Felcsillant a remény a magyar helyreállítási program közelgő brüsszeli elfogadásáról

A hírügynökség a magyar program lehetséges brüsszeli elfogadásának menetrendjét is vázolta (lásd alább), igaz azt is hangsúlyozta a cikkben: egyelőre nem világos, hogy Magyarország tényleg nem bukja-e el a helyreállítási támogatások jelentős részét. Ez akkor következne be, ha az év végéig nem lenne elfogadott helyreállítási programunk és a cikk szerint az se világos, hogy egy ilyen kedvezőtlen forgatókönyv esetén mi lenne a magyar kormány válaszreakciója.

A hírügynökség névtelen brüsszeli forrásokra hivatkozva azt a potenciális menetrendet írja, hogy a november 22-i európai bizottsági ülés lehet az az alkalom, amikor elfogadhatja a magyar helyreállítási tervet a testület és ezt követően küldené majd a tagállamokat tömörítő Tanács asztalára jóváhagyásra. Azt is vizsgálják azonban az uniós illetékesek, hogy milyen alternatív menetrend lehetséges akkor, ha november 22-én még nem születik meg ez a bizottsági jóváhagyás, de közben december 19. körülre a Tanács asztalára mindenképpen oda kellene kerülnie a magyar program jóváhagyásáról szóló előterjesztésnek. Azért fontos, hogy még év vége előtt elfogadja a Tanács a magyar programot, mert enélkül Magyarország a számára allokált 5,8 milliárd eurónyi támogatás legalább 70%-át végleg elveszítené.

Ahhoz, hogy a Bizottság pozitív véleményt tudjon kiadni a magyar helyreállítási programról, aztán az majd a Tanács asztalára kerülhessen, az kell, hogy a jogállamisági eljárásban vállalt 17 féle intézkedés kulcsfontosságú területein a végrehajtást kedvezően ítélje meg a testület. Az egyik ilyen kulcsfontosságú vállalást, az Integritás Hatóság vezetőinek kinevezését, november 4-re vállalta a kormány és ez múlt pénteken meg is történt. A jelek szerint a piaci szereplők számára is bizalmat keltő vezetőket neveztek ki, ezt tükrözte a forint múlt pénteki és mai érdemi erősödése is, ami tehát azt jelzi, hogy jobban bizakodik most a piac az EU-megállapodásban, mint pár hete.

A következő kulcsfontosságú vállalás november 19.: addig kell megkezdenie az Integritás Hatóságnak a működését, illetve a 17 féle intézkedésből a kulcsfontosságú egyéb vállalások teljesítésével is végezni kell addigra, igaz számos lépést már megtett a kormány (pl. a vagyonnyilatkozati törvény módosítása megtörtént, a Korrupcióellenes Munkacsoport felállásáról szóló törvény megszületett, a bírósági vádkikényszerítési rendszer megteremtése és alkotmányossági próbája is megtörtént). Ezeket az eredményeket Varga Judit igazságügyi miniszter már mind el tudja mondani november 18-án, amikor a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárás kapcsán újabb meghallgatást tartanak a tagállami szakminiszterek és így ez növelheti az esélyét annak is, hogy a Tanács majd pozitív véleményt mondjon a helyreállítási programról is.

A hírügynökség cikke szerint most az fog történni, hogy a 17 vállalt intézkedés végrehajtásához szükséges további lépések, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítésével kapcsolatos lépések majd a helyreállítási program mérföldkövei között fognak bekerülni. Ez tehát azt jelenti, hogy

a további vállalásokról lesz egy ütemterv és annak végrehajtása függvényében kezdi majd jövőre folyósítani a helyreállítási pénzeket brüsszel, az itthon elvégzett fejlesztési projektek számláinak utófinanszírozásaként.

A fentiekből adódóan a hírügynökség anyaga rámutat: egyelőre nem világos, hogy Magyarország időben meg fogja-e kapni a helyreállítási forrásokat (még év vége előtt meglesz-e a Bizottság, majd a Tanács jóváhagyása), és ha nem, akkor arra hogyan reagálna a magyar kormány. Rámutatnak arra a kockázatra, hogy a kedvezőtlen forgatókönyv esetén a magyar kormány elkezdheti megtorpedózni a következő időszak fontos uniós ügyeit, így például az uniós költségvetés saját forrásainak megemelésével kapcsolatos döntéseket, amelyek minden tagállam támogatását megkövetelik.

Az elmúlt hetekben Orbán Viktor magyar miniszterelnök megpendítette, hogy mindig lesznek újabb elvárásai Brüsszelnek, így kérdéses a pénzek érkezése; a kormányfő politikai főtanácsadója pedig belengette, hogy ha nem kapjuk meg a helyreállítási forrásokat, akkor megvétózhatjuk az uniós költségvetés bevételeit megnövelő lépést.

A cikk legvégén utalnak rá, hogy Navracsics Tibor uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter egy múlt pénteki interjúban azt jelezte: a magyar kormány a következő 1-2 hétben beadhatja a Bizottságnak a véglegesített magyar helyreállítási programot, ha a Bizottság részéről is van politikai akarat erre.

