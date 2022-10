Martin József Péter az EU-pénzes tárgyalásokról: lehet megegyezés, de módosítani kell a vállalásokat

Lehet megállapodás az Európai Bizottság és a magyar kormány között a jogállamisági eljárásban, de mivel szemléletváltás történt Brüsszelben, így nem valószínű az, hogy a Bizottság „beéri annyival, ami most az asztalon van” – vázolta a Portfolio-nak adott interjúban Martin József Péter. A Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját azután kérdeztük, hogy tegnap Thierry Breton, a Bizottság tagja Budapesten azt jelezte: azokat a szakmai anyagokat is beépítik a magyar kormánnyal való tárgyalási folyamatba, amit a minap a Transparency International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság és a K-Monitor közösen adott ki a kormány által tett vállalások tartalmáról. Az ügyvezető igazgató úgy látja, hogy a kényszerek hatalma hozhatja el a megállapodást, aminek tartalma kapcsán még azt sem zárta ki, hogy „a kormány eddigi merev elzárkózása ellenére napirendre kerül az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdése is”.

Portfolio: Thierry Breton uniós biztos tegnap a kérdésemre elismerte, hogy azt a közös véleményt is becsatornázták a magyar kormánnyal az EU-pénzekért folytatott tárgyalásokba, amelyet a minap a Transparency International Magyarország a Helsinki Bizottsággal és a K-Monitorral közösen adott ki. Ez bármilyen szempontból meglepő volt-e az Ön számára és mi a véleménye arról, hogy ezek az anyagok is a kormánnyal folytatott tárgyalások részét képezik?

Martin József Péter: Egyáltalán nem ért meglepetésként, mert ennek a tanulmánynak ez is a célja, tehát az, hogy tájékoztassa a döntéshozókat Brüsszelben, idehaza és szerte a világban. Nem titok, hogy az anyaggal az a célunk, hogy Magyarországon kisebb legyen a korrupció, és legalább bizonyos részei helyreálljanak a magyar jogállamiságnak az elmúlt évtized intézményi rombolása után.

Hogyan látja az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti tárgyalási folyamatot? Azoknak a kereteknek és a 17 fajta intézkedésnek, amelyekről a nyáron megállapodtak a felek, a maradéktalan és szigorú itthoni végrehajtása zajlik, vagy lát jeleket arra, hogy a kormány a mozgásteret keresi a vállalások végrehajtása terén?

A 17 intézkedés és a velük járó 7 törvény vagy törvényjavaslat a tárgyalások egyfajta részeredményének tekinthető, tehát nem gondolom azt, hogy a végeredmény pont ugyanaz lesz, mint amit most látunk. A tárgyalások még zajlanak és ez a 17 intézkedés egy jelentősebb lépés abba az irányba a kormány részéről, hogy a megállapodás megszülessen az Európai Bizottsággal.

A legfrissebb fejlemények alapján a Bizottság december eleje körül állapíthatja majd meg azt, hogy a magyar kormány által végrehajtott intézkedések mennyire szolgálják a korrupció elleni keretrendszer javulását, s – néhány ponton legalábbis – a jogállamiság irányába történő elmozdulást.

Szerintem lesznek még változások, a Bizottság nem valószínű, hogy beéri annyival, ami most az asztalon van.

Az az intézkedéscsomag, amit eddig vállalt a kormány és aminek egy része már átment a parlamenten is, az tekinthető-e egyfajta szemfényvesztésnek, mint ahogy azt sokan állítják Magyarországon, vagy ennél többről van szó? A Publicus Intézet friss felmérése azt jelzi, hogy a magyarok nagy többsége nem vár áttörést a korrupció elleni harcban a kormány által eddig tett vállalások mentén.

Minden olyan vélemény, amely szkeptikus a vállalt intézkedésekkel kapcsolatban, és minden előzetes gyanakvás, pesszimizmus az Integritás Hatósággal mint új intézmény felállításával összefüggésben indokolt, hiszen az elmúlt tíz év azt mutatta, hogy az állami intézmények túlnyomó többsége nem elsősorban a közjót mozdította előre, hanem a kormány azokat a saját hatalmi céljaira, és részben a hozzá kapcsolódó üzleti körök kistafírozására használta. Mi a Transparency International részéről csaknem tíz éve mondjuk, hogy a magyar államot, az intézményrendszert foglyul ejtették (ezt hívják state capture-nek angolul). Így tehát, ha csak a múltból indulnánk ki, akkor valóban azt lehetne mondani, hogy az Integritás Hatóság egy újabb Patyomkin-jellegű intézmény lesz, tehát névlegesen küzd a korrupció ellen, de valójában falaz a kormánynak és a körülötte lévő üzleti körnek.

Azt gondolom azonban, hogy ez az éremnek csak egyik oldala, mert az Európai Unióban sok tekintetben megváltozott a helyzet.

Közel tíz év látszatintézkedései vagy semmittevése után ugyanis az EU komolyan elkezdett foglalkozni azzal, hogy mit lehetne tenni azokkal a tagállamokkal, amelyek rendszerszinten megsértik a jogállamiságot és amelyekben csúcsra jár a korrupció. Ezt a változást jelzi, hogy létrejött a jogállamisági mechanizmus, ami az uniós pénzek folyósítását a jogállami keretekhez köti. Persze erre is lehet azt mondani, hogy végülis ugyanaz a gondolkodás folytatódik, mint ami eddig volt, azaz formálisan legyenek meg a mechanizmusok és a törvények, de a korrupció is mehet a maga útján. Meglátásom szerint azonban a politikai széljárás egyértelműen megváltozott az uniós döntéshozók körében, és nem szeretnék tovább tolerálni az uniós normák semmibevételét és a pénzek egy részének eltulajdonítását. Immár megvan az erre vonatkozó politikai akarat nemcsak az Európai Parlamentben, de a Bizottság tagjaiban és apparátusában is, és ami legalább annyira lényeges: számos meghatározó tagállam kormányában is.

Van tehát egy szemléletváltozás az EU-ban, a magyar oldalon pedig van egy nagyon erős pénzügyi kényszer. E kényszerek hatalma eredményezte az elmúlt tizenkét év első és egyetlen komolyan vehető korrupció elleni csomagját.

Nem arról van tehát szó, hogy a magyar kormány hirtelen rájött volna, hogy építsünk inkább jogállamot. Ha végeredményben szemfényvesztés lesz az egész csomag, ahogy azt sokan jósolják, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek a magyar gazdaságra nézvést.

Mindez jelenti-e azt, hogy nem fogja könnyen kiengedni az Európai Bizottság a magyar kormányt a jogállamisági eljárásból?

Szemléletváltás következett be az Európai Bizottságon belül, amely a leginkább renitens magyar és lengyel kormányt sújtja. Azt hiszem, hogy már nem fogják elfogadni az álintézkedéseket és a húzd-meg-ereszd meg játékot.Ha mégis ezt csinálná a Bizottság, akkor az arcvesztést okozna a brüsszeli testületnek.

Emiatt tehát az a valószínűbb, hogy szorosan és szigorúan nyomon fogják követni a magyar kormány által tett vállalások érvényesülését.

Ezt támasztja alá az a tegnapi hír is, hogy Lengyelországban már nemcsak a helyreállítási, hanem a kohéziós pénzek folyósítását is felfüggeszthetik amiatt, mert az előzetes megállapodás lengyel végrehajtásával nem elégedettek az uniós döntéshozók.

Mindez tehát arra utal, hogy a Bizottság most tettre késznek mutatkozik, ami persze nem jelenti azt, hogy egyik pillanatról a másikra helyreállna a jogállam, vagy hogy a NER, mint politikai rendszer megrendülne. Továbbra is foglyul ejtett államról beszélünk majd. De ezen belül a keményebb bizottsági fellépés kinyithat egy-két szelepet. Ez reálisan benne van a pakliban.

Milyen szelepekre gondol és elképzelhető-e az, hogy a keményebb bizottsági fellépés inkább a megegyezés akadályozója lesz azért, mert a kormány nem akar olyan mértékű változásokat, mint amelyeket elvárnának tőle? Lesz-e tehát olyan „landing zone”, amely mellett az európai stratégiaváltás és a kormány hajlandósága találkozik?

Ez a következő hetek nagy kérdése.

Én inkább azt gondolom, hogy lesz megegyezés, mert a retorikai nagyotmondások ellenére a kormány mozgástere szűk, és az az Európai Bizottságnak sem érdeke, hogy az amúgy is sanyarú helyzetben lévő magyar gazdaság tovább süllyedjen egy mély recesszióba.

Ez józan ésszel nem lehet az érdeke senkinek, így az itt jelenlévő jelentős nyugati működőtőkének és persze a magyar állampolgároknak sem, akármilyen politikai oldalhoz is tartozzanak. A kényszerek hatalma tehát itt is érvényesülhet, ami várakozásom szerint elhozza majd a megállapodást.

Hol lehetnek az említett szelepek és milyen szelepekre gondol?

Egy nemzetközi, például egy közelmúltbeli dél-afrikai példa azt mutatja, hogy a status quo módosulása, például egy-egy új intézmény felállítása idővel tud borsot törni még a korrupt döntéshozók orra alá, még az ilyen, a magyarhoz hasonló foglyul ejtett állam esetében is.

Így az egyik ilyen szelep az Integritás Hatóság lehet, igaz az új intézménnyel szemben egyelőre több a kérdés, mint a válasz.

Azt azonban a nullánál nagyobb eredménynek tartom, hogy például mulasztási pereket indíthat az állami hivatalok ellen, illetve felfüggeszthet közbeszerzési eljárásokat. Emellett a csomag része, hogy együtt kell működnie a NAV-nak az OLAF-fal, illetve az Integritás Hatóságnak az Európai Ügyészséggel és az OLAF-ot is tájékoztatnia kell a látókörébe került ügyekről.

Az Integritás Hatóságnak – a törvény szerint leglábbis – lesz érdemi mandátuma, igaz számos jogosítványa hiányzik, így például az, hogy egyfajta pótmagánvádlóként az ügyészség döntését felülbírálva közvetlenül bírósághoz fordulhasson.

Kulcskérdés lesz, hogy kik lesznek ennek az új hatóságnak a vezetői. Független, autonóm szaktekintélyekre lenne szükség, és kérdés itt is, hogy a Bizottság ezt ki tudja-e kényszeríteni. Ha nem, akkor valóban egy újabb Patyomkin-intézményt kapunk.

Az, hogy a kormány az Integritás Hatóságról szóló törvényt a parlamenti szavazás után rögtön az Alkotmánybíróságra utalta, mit üzen, főleg a Bizottság és a kormány közötti egyezkedési folyamat tükrében?

Nehéz erre válaszolni, mert nem látok a kormány döntéshozóinak a fejébe, de azt gondolom, hogy ezzel a lépéssel egy pótlólagos legitimációt próbálnak szerezni az Európai Bizottság felé. A csomagnak egyébként van egy, a Hatóságon túlmutató szintén fontos része, amely szintén az Alkotmánybíróság előtt van, nevezetesen a vádmonopólium megszűnése. Ahogy említettem, az egy súlyos hiányosság, hogy az Integritás Hatóságnak nincs pótmagánvádlói lehetősége. Az viszont egyértelműen előremutató, hogy az új vádkikényszerítési szabály révén az állampolgárok és egyes jogi személyek, így a civil szervezetek is pótmagánvádlóként a bírósághoz fordulhatnak, ha nem értenek egyet az ügyészség vádemeléssel kapcsolatos döntésével.

Az viszont a csomag súlyos hiányossága, hogy a bíróságok függetlenségének és autonómiájának megőrzését és megerősítését nem tartalmazza, noha a magyar bíróságok óriási nyomás alatt vannak és sokan már sajnos be is adták a derekukat, a bíróságok autonómiája végveszélyben van. Minél feljebb megyünk a bírósági hierarchiában, annál inkább. Sokáig a bíróságok voltak a foglyul ejtett intézményrendszer utolsó jogállamisági bástyái, mára ez is veszélybe került.

Így tehát fájóan hiányzik a mostani csomagból az, hogy legyenek olyan intézményesített garanciák, hogy a magyar bíróságok és a Kúria függetlensége megmaradjon.

A jogállamisági eljárás lezárásáért tett 17 magyar kormányzati vállalás között nincs az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos intézkedés, ez a témakör a helyreállítási programunk brüsszeli elfogadásáról szóló külön tárgyalások része, ahogy arra Thierry Breton is utalt tegnap. Az a kérdésem, hogy amikor a magyar jogállamiság helyzetéről beszélünk, akkor a gyakorlatban érdemes-e szétválasztani a korrupció elleni küzdelem témáját az igazságszolgáltatás függetlenségének témájától, vagy itt most csak egy technikai leválasztása történt a két témának és ezek valójában szorosan összefüggnek?

Mindenképpen és nagyon szorosan összefüggenek. A korrupciós ügyek előbb-utóbb a bíróságokon landolnak, jó esetben legalábbis, így alapvető kérdés a korrupció elleni közdelem szempontjából is, hogy a bíróságok a kormányérdektől függetlenül működjenek.

Formálisan persze külön pályán halad a jogállamisági mechanizmusról és a helyreállítási programról szóló tárgyalás, de közös nevezőre lehet hozni a két folyamatot. Ez a közös nevező lehet a 17 intézkedés megfelelő végrehajtása, valamint számos más, például az igazságszolgáltatás függetlenségét célzó jogszabályok beemelése a végső intézkedések közé.

A tárgyalások során még új szempontok is felmerülhetnek, így még azt sem zárom ki, hogy a kormány eddigi merev elzárkózása ellenére napirendre kerül az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdése is.

Amúgy azt nehéz elképzelni, hogy mondjuk a jogállamisági eljárásban felfüggesztik a Magyarországnak járó pénzeket, de a helyreállítási forrásokat megkapja a kormány, vagy fordítva, ezért is összefügg a két folyamat.

A tét a helyreállítási alapnál még nagyobb, mint a felzárkóztatási forrásoknál, mert bár a szóban forgó összeg kisebb, de a helyreállítási támogatások jelentős része végleg elveszhet, ha év végéig nincs jóváhagyott program. Ezzel szemben a felzárkóztatási pénzeknél „csak” arról van szó, hogy a Bizottság három Operatív Program esetén a keret 65%-ának, vagyis a teljes, mintegy 22 milliárd eurós kohéziós támogatás 30%-ának, a felfüggesztésére tett javaslatot. A kormány feltehetően abban bízik, hogy még ha a Bizottság elégtelennek is ítéli a 17 vállalás teljesítését, a végső döntnök, a tagállamokból álló Európai Tanács felülírhatja a döntést. Ez lehetséges, ám a helyreállítási programról kizárólag a Bizottság dönt, abba a Tanácsnak már csak formális beleszólása van. Amennyiben nincs meg év végéig a Bizottság kedvező értékelése a helyreállítási programunkról, akkor a támogatások jelentős része, legalább 80%-a, mintegy 2000 milliárd forint végleg elveszhet.

Címlapkép forrása: Transparency International Magyarország