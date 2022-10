A magyarok kétharmada nem bízik abban, hogy az új korrupcióellenes intézmények áttörést hoznak

A megkérdezettek 54%-a egyáltalán nem, további 14%-a inkább nem bízik abban, hogy a 2021-2027-es uniós pénzek kiszabadítása érdekében rohamtempóban felállított intézmények valóban csökkenteni fogják a korrupciót – derült ki a Publicus Intézet Népszava számára készített felméréséből. Teljes mértékben csak a megkérdezettek 8%-a hisz a javulásban, további 12%-uk pedig inkább bízik ebben.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a magyarok kétharmada szerint az uniós pénzek reményében rohamtempóban felállított korrupcióellenes szervezetek nem fogják csökkenteni a hazai korrupciót és legtöbbjük úgy gondolhatja, hogy a lépések mögött leginkább az áll, hogy a kormány formálisan megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak, ami egyébként feltétele a közösségi pénzek érkezésének.

A pártpolitikai háttér kapcsán érdekes, hogy még a kormánypárt támogatóinak is csak kevesebb, mint fele – 47 százalék – bízik egy kevésbé korrupt jövőben, az ellenzékiek 95 százaléka szerint pedig ettől a néhány szervezettől nem változik a korrupció helyzete. Az életkori megoszlásokat nézve az látszik, hogy leginkább az idősek hisznek a változásban, a 30 alattiaknál viszont százból csak kilencen optimisták.

Abban, hogy valóban a korrupció visszaszorítása érdekében lépett a kormány, csak a megkérdezettek 26 százaléka hisz, és még a kormánypártiak szavazóknak is a csak a fele osztja ezt az álláspontot.

A három főbb szervezet, amelyet újonnan állít fel/erősít meg a kormány, az Integritás Hatóság, a Korrupcióellenes Munkacsoport, és a NAV segítségével nagyobb jogosítványokat kapó Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF. Az Integritás Hatóság vezetői posztjainak betöltésével kapcsolatos nyílt pályázatokat éppen most írták ki, miután a parlament elfogadta az intézmény felállításával kapcsolatos törvényt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 17. Megjelentek az EU-pénzeink kiszabadításához kulcsfontosságú hatóság vezető pozícióinak pályázatai

A kutatás arra is rámutatott, hogy a többség sokkal inkább az Európai Ügyészséghez csatlakozásban látja a magyarországi korrupció visszaszorításának esélyét, ugyanis 71 százalékos a támogatottsága annak, hogy az ország csatlakozzon az uniós intézményhez és Európai Ügyészséghez, és az összes válaszadó szintén 71 százaléka gondolja úgy, hogy az uniós szervezetnek is vizsgálnia kellene a hazai korrupciós ügyeket. Itt is jelentős a pártpolitikai megosztottság: az ellenzéki szavazók szinte feltétel nélkül – 98 százalék – támogatnák a csatlakozást, és a bizonytalanok több, mint kétharmada is így gondolkodik, míg a kormánypártiak megosztottak a kérdésben: 37 százalékuk helyeselné, 39 százalékuk elutasítaná a csatlakozást, miközben majdnem negyedük nem akart válaszolni erre a kérdésre.

Címlapkép forrása: Shutterstock