogy Magyarország nemzeti gazdaságélénkítési tervét (NRP) nem hagyják jóvá időben, hogy az NGEU 7 milliárd euró (a GDP 4,1%-a) összegű támogatását teljes egészében ki lehessen fizetni. Ha a tervet nem hagyják jóvá, és a forrásokat nem folyósítják idén, akkor Magyarország a rendelkezésre álló támogatások 70%-át elveszíti - mutatnak rá.

A Fitch júliusban erősítette meg Magyarország "BBB"/stabil államadós-besorolását, ugyanakkor a NGEU finanszírozáshoz való hozzáférés biztosításának elmaradását negatív minősítési kockázati tényezőként jelölte meg.

Címlapkép forrása: Getty Images